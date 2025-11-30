Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Vasarą Marijampolės savivaldybės Kuktų žemės ūkio bendrovė (ŽŪB) patyrė nemažai nuostolių dėl neatsakingai vykdomų elektros linijos atnaujinimo darbų. Bendrovės laukuose, greta elektros linijos, buvo paliktos dalys, skirtos jai atnaujinti, ir iki šiol nepajudintos. Įrangą gabenusi sunkiasvorė technika išmaitojo dirvą, apgadino javus.
Ta pati įmonė, judėdama elektros linijos trasa nuo vieno ruožo prie kito, pasiekė Igliškėlių kaimo ūkininko Pauliaus Isodos laukus. Praeitą savaitę sunkiasvorė technika šlapioje dirvoje, kurioje žaliuoja žieminiai rapsai, klimpo, išmaitojo pasėlius. Vykdant darbus buvo išpurvintas ir apgadintas kelias Igliškėliai–Sasnava, kuris vos prieš kelis metus buvo naujai nutiestas.
Ištrypė lauką, sugadino kelią
P. Isodos teigimu, darbininkai ir technika, atnaujinantys elektros liniją, darbus pradėjo prieš porą savaičių gretimame lauke, esančiame kitoje kelio pusėje. Kadangi sklypas ir pasėliai ne jo, ūkininkas per daug nesigilino į darbininkų darbo kultūrą, tačiau kai bendro naudojimo kelią nutaškė dumblu ir žemėmis, nebesusilaikė.
– Kelis kartus sustojau prie darbininkų ir bandžiau klausti, ar jie nemano, kad elgiasi netinkamai. Kai kurie išvis nesuprato, ką sakau ir ko noriu, nes kalbėjo rusiškai, o kalbėjusieji lietuviškai tepaaiškino, kad vykdo vadovų duotą užduotį ir paaiškino, kad kelią nuvalys, – pasakojo ūkininkas. – Kelio, aišku, niekas taip ir nenuvalė – jis virto purvo autostrada. Blogiausia, kad važiuodami vikšriniais traktoriais jame išmušė didžiules duobes, – piktinosi ūkininkas.
Kai ant vietinės reikšmės kelio darbininkai išpylė žvyrą ir sunkiasvorę techniką suvarė į jam nuosavybės teise priklausantį sklypą, ūkininkas, sako, tiesiog įtūžęs. Mat sunkvežimiai važiavo ne tik servituto teritorija palei elektros liniją – klimpdami šlapioje dirvoje nuklydo ir į plotą, kuris neskirtas elektros linijai aptarnauti. Maža to, ūkininko lauke darbininkai įsirengė ir transporto priemonių aikštelę.
– Važiuoju, žiūriu, mano rapsuose stovi keturi visureigiai. Tolėliau – įklimpęs traktorius, o krautuvas privežinėja žvyrą, pila jį po ratais, kad šis galėtų išvažiuoti. Išklampota teritorija – plati, o tai – didelė žala pasėliams ir nuostoliai būsimam derliui, – konstatuoja ūkininkas.
Anot P. Isodos, jokie prašymai, įspėjimai darbus atlikti stengiantis saugoti svetimą turtą, nepadėjo.
– Suprantu, kad darbą atlikti reikia, bet gal galima jį suplanuoti, vykdyti tada, kuomet būtų mažiausios neigiamos pasekmės. Tikrai atlaidžiau į viską žiūrėčiau, jei technika čia būtų suvažiavusi rudenį, kai derlius jau nuimtas, o žieminiai pasėliai dar nepasėti. Nei su mumis kas tarėsi, nei kalbėjo – jokių oficialių ir neoficialių pranešimų negavome. Tik laukuose pastebėjome mašinas ir neatsakingai dirbančius žmones, – apmaudo neslėpė ūkininkas.
Situacija susirūpino ir P. Isodos sutuoktinė Sandra, kuri yra Igliškėlių kaimo bendruomenės pirmininkė. Moteris sakė, kad ji labiausiai nerimauja dėl kelio.
– Dar visai neseniai čia buvo žvyrkelis. Asfaltas buvo didžiausia visų gyventojų svajonė. Skaudu žiūrėti ir matyti, kaip jis suniokotas. Kai darbininkams išsakiau pastabas dėl nešvarios kelio dangos, man buvo paaiškinta, kad ji bus nuvalyta. Galbūt didžiausi grumstai ir buvo pašalinti, bet purvo, kuris buvo išnešiotas kelių kilometrų ruože, niekas nenuvalė – pravažiuojantys automobiliai jį tiesiog nutaškė. O kaip bus su išmuštomis duobėmis, kas jas sutvarkys, atlygins žalą? – retoriškai klausė Igliškėlių bendruomenės pirmininkė S. Isodienė.
Žalą žada atlyginti – reikia tik kreiptis
Situaciją „Suvalkietis“ paprašė pakomentuoti įmonę „Connecto Lietuva“, kuri yra darbus atliekantis rangovas. Įmonės projektų vadovas Paulius Rakickas paaiškino, kad šiuo metu Igliškėliuose AB „Litgrid“ užsakymu atliekami 110 kV oro linijų rekonstravimo darbai, siekiant atnaujinti nusidėvėjusią infrastruktūrą ir užtikrinti patikimą elektros tiekimą Marijampolės ir Prienų regionuose. Anot P. Rakicko, apie planuojamus atlikti darbus rangovas visus sklypų savininkus informavo registruotais laiškais.
– Jei laiškas nepasiekė, kviečiame susisiekti su mumis – papildomai suteiksime visą reikalingą informaciją, – tikino „Connecto Lietuva“ projektų vadovas.
Atsakydamas į klausimą, kodėl darbai vykdomi nepalankiomis oro sąlygomis, pašnekovas paaiškino:
– (..) Darbus galėjome pradėti tik atjungus 110 kV liniją pagal „Litgrid“ suderintą atjungimo darbų grafiką (…). Linija buvo atjungta šių metų spalio 20 d., todėl darbus privalėjome pradėti iš karto. Suprantame, kad sąlygos yra tikrai nepalankios, tačiau prašome kantrybės (…). Suprasdami ūkininkų skundus, informuojame, kad už sugadintus pasėlius po atliktų darbų bus apskaičiuojamos vienkartinės kompensacijos remiantis LR patvirtinta „Sugadintų pasėlių kompensavimo metodika“.
Pasak įmonės atstovo, rangovas vykdo nuolatinius kelių valymo darbus.
– Šiuo metu juda itin daug technikos, o oro sąlygos – pačios nepalankiausios. Esant poreikiui, keliai valomi papildomai, kad kuo greičiau būtų atkurta įprasta jų būklė. Siekiame, kad gyventojams būtų sukelta kuo mažiau nepatogumų, – paaiškino P. Rakickas ir pridėjo: – (…) Informuojame, kad 110 kV oro linijos PrienaiKapsai/Igliauka–Kapsai oro linijoje bus keičiamos 39 atramos iš 77, keičiamoms atramoms montuojami nauji pamatai, tiesiami nauji 110 kV laidai. Šį ruožą pagal suderintą darbų vykdymo grafiką planuojame užbaigti iki 2026 metų birželio 1 dienos.
Bėdos – ne tik ūkininkų laukuose
Vasarą į „Connecto Lietuva“ dėl žalos atlyginimo kreipėsi UAB „Lifrania“, kurios javus „Connecto Lietuva“ išmaitojo vasarą, tvarkydama elektros liniją ties Trakiškių kaimu.