Gruodžio 2 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Kraujo lašas, keičiantis likimus

Filmo režisierė Aurelija Savickienė ir Nacionalinio kraujo centro direktorius Daumantas Gutauskas.
Lapkričio 27 d. „Spindulio“ kino teatre vyko kraujo donorų pagerbimo renginys „Lašas, kuris gelbsti“. Atmeskime pompastiką: Marijampolės ligoninėje per vieną dieną sunaudojama iki dešimties kraujo maišelių (visose Lietuvos ligoninėse – apie 200–250), kurių kiekvienas talpina 280 ml. Vien Marijampolės ligoninėje praėjusią savaitę prireikė net 48 maišelių. Iškalbinga ir šių metų statistika: sausį – 204, liepą – 146 kraujo maišeliai. Medikai pastebi aiškią tendenciją – žiemą kraujo poreikis išauga.

Saugaus eismo komisijos posėdis – kas keisis?

J. Bendoriaus gatvėje bus leidžiamas tik vienpusis eismas.
Marijampolės savivaldybės surengtame Saugaus eismo komisijos posėdyje aptartos aktualios eismo saugumo problemos bei galimi sprendimai.

Marijampolės dramos teatras džiugina premjeromis

Spektaklyje „Viskas apie vyrus“ vaidina Zigmantas Baranauskas, Remigijus Endriukaitis, Ramūnas Šimukauskas ir Indrė Endriukaitė.
Marijampolės dramos teatras lapkričio 21d. žiūrovus pakvietė į premjerą – pilnutėlėje salėje buvo parodyta žinomo kroatų dramaturgo Miro Gavrano pjesė „Viskas apie vyrus“, pastatyta režisieriaus Arvydo Lebeliūno. Tai kupina ironijos, skausmo, tikrumo ir nuogo žvilgsnio į vyrų pasaulį istorija, kuri scenoje atgimė visiškai naujai. 2000-aisiais parašytą pjesę tas pats A. Lebeliūnas 2007 metais yra pastatęs ir Klaipėdos dramos teatre. Šiandien „Viskas apie vyrus“ dar kartą ro.domas Marijampolės dramos teatre.

Marijampolės futbolo centro merginų komandos debiutas vainikuotas bronza

Komandos trenerė Viktorija Svirupskytė teigia, kad pagrindinis tikslas – išlaikyti komandą tokią, kokia yra ir dar ją pastiprinti.
Marijampolės sporto istorija papildyta dar vienu reikšmingu pasiekimu. Marijampolės futbolo centro merginų komanda pirmąkart žaidė nacionaliniame moterų čempionate 11 x 11 formatu, o debiutą vainikavo iškovoti bronzos medaliai. Komandos trenerės Viktorijos Svirupskytės teigimu, džiugu, kad dalyvavimas II lygoje stiprina komandą ir suteikia jai neįkainojamos patirties.

