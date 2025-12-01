Marijampolėje viešės legendinis aktorius Juozas Budraitis
Šiandien, gruodžio 1 dieną, 17.30 val. kino teatre „Spindulys“ žiūrovų laukia ypatinga premjera – bus rodomas režisieriaus Nerijaus Milerio filmas „Senio kelionės“, kurio pagrindinis herojus yra Lietuvos kino ir teatro legenda, šiemet savo gimimo 85-ąsias ir darbo kine 60-ąsias metines minintis legendinis Lietuvos kino ir teatro aktorius Juozas Budraitis. Jis kartu su režisieriumi atvyks į šį premjerinį seansą.
J. Budraitis suvaidino daugiau nei 120 filmų ne tik Rytų ir Vidurio Europoje, bet ir Šveicarijoje bei Italijoje. Kino aikštelės jam padovanojo artimas draugystes ir džiaugsmingas kūrybos akimirkas. Deja, šiandien daugelis jo kino kolegų jau yra išėję Anapilin, o aktorių vis dažniau aplanko apmaudas dėl nebaigtų darbų. „Senio kelionės“ ir sukurtos sekant ne biografinio filmo struktūrą, bet atminties fragmentiškumą.
Aktoriaus vaidmenys įsirėžė jo atmintyje ne mažiau nei svarbiausi gyvenimo faktai, tad ir „Senio kelionės“ nuolat vedžioja žiūrovą tarp J. Budraičio jaunystės prisiminimų bei reikšmingiausių patirčių kine ir susipina į vieningą, nostalgišką atminties srautą.
Režisierius N. Milerius 2001 m. apsigynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją, šiuo metu dirba Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesoriumi. Greta akademinės veiklos jis aktyviai užsiima ir kino kūryba. 2019 m. kartu su Audriumi Mickevičiumi režisuotas dokumentinis filmas „Pavyzdingas elgesys“, pasakojantis apie iki gyvos galvos nuteistus asmenis, pelnė tris apdovanojimus DOK Leipcigo festivalyje. 2023 m. jis sukūrė dokumentinį filmą „Gyvenimas po mirties“, kuriame pateikiami aktorių išgyvenimai vaidinant savo mirtį vaidybiniuose filmuose. Pernai N. Milerius buvo vienas iš vaidybinio filmo „Johatsu“ režisierių.
Šio išskirtinio seanso rengėjai kviečia nepraleisti galimybės susitikti su N. Mileriu ir legendiniu mūsų aktoriumi, taip pat diplomatu, fotomenininku J. Budraičiu bei iš pirmų lūpų išgirsti pasakojimą apie jo darbą, šio filmo kūrimą ir kitus dalykus.
