Nostalgiškas sugrįžimas: grupė „Karališka erdvė“ vėl scenoje
Legendinė marijampoliečių šokių muzikos grupė „Karališka erdvė“, praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje sukūrusi ne vieną kartą jungiančius hitus, jau antrąsyk grįžta į didžiąją sceną. Po daugiau nei dvidešimtmečio tylos Lino Domeikio ir Neringos Levulienės duetas nostalgijos ugnį uždegė daugelio savo gerbėjų širdyse. Atlikėjų teigimu, jiems sugrįžimas – labai džiugus momentas, leidęs dar kartą pajusti ypatingą ryšį su publika.
Apie grupės ištakas, kūrybą ir sprendimą grįžti į didžiąją sceną – Aistės UCKUTĖS interviu.
– Abu užaugote Marijampolėje, kokie jausmai iškyla prisiminus laikus šiame mieste?
Neringa:
– Mano tėveliai gyvena netoli geležinkelio stoties, tai ten praleista daugiausia laiko. Buvau labai judri, „berniukiška“ mergina, tačiau ir dabar tokia esu. Laiką iki 9 klasės prisimenu kaip per miglą, tačiau nuo 9 klasės – geriausiai. Mes su Linu kartu mokėmės nuo pirmos gimnazinės klasės, netrukus susikūrė ir grupė, tai prisiminimai su „Karališkos erdvės“ atsiradimu ir bendrai su Linu, yra patys ryškiausi. Tas laikas mano gyvenimui padarė didelę įtaką ir to meto prisiminimų taip lengvai jau neištrinsi.
Linas:
– Aš gimiau Kaune ir ten gyvenau iki trejų metų. Vėliau mano tėtis pagal tuometinę sistemą gavo paskyrimą dirbti ir įsigyti butą tuomet dar Kapsuke. Taip atsiradau Marijampolėje, Beržų gatvėje. Vienas ryškiausių prisiminimų – krepšinio aikštelė prie namų. Ten buvo praleista kiekviena diena ir vakaras. Vaikystėje svajojau tapti krepšininku, ilgai ir žaidžiau krepšinį. Vėliau, kai kartu su Neringa mokėmės dabartinėje Marijampolės „Ryto“ progimnazijoje ir atsirado „Karališka erdvė“, mintys nuklydo į kitą pusę – į muziką.
– Šokių muzikos grupę sukūrėte trys dešimtokai: Neringa, Linas ir Vilmantas. Ar Vilmantas prisideda prie jūsų atgimimo?
Linas:
– Vilmanto didžiausias nuopelnas, kad apskritai ši grupė atsirado. Tai buvo jo iniciatyva, jis pasiūlė prisijungti man, o paskui atsirado ir Neringa. Labai ačiū Vilmantui, kad tai atsitiko. Dabar jo grupės veikloje nėra, nes visi turime savo gyvenimus, šeimas ir idėjas, kokį kelią rinktis. Mūsų pozicija šiuo klausimu – apsaugoti šeimas nuo dėmesio. Vilmanto pozicija irgi tokia buvo. Kai 2002 m. baigėme savo veiklą, jo grupėje jau nebebuvo, todėl, kai nutarėme atkurti grupę, ją ir atkūrėme tokios sudėties, kuria baigėme veiklą. Nepaisant to, kad Vilmanto šiuo metu grupėje nėra, mes jį labai mylime ir gerbiame.
– „Karališka erdvė“ iš pramogų pasaulio dingo 2002 metais. Kokiomis veiklomis užsiėmėte visą šį laiką?
Neringa:
– Dabartinė mano veikla siejasi su muzika. Gal ji ne tokia aktyvi kaip dainų kūryba ar atlikimas, bet vis tiek muzikos mano veikloje yra daug. Aš dirbu dubliavimo ir garso įrašų studijoje. Neretai tenka ir filmukuose padainuoti arba surasti, kas tai gali padaryti. Nuo muzikos nenutolau, o ypač per paskutiniuosius metus, kai 2024 m. su „Karališka erdvė“ surengėme pirmąjį sugrįžimo koncertą „Žalgirio“ arenoje.
Linas:
– Taip, paskutiniais metais muzikos su grupe yra tikrai nemažai. Kreipiasi ir kiti atlikėjai, kuriems praeityje buvo graži mūsų muzika, būna, prašo pagalbos kuriant dainas.
Tuomet labai paglosto širdį. Be muzikos ir „Karališkos erdvės“ dirbu elektros inžinerijoje. Šioje veikloje muzikos lygiai tiek, kiek su ausinėmis dirbdamas klausau.
– Į didžiąją sceną sugrįžote po daugiau nei 20 metų. Vieną koncertą jau surengėte 2024 m., kitąmet laukia antrasis. Kas buvo tas kertinis momentas, kuomet supratote, kad jau metas grįžti?
Neringa:
– Įkalbinėjimų pakoncertuoti buvo visada. Tik būdavo keista: grupės kaip ir nebeliko, o užklausos ateina kasmet. Žiūrovai mūsų nepamiršo, pasidomėdavo, todėl susidarydavo toks fonas, kad nori nenori pagalvodavau: o kas būtų, jeigu būtų? Paskutinius penkerius metus intensyviai pradėjome gauti konkrečius pasiūlymus, bet vis atsisakydavome. Prieš trejus metus sulaukėme dar labiau apčiuopiamų pasiūlymų, pamąstymų, priminimų, kurie tarsi klibino jausmus. Kartą kaip žiūrovams teko dalyvauti MAMA apdovanojimuose. Pertraukos metu Jonas Nainys-Jovani užleido mūsų dainą, kilo visa sausakimša „Žalgirio“ arena, visi atsistojo, dainavo. Tada širdelė sudrebėjo, pajutau kažkokį nepatirtą jausmą. Buvo nerealu. Pasvajojau sau, o kas, jeigu visi šie žmonės ateitų ir į mūsų koncertą? Jeigu ne dabar, tai kada, gal pabandom?
Linas:
– Kertinis momentas buvo Neringa ir jos tas potyris „Žalgirio“ arenoje. Aš esu lankstesnis ir pasiduodu žmonių įtakai greičiau, o Neringa – užsispyrusi, ilgiau saugo savo vertybes. Aš anksčiau pritariau mūsų vadybininko nuomonei, kad tai reikia padaryti. Pamenu, sakiau: „Jeigu įkalbėsi Neringą, tai darome, o jeigu neįkalbėsi, tai nieko negaliu padėti.“ Neringa sutiko. Kai prieš trejus metus Jovani paskambino ir paprašė atkurti mūsų dainą, nusprendėme leisti dainai gyventi savo gyvenimą. Galima sakyti, kad ir tas J. Nainio susidomėjimas iš tikrųjų prisidėjo prie to, kad atsikurtume po daugiau nei dviejų dešimtmečių pertraukos.
– Ar jūsų sugrįžimas reiškia ir naują kūrybą?
Linas:
– Naujų dainų nebus, tačiau manome, kad kai kurios dainos praeityje nesuskambėjo arba nebuvo ištransliuotos taip, kaip norėjome, dėl techninių priežasčių. Mes visada siekėme naujovių, elektroninio skambesio, bet ne visada buvo galimybių tai įgyvendinti. Dabar mes tam tikrų dainų skambesį atnaujiname, tačiau kitų metų koncertas vis tiek bus toji nostalgija. Tie, kurie mus pamilo dėl tam tikrų dainų, tai jas koncerte ir girdės. Ateinančiam koncertui padidinome ir dainų skaičių. Jos nebus naujos, bet šiek tiek naujau suskambės.
– Esate ne vieno kultinio hito autoriai: „Iš lėto leidžiasi Saulė“, „Aš noriu šokt“, „Vakarėja“ ir dar daugiau. Kaip sukurti dainą, kurią pamiltų ne viena karta?
Neringa:
– Pagrindinis dainų kūrėjas visada buvo ir yra Linas. Aš stengiuosi prisidėti savo nuomone, balsu, paniūniavimu, ką išgirdęs jis gali toliau vystyti kūrinį. Visos dainos nuoširdžios, norėjome įsimintinų melodijų, paprastų žodžių, artimų tuometiniam jaunimui.
Linas:
– Nėra jokių taisyklių. Negali savęs prievartauti, viskas turi eiti laisvai: ką išgyveni, jauti širdyje, visa tai pereina į muziką. Tam tikrus dalykus reikia išgirsti – viena, kai tai skamba mano mintyse, o kita, kai visa tai įgarsina Neringa. Ne kartą esu kartojęs, kad Neringa yra mano mūza, jos balsas stebuklingas. Ne visada gali mintyse įsivaizduoti, kaip tiksliai ji tai sudainuos, bet, kai ateina į įrašų studiją ir sudainuoja, pajauti, kad taip ir turi būti. Čia mūsų visuma, be Neringos manęs nebūtų.
Neringa:
– Ir atvirkščiai.
– Ar nekilo minčių koncertą surengti gimtajame mieste?
Linas:
– Svarstėme galimybę surengti koncertą Marijampolės stadione, taip norėjome atiduoti duoklę savo miestui, tačiau mes esame ne tik šio krašto, o Vidurio Lietuvos grupė, todėl pati lokacija Kaune yra dėkingesnė. Nepaisant to, Marijampolei jaučiame didelius sentimentus ir dėkingumą.
– Kuo būsimas koncertas bus ypatingesnis už praėjusį?
Linas:
– Šis koncertas bus dar geresnis už praėjusį. Po daugiau nei dvidešimties metų pertraukos neturėjome pakankamai patirties, įvyko daug dalykų, kurių negalėjome numatyti, todėl ateinantis koncertas bus geresnis jau vien tuo, kad ištaisysime klaidas. Tai bus aukščiausio lygio šokių muzikos koncertas su visais įmanomais atributais. Tai bus tikra „Karališka erdvė“ su nostalgiškomis dainomis.
Neringa:
– Aš beveik neabejoju, kad tai yra paskutinė proga mums su klausytojais pasimatyti, pašokti, padainuoti ir paskutinį kartą prisiminti senus laikus. Žinau, kad ir praėjusiame koncerte buvo daug mūsų kraštiečių, tai labai lauksime visų ir šįsyk.
