Atgimstantys gyvenamieji rajonai: daugiabučių renovacija – miestų tvarumo pokyčiui
Daugiabučių atnaujinimas šiandien nebėra tik pastatų modernizavimas – tai platesnis miesto transformacijos procesas. Renovacija vis dažniau apima ir aplinkos pertvarkymą: atgimsta kiemai, žali plotai, įrengiamos poilsio zonos, kasdieniam gyvenimui reikalinga infrastruktūra. Tokie pokyčiai ne tik didina komfortą, bet ir stiprina bendruomeniškumą, kuria tvaresnę miesto ateitį.
Keičia ne tik fasadus, bet ir gyvenimo kokybę
Kaip pastebi Lietuvos architektų sąjungos kūrybos direktorė Rūta Leitanaitė, renovacija turi būti suprantama plačiau – ne tik kaip fizinis daugiabučių atnaujinimas, bet ir kaip gyventojų kasdienybės kokybės gerinimas. Be to, renovaciją būtina planuoti holistiškai – matant visą kvartalą kaip bendrą urbanistinę visumą. Toks požiūris leidžia išplėsti gyvenamąją erdvę už buto ribų.
„Gyvenimo kokybę lemia ne tik tai, kas vyksta namuose, bet ir tai, kas už lango“, – pabrėžia ji. Žaliosios erdvės, pasak architektės, turi potencialo virsti mažomis atokvėpio salelėmis, kuriose galima atsipalaiduoti ir pabūti kartu su kaimynais, užsiimti pomėgiais.
Anot jos, buvimas gamtoje daro teigiamą įtaką savijautai, tačiau ne visi turi galimybę kasdien išvykti už miesto. Todėl miesto kiemų atgaivinimas tampa svarbia renovacijos dalimi – ypač „miegamuosiuose“ rajonuose, kur anksčiau buvo tik gyvenamieji blokai be aktyvaus socialinio gyvenimo. Renovacijos metu galima pritaikyti pirmuosius aukštus komercinei ar bendruomeninei veiklai – čia gali įsikurti kavinės, mažos paslaugų įstaigos ar vaikų dienos centrai.
R. Leitanaitė taip pat pabrėžia, kad renovacija turi būti planuojama įtraukiant pačius gyventojus: „Svarbiausia, kad šie sprendimai atlieptų gyventojų poreikius, todėl pačių žmonių įtraukimas planuojant viešąsias erdves yra būtinas.“
Tvarumo principai – ne priedas, o būtinybė
Anykščių rajono savivaldybė jau kelerius metus nuosekliai taiko sisteminį renovacijos modelį. Savivaldybės vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė pabrėžia, kad siekiama ne tik modernizuoti pavienius namus, bet kartu kurti estetinį, darnų ir patrauklų miesto veidą. Vienas pagrindinių principų – tvarumas, suprantamas plačiąja prasme.
„Tvarumas Anykščiuose suprantamas ne tik kaip šilumos taupymas ar mažesnės sąskaitos, bet ir kaip „miesto plaučių“ – žaliųjų erdvių – plėtimas, natūralių procesų grąžinimas į miestus bei jų pritaikymas klimato kaitos iššūkiams“, – teigia architektė.
Anot jos, naudojamos natūralios dangos, kurios leidžia lietaus vandeniui susigerti į žemę ir neapkrauna infrastruktūros. Taip ne tik sumažinama tarša, bet ir gerinamas miesto mikroklimatas.
D. Gasiūnienė palankiai vertina ir dabartinius valstybės siūlomus sprendimus: „Naujausiame daugiabučių renovacijos kvietime įtrauktos tvarumo skatinimo priemonės, tokios kaip elektromobilių įkrovimo stotelių ir dviračių saugyklų įrengimas turi tapti norma. Kuo greičiau tai įvyks, tuo greičiau turėsime tvarius, gyvus ir sveikus miestus.“
Galimybė pasinaudoti valstybės parama
Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtas kvietimas daugiabučių modernizavimui siekiant B ar aukštesnės energinio naudingumo klasės galioja iki 2026 m. balandžio 1 dienos. Dar yra pakankamai laiko priimti sprendimą, rengti investicijų projektą ir teikti paraiškas.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas – APVA tinklalapyje apva.lrv.lt Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
Teksto autorė Benita Gaižiūnaitė
