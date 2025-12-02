www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Daugiabutyje sprogo šildymo katilas

"Suvalkiečio" inf.

Šeštadienį per pietus ugniagesiai gavo pranešimą, kad Liudvinavo seniūnijos (Marijampolės sav.) Narto Naujienos kaime dega daugiabutis, gaisrą sukėlė sprogęs šildymo katilas.
Atvykę gaisrininkai dviejų aukštų namo katilinėje rado degantį šildymo katilą. Prie pastato priblokuota malkinė.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Gyventojai nenukentėjo.

Daugiabutyje yra aštuoni butai, bet kiekvienas būstas šildomas individualiai. Gyventojas, kurio katilinėje sprogo katilas, buvo įsirengęs grindinį šildymą, kieto kuro katilą kūreno malkomis. Tądien žmonės atkreipė dėmesį, kad katilas užkurtas, temperatūra didelė, o grindys nešyla.

Po kurio laiko pasigirdo didžiulis sprogimas. Katilas išlėkė į orą, sulaužė ir apgadino medines lubų konstrukcijas, pramušė stogą. Katilui nukritus ant grindų iš jo išsivertė degančios malkos, kilo gaisras. Visa laimė, kad katilinėje tuo metu nebuvo žmonių.

Pirminiais duomenimis, katilas sprogo dėl gedimo šildymo sistemoje. Manoma, kad sugedus relei, neveikė cirkuliacinis siurblys, kuris užtikrina nuolatinį vandens tekėjimą grindų šildymo sistemoje. Vanduo necirkuliavo, tik kaito, dėl to pakilo šildymo temperatūra katile ir jis sprogo.

Aprūko katilinės sienos, nuardyta apie 2 m² namo stogo, pastogė perlieta vandeniu.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Viktorija Daniliauskaitė: „Marijampolė mane priėmė“
„Kino pavasaris“ vėl kviečia mėgautis geru kinu
„Pieštuko žvilgsnis“ – jauno kūrėjo darbų paroda
Jaunosios kūrėjos piešinių paroda

Įvykiai

Prie Senosios Marijampolės užtvankos ištrauktas skenduolis
Vyras dėl neatliktos bausmės sučiuptas po aštuonerių metų
Grindinio akmuo apgadino automobilį
Vagys vėl apiplėšė plovyklą

Verslas

Verslo įmonių bendruomenė auga
Marijampolės centre – naujas gruziniškų patiekalų restoranas
Žiemą kelių darbininkai žūklauja, remontuoja namus ir eina tėvystės atostogų
VMI: gyventojai jau gali deklaruoti pajamas, iš darbdavių trūksta apie 4 proc. duomenų

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos