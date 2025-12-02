Daugiabutyje sprogo šildymo katilas
Šeštadienį per pietus ugniagesiai gavo pranešimą, kad Liudvinavo seniūnijos (Marijampolės sav.) Narto Naujienos kaime dega daugiabutis, gaisrą sukėlė sprogęs šildymo katilas.
Atvykę gaisrininkai dviejų aukštų namo katilinėje rado degantį šildymo katilą. Prie pastato priblokuota malkinė.
Gyventojai nenukentėjo.
Daugiabutyje yra aštuoni butai, bet kiekvienas būstas šildomas individualiai. Gyventojas, kurio katilinėje sprogo katilas, buvo įsirengęs grindinį šildymą, kieto kuro katilą kūreno malkomis. Tądien žmonės atkreipė dėmesį, kad katilas užkurtas, temperatūra didelė, o grindys nešyla.
Po kurio laiko pasigirdo didžiulis sprogimas. Katilas išlėkė į orą, sulaužė ir apgadino medines lubų konstrukcijas, pramušė stogą. Katilui nukritus ant grindų iš jo išsivertė degančios malkos, kilo gaisras. Visa laimė, kad katilinėje tuo metu nebuvo žmonių.
Pirminiais duomenimis, katilas sprogo dėl gedimo šildymo sistemoje. Manoma, kad sugedus relei, neveikė cirkuliacinis siurblys, kuris užtikrina nuolatinį vandens tekėjimą grindų šildymo sistemoje. Vanduo necirkuliavo, tik kaito, dėl to pakilo šildymo temperatūra katile ir jis sprogo.
Aprūko katilinės sienos, nuardyta apie 2 m² namo stogo, pastogė perlieta vandeniu.
