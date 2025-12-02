www.suvalkietis.lt
Istorinis laimėjimas Europos šachmatų čempionate

"Suvalkiečio" inf.

Jauniausias visų laikų Lietuvos didmeistris Marijampolės sporto centro (SC) auklėtinis Paulius Pultinevičius Prištinoje (Kosovas) tapo Europos greitųjų šachmatų čempionu.

Turnyro organizatorių nuotrauka

Marijampolietis per 11 turų iškovojo 10 taškų ir artimiausius persekiotojus aplenkė visu tašku. Paskutiniame Europos čempionato ture, lemiamoje partijoje, P. Pultinevičius įveikė legendinį Ukrainos didmeistrį Vasilijų Ivančiuką (FIDE reitingas – 2630), kai šiam baigėsi žaidimui skirtas laikas. Varžovas padovanojo netikėtą šansą – pamiršo tiksintį laikrodį… Ir Paulius šios progos nepraleido.

P. Pultinevičius Europos greitųjų šachmatų čempionato prizininku tapo antrą kartą. 2021 metais marijampolietis užėmė 3-ąją vietą.

