Nesulaukęs prekės kreipėsi į policiją
Internetiniais pardavimų portalais puikiai naudojasi ir sukčiai. Jie veikia pagal gerai žinomą scenarijų. Paskelbia pigiai parduodantys kokį nors daiktą. Užkibusiam pirkėjui sukčiai pažada atsiųsti prekę, bet pinigai turi būti sumokėti iš anksto. Pervedus pinigus tariami pardavėjai dingsta, jų publikuotas skelbimas pašalinamas iš tinklalapio.
Taip nutiko ir 42 metų Marijampolės savivaldybės gyventojui. Internetiniame pardavimų portale jis rado skelbimą apie parduodamą planšetinį kompiuterį, skirtą automobilių diagnostikai. Vyras preke susidomėjo, susisiekė su pardavėju. Buvo sutarta, kad pirkėjas perves 210 eurų, o pardavėjas išsiųs jam kompiuterį.
Marijampolės savivaldybės gyventojas pinigus pervedė greitai, bet kompiuterio savininkas delsė. Pirkėjui jis vis žadėjo tuoj atsiųsiantis kompiuterį. Taip ir lapkritis praėjo, o žadėtos prekės nebuvo. Marijampolės savivaldybės gyventojas, supratęs, kad buvo apgautas, kreipėsi į policiją.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
