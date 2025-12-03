Blogų naujienų nebuvo, visos geros
Lapkričio mėnesio Kalvarijos Savivaldybės tarybos posėdis, kaip jau įprasta, vyko sklandžiai. Buvo dvi netikėtos naujienos, abi geros. Pirmoji – Kalvarija turi savo prekės ženklą. Antroji – Tarybos narys Karolis Babeckas galėtų už dyką vesti „TrenkTurą“ savivaldybėje. Čia toks pėsčiųjų žygis.
Transportas
Taryba nusprendė Savivaldybės socialinių paslaugų centrui leisti iš Savivaldybės biudžeto lėšų pirkti 5 vietų tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė neviršytų 25 tūkst. Eur. Kultūros centrui leista pirkti iki 24 vietų autobusą, kurio vertė neviršytų 134 tūkst. 640 Eur ir kurį įstaiga naudotų savo veikloms vykdyti.
Sukurtas prekės ženklas
Patvirtintas Savivaldybės prekės ženklo naudojimo tvarkos aprašas. Ženklas yra unikali vizualinė savivaldybės įvaizdžio išraiška. Jis sudarys sąlygas sukurti bendrą, ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams, verslininkams, investuotojams patrauklų Kalvarijos įvaizdį, taps neatsiejama savivaldybės identiteto dalimi.
Taryba nusprendė Savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „(Ne)pasiklydę parodų labirintuose II“ iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirti dalinį projekto finansavimą, sudarantį 30 proc. visos jo vertės (tai galėtų būti apie 6200 Eur). Taip pat nuspręsta leisti imti 391,5 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą palankiausias sąlygas pasiūliusiame banke einamųjų metų ilgalaikių paskolų dalies padengimui.
Nekilnojamasis turtas
Patvirtintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, kuris, kaip sakė meras Nerijus Šidlauskas, liks mažiausias Lietuvoje, išskyrus apleistus pastatus, kurie apmokestinti didžiausiu leistinu tarifu – 5 proc. Maksimalaus mokesčio tarifo nustatymo tikslas – sutvarkyti apleistus pastatus tiek miesto teritorijoje, tiek visoje savivaldybėje. Tačiau kas ir kaip įvertins, kad pastatas yra apleistas (ypač jei tai yra privati nuosavybė) – teks dar išsiaiškinti.
Gyventojai už nekilnojamojo turto objektus 2026 metais mokės 0,5 proc. (mažiausias įmanomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas) nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Verslui nustatytas taip pat pats mažiausias galimas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas Lietuvoje – galbūt tai bus paskata čia investuoti.
Bus galima patekti prie Orijos ežero?
Priimtas sprendimas dėl pritarimo žemės sklypų, esančių Naujienėlės k., paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analizei bei prašymo teikimo Nacionalinei žemės tarnybai. Meras patikslino, kad taip siekiama užtikrinti lygiavertį vietos bendruomenių ir visos visuomenės narių patekimą prie Orijos ežero ir jo naudojimą poilsiui, sveikatingumui, sportui pietinėje ežero dalyje.
Patikslintas biudžetas
Išlaidų srityje sutaupytos lėšos perkeliamos ten, kur jų trūksta. Papildomai lėšų bus skiriama Socialinių paslaugų centrui (65 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui), Kultūros centrui (6 tūkst. Eur (elektros galios didinimui) ir Savivaldybės bibliotekai (3600 Eur), nes ji sudarė sutartį Liubavo seniūnijoje atlikti žygį, kuriam įgyvendinti ir paviešinti reikia šios sumos iki metų pabaigos.
Tarybos nariui K. Babeckui pasiteiravus, „kas čia per žygis“, buvo patikslinta, kad tai yra „TrenkTuras“, vykstantis visoje Lietuvoje. Ir tie 3600 Eur – tai avansinis mokėjimas. Pranešėjai patikslinus, kad visa suma yra 12 tūkstančių, o 3600 yra tik avansinis mokėjimas, K. Babeckas sureagavo: „Oho! Ainam, už dyką pravesiu aš jus.“ Bet už biudžeto tikslinimą Tarybos narys vis tik balsavo – kaip ir visi kiti.