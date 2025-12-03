Pasveikintos Kazlų Rūdos savivaldybės ilgaamžės
Šį rudenį net dvi Kazlų Rūdos savivaldybės ilgaamžės šventė gražius jubiliejus. Lapkričio 17 dieną 100 metų sukako Genovaitei Mažeikienei. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija perdavė sveikinimus pas vaikus viešinčiai ilgaamžei.
Dar rimtesnė sukaktis Kazlų Rūdos savivaldybėje švęsta kiek anksčiau, rugsėjo 8-ąją. Tuomet 104 gimtadienį šventė Marija Petkevičiūtė. Ją pasveikino Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Brigaitienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Vilma Bakelienė.
Abiem ilgaamžėms linkėta sveikatos ir šviesių dienų!
Paruošta pagal Kazlų Rūdos savivaldybės informaciją