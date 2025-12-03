„Rūpestėliui“ – apdovanojimas iš Prezidento Gitano Nausėdos rankų
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusį šeštadienį su pirmąja ponia Diana Nausėdiene tradiciškai apdovanojo pilietinės iniciatyvos „Lietuvos galia“ laureatus. Šie apdovanojimai Prezidentūroje vyko jau ketvirtą kartą. Tarp apdovanotųjų šįkart – ir Marijampolės onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“. Jo iniciatyva – Siuvimo sala „Padovanok antrą gyvenimą“ tapo „Lietuvos galia“ laureate kategorijoje „Žalia Lietuva“. Apdovanojimą iš Prezidento rankų atsiėmė „Rūpestėlio“ vadovė Roma Karčiauskienė ir šios organizacijos valdybos narė Valentina Orvidienė.
Savo kalboje Prezidentas pabrėžė, kad Lietuvoje gausu žmonių, kurių darbai keičia valstybę. „Lietuvoje gausu stiprių, aktyvių, bendruomeniškų žmonių. Žinau tai ne iš nuogirdų, o iš reguliarių kelionių po visą šalį. Jūsų užsidegimas, lyderystė, gebėjimas išjudinti permainas – tai pavyzdys kiekvienam Lietuvos žmogui“, – sakė jis, dėkodamas bendruomenėms ir iniciatyvų kūrėjams už jų kasdienes pastangas.
Šalies vadovo inicijuotas projektas vienija beveik 600 organizacijų ir bendruomenių visoje Lietuvoje, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Norvegijoje ir Argentinoje. Iniciatyvos „Lietuvos galia“ tikslas – aktyvesnis visuomenės įsitraukimas į valstybės gyvenimą, pilietinės galios stiprinimas. Tai platforma savanoriams, bendruomenėms, aktyviems piliečiams ir kitiems pristatyti savo veiklas, rasti bendraminčių ir sulaukti palaikymo.
– Šis apdovanojimas reiškia didžiulį visuomenės pasitikėjimą mumis ir tuo, ką mes darome. Tai, kad už mūsų iniciatyvą elektroniniu paštu balsavo net 767 asmenys, išties įpareigoja. Į Prezidentūrą jau vykome tikėdamiesi, kad gausite šį apdovanojimą, nes toks balsų skaičius buvo didžiausias mūsų kategorijoje.
Be to, Lietuvos televizija iš anksto Kairėnų botanikos sode filmavo pristatymo siužetą. Dabar mes turime žymiausią Lietuvoje nykštuką, kuris taip pat dalyvavo apdovanojimų ceremonijoje, – „Suvalkiečiui“ teigė R. Karčiauskienė.
Pasak jos, dalyvauti iniciatyvoje „Lietuvos galia“ „Rūpestėlis“ apsisprendė nelengvai, nes tai ir didelė atsakomybė.
– POLA organizacija mus labai ilgai įkalbinėjo, kad dalyvautume. Dabar mes jaučiamės pilni galios ir stiprybės naujiems darbams ir iššūkiams. Kartu tai buvo ir renginys susitikti, pasidalinti iniciatyvomis ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. Iš Vilniaus mes parsivežėme įdomių pasiūlymų, kuriuos visi kartu aptarsime, – sakė „Rūpestėlio“ vadovė.
„Suvalkiečio“ informacija