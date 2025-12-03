Saugaus eismo komisijos posėdis – kas keisis?
Marijampolės savivaldybės surengtame Saugaus eismo komisijos posėdyje aptartos aktualios eismo saugumo problemos bei galimi sprendimai.
J. Bendoriaus gatvėje grąžinamas vienpusis eismas
Uždaroji akcinė bendrovė „Valdantis“, teikianti administravimo paslaugas renovuotam daugiabučiui J. Bendoriaus g. 7, prašė atkarpoje nuo Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos iki Bendoriaus g. 7 aikštelės užtvaro įrengti kelio ženklus „Stovėti draudžiama“ ir „Sustoti draudžiama“. Ženklai galiotų nuo 7.30 val. iki 17 val. darbo dienomis.
Savo prašymą bendrovė grindžia tuo, kad J. Bendoriaus gatve vyksta intensyvus eismas dėl šioje gatvėje įsikūrusios Marijampolės marijonų gimnazijos ir naujai rekonstruoto daugiabučio. Gatvė pakankamai siaura, judėjimą ja dar labiau apsunkina abiejose gatvės pusėse mokinių parkuojami automobiliai, tad ryte, per pietus ir transporto piko metu būna nuolatinės automobilių spūstys. Be to, automobiliai (siekiant neužstatyti pravažiavimo) paliekami ir ant šaligatvių, ties posūkiu, prie perėjų. Visa tai trukdo kitiems eismo dalyviams. Daugiabučio namo gyventojams sudėtinga patekti į savo kiemą ar iš jo išvažiuoti.
Bendrovė vakarais ir savaitgaliais draudimo sustoti ir stovėti prašo netaikyti, nes tuomet eismas J. Bendoriaus gatve būna nedidelis.
Prašymui pritarta iš dalies. Saugaus eismo komisija nusprendė, kad tikslingiausia bus J. Bendoriaus gatvėje sugrąžinti vienpusį eismą, kurio buvo atsisakyta dėl šioje gatvėje vykusių daugiabučio rekonstrukcijos darbų. Nutarta dabar vienpusį eismą organizuoti Bažnyčios gatvės kryptimi. Be to, J. Bendoriaus gatvėje (prie J. Bendoriaus g. 5) bus nuimti kelio ženklai, draudžiantys stovėti. Vietoj jų nutarta įrengti kelio ženklą „Sustoti draudžiama“. Taip tikimasi sureguliuoti, kad šia gatve būtų saugiau ir lengviau važiuoti.
Matomumą pagerins sferinis veidrodis
Sodų bendrijos „Papartis“ valdybos pirmininkė komisijai pateikė prašymą leisti įsirengti sferinį kelio veidrodį Paparčio ir Paparčio 10-osios gatvių sankirtoje, Liudvinavo sen., Marijampolės sav.
Gyventojai mano, kad sferinis veidrodis padėtų vairuotojams saugiau kirsti šią kelio sankryžą, nes dėl siauros gatvės ir iš abiejų pusių suaugusių gyvatvorių šioje vietoje labai ribotas matomumas.
Prašymui pritarta.
Greičio ribojimas problemos neišspręs
Svarstytas Klevinės seniūnaitijos seniūnaitės prašymas Smalinyčios kaimo (Sasnavos seniūnija) pagrindinėje Ąžuolyno gatvėje įrengti kelio ženklą „Riboto greičio zona 40“ .
Riboti greitį gyventojai nori dėl to, kad per jų kaimą eina žvyrkelis, kuris prastos būklės. Seniūnaitės teigimu, greitai lekiantys automobiliai didina avaringumą, kelia pavojų pėsčiųjų, dviratininkų saugumui, žmonės kenčia dėl automobilių keliamų dulkių.
Prašymui nepritarta. Komisija mano, kad greičio ribojimas nuo 50 kilometrų per valandą iki 40 km/val. neturės įtakos eismo saugumo gerinimui.
Trukdo automobilvežis
Svarstytas Marijmapolės gyventojos pranešimas dėl sunkiasvorių transporto priemonių laikymo Marijampolėje, Mikalinės gatvėje. Pasak marijampolietės, gatvėje nuolatos parkuojamas automobilvežis trukdo greideriavimo, o žiemos metu valymo darbams, apsunkina eismą, nes keliu važiuoja ne tik lengvieji automobiliai, bet ir sunkiasvoriai.
Anot gyventojos, šia viešo kelio atkarpa automobilvežio vairuotojas asmeniniams interesams naudojasi jau kelinti metai.
Marijampolės apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Klimaitis akcentavo, kad tamsiu paros metu neapšviestoje gatvėje parkuojamas automobilvežis pažeidžia Kelių eismo taisykles. Sunkvežimio savininkas bus apie tai informuotas.
Prašymams nepritarta
Saugaus eismo komisija nepritarė kelio ženklo, draudžiančio stovėti antradieniais bei ketvirtadieniais nuo 8 iki 10 val. automobilių stovėjimo aikštelėje Marijampolėje, prie namo Jaunimo g. 8A, panaikinimui. Ženklas aktualus aplinką prižiūrinčiai bendrovei.
Taip pat nepritarta gyventojo prašymui panaikinti siaurą ištisinės juostos ženklinimo liniją prie namo Sasnavos g. 60, Marijampolėje.
Nepritarta ir uždarosios akcinės bendrovės „Tetanova“, atstovaujamos direktoriaus Armando Buzo, prašymui leisti statyti nesudėtingus statinius – automobilių aikštelę, dviračių taką – valstybiniame žemės sklype greta Kauno g. 96.
Koreguos ženklinimą
Saugaus eismo komisija nusprendė, kad tikslinga šiek tiek pakoreguoti kelio ženklinimą Mokolų (Marijampolė) gatvėje, kur neseniai pasikeitė eismo organizavimo tvarka. Iš vienos eismo juostos, kur buvo pažymėta rodyklė, kad galima sukti tik į kairę, bus leista važiuoti ir tiesiai.
Svarstyti siūlymai, kaip pagerinti eismo saugumą Kauno –Gėlyno gatvių sankryžoje (Marijampolėje).
Gyventojas prašė minėtoje sankryžoje, atvažiuojant nuo Kauno pusės, įrengti kelio ženklą, draudžiantį sukti kairėn. Marijampoliečio teigimu, kasdien tenka matyti, kaip sunkiasvoriai ir lengvieji automobiliai neleistinai pažeidžia Kelių eismo taisykles, sukdami į „Moki-Veži“ prekybos centrą ar į Baraginę, nors kelio ženklinimas posūkį draudžia.
Kiti akcentavo, kad daugiau rūpesčių eismo saugumui kelia, kai krovininis transportas apsisukinėja prie „Regitros“ įmonės. Tikslingiau būtų leisti šiems automobiliams sukti Kauno–Gėlyno gatvių sankryžoje.
Kelio savininkė AB „Via Lietuva“ informavo, kad dalis minimos sankryžos priklauso ir Marijampolės savivaldybei, todėl Savivaldybė turėtų pateikti nuomonę bei pasiūlymus dėl kairiojo posūkio ribojimo. „Atkreipiame dėmesį, kad uždraudus kairįjį posūkį transporto priemonės apsisukinėtų vietinės reikšmės gatvėje“, – akcentavo „Via Lietuva“ atstovai.
Komisija nusprendė kreiptis į „Via Lietuva“ ir suderinti pozicijas. Norima, kad kelio ženklinimas neprieštarautų posūkiui į kairę.
Bus uždarytas eismas per upelį
Pritarta mažosios bendrijos „Epsta“ prašymui nuo gruodžio 1 d. iki 19 d. Sasnavos seniūnijos Puskelnių kaimo Liepų gatvėje dėl pralaidos rekonstravimo darbų per Juodupės upelį uždaryti eismą. Apvažiavimą nuspręsta organizuoti Plytinės, Marijampolės ir Beržų gatvėmis.