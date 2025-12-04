30 metų su muzika: Kalvarijos kapelos „Giminės“ kelias
Jau tris dešimtmečius Kalvarijos krašte ir visoje Lietuvoje skamba nuoširdi, gyva ir žmonių širdis paliečianti liaudiška muzika, kurią kuria ir puoselėja Kalvarijos liaudiškos muzikos kapela „Giminės“. Per šiuos metus kapelos veikloje dalyvavo gausybė talentingų šio krašto žmonių – muzikantų, dainininkų, kūrėjų, kuriuos vienijo meilė savo šaknims ir noras išsaugoti tėviškės muzikos tradicijas. „Giminės“ tapo ne tik kultūros puoselėtoja, bet ir savotiška bendruomenės jungtimi: kapelos melodijos skamba šventėse, miestų ir miestelių renginiuose, susitikimuose, o patys atlikėjai dažnai vadinami saviškiais, artimaisiais, tarsi tikrais giminėmis. Minėdama gražų 30-metį liaudiškos muzikos kapela „Giminės“ žengia į naują kelio etapą, toliau džiugindama klausytojus nepakartojama liaudiškos muzikos šiluma, svaigia melodija, jautriais dainų žodžiais.
Šeštadienį į Kalvarijos kultūros centrą automobiliai suko vienas paskui kitą, erdvioje aikštelėje teko paieškoti vietos, kur sustoti, žmonės keliavo ir pėsti. Kultūros centro salė buvo pilna žiūrovų, norinčių dar kartą pasidžiaugti trisdešimtmetį švenčiančios kapelos dainomis, pasveikinti muzikantus, kurie savojo krašto žmonėms jau tapę kaip giminės.
Šventę subtiliai, jautriai ir smagiai vedė mėgėjų teatro „Titnagas“ artistės Evelina Didvalienė ir Renata Jarimavičienė. Renginį režisavo irgi teatro „Titnagas“ žmonės.
„Šį vakarą atsiveria ne tik scena. Atsiveria trijų dešimtmečių kelias. Kelias, kuriuo ėjo daina, šypsena ir širdies šiluma“, – kviesdamos kapelą „Giminės“ į sceną sakė šventės vedėjos.
Šios kapelos ir jos trijų dešimtmečių muzikinio kelio nebūtų be vadovės Alės Zavistauskienės, kuri – „Giminių“ širdis ir siela. Kapelos vadovė tris dešimtmečius ne tik vadovavo ansambliui, bet ir kūrė, dainavo, grojo. Ji niekada nepavargo. Jeigu reikėjo – šypsojosi, jeigu reikėjo – pati sugrojo, uždegė visus energija.
Kapelos veikla per tris dešimtmečius buvo itin turtinga. „Giminės“ surengė daugiau kaip 500 koncertų, šėliojo scenoje taip, kad žemė drebėjo. Kapela su koncertinėmis programomis išmaišiusi visą Lietuvą skersai išilgai. LRT televizijos laidoje „Duokim garo“ pasirodė tiek kartų, kad suskaičiuoti sunku. Dalyvavo Lietuvos kapelų šventėse ir susiėjimuose. Laimėjo daug prizinių vietų ir žiūrovų simpatijų prizų. Išleistos keturios audiokasetės, aštuonios kompaktinės plokštelės, net 55 muzikiniai klipai. Kapela „Giminės“ – keturių dainų švenčių dalyvė.
Jubiliejinio koncerto metu jautriai buvo prisiminti kapelos muzikantai ir dainininkai, kurių jau nėra tarp gyvųjų. Anapilin išėjusių giminiečių atminimui buvo uždegta dešimt žvakelių – kiekvienam po vieną. „Kapelos gyvenime buvo ne tik džiugių akimirkų, kai daina nutildavo, kai scenoje pritrūkdavo vieno žmogaus, vieno instrumento, vienos šypsenos. Tegul šį vakarą mūsų mintys keliauja pas juos“, – sakė šventės vedėja.
Kiekvieną buvusį „Giminių“ muzikantą ar dainininką buvo galima prisiminti ir ekrane rodytose skaidrėse. Žiūrovai šių muzikantų atminimą pagerbė atsistoję, kapela „Giminės“ jiems skyrė muzikinį kūrinį. Jie liko visų širdyse ir prisiminimuose, dainose, melodijoje.
Jubiliejinį koncertą paįvairino išskirtinės bičiulių dovanos – susirinkusiems dainavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Gediminas Lietuvninkas, jam akompanavo Arnoldas Jasevičius.
Smagia melodija džiugino ir Stakliškių kultūros bei laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kapela „Korys“.
Po svečių koncerto atėjo eilė sveikinimams. Buvo pristatytas kiekvienas „Giminių“ muzikantas ar dainininkas. Jų iš viso – dvylika. Žiūrovai muzikantams skyrė plojimus, gėles. Į sceną taip pat buvo sukviesti visi kada nors kapelos veikloje dalyvavę žmonės, o jų vos ne dar tiek.
„Giminių“ trijų dešimtmečių kelias – tai mūsų krašto kultūros aukso gija, žmonių atsidavimas, tradicijų puoselėjimas ir bendrystė“, – sakė vedėja, kviesdama į sceną Kalvarijos savivaldybės merą Nerijų Šidlauską ir jo komandą: vicemerę Vaidą Skuolienę, Administracijos direktorių Gintarą Zavistauską, Kalvarijos, Akmenynų, Liubavo, Sangrūdos seniūnijų seniūnus, nes trijų dešimtmečių kapelos veikla apėmė kiekvieną seniūniją.
Meras sveikinimo kalbą pradėjo pajuokaudamas, kad per jo kadenciją dar niekada nebuvo taip lengva kreiptis į susirinkusius: „Brangūs giminės ir artimieji“.
– Kiekvienas kalnas prasideda nuo dulkės, kiekvienas vandenynas nuo lašo. Taip ir kapela, buvusi maža, kompaktiška, išaugo iki didelio vandenyno. Tiksliau reiškinio – Giminės. Man didžiulė garbė šiandien jus sveikinti su savo komanda, didžiuojamės galėdami pasakyti, kad esame giminės, – sakė N. Šidlauskas.
Meras dėkojo kapelos žmonėms už atsidavimą, neblėstantį entuziazmą, muziką, kūrybą, linkėjo sveikatos, kūrybinių idėjų, dar daug gražių metų scenoje.
Vicemerė V. Skuolienė pasidžiaugė, kad į kapelos kolektyvą įsiliejo ir jauna karta.
Mero padėkos raštas už ilgametį darbą, kuris įkvėpė kolektyvą augti, už neįkainojamą indėlį ir atsidavimą įteiktas kapelos vadovei A. Zavistauskienei. Padėkų raštais už atsidavimą, nuolatinį dalyvavimą kapelos veikloje taip pat apdovanoti Aušra Kupčinskienė, Raimondas Dvylys, Vytautas Anelauskas, Ciprijus Adamavičius, Eligija Stikliūnaitė, Vika Jaskevičiūtė, Karolis Lukoševičius.
Trisdešimtmečio proga „Gimines“ sveikino visų keturių seniūnijų seniūnai, Seimo narių padėjėjai, Kultūros centro kolektyvas, meno kolektyvų, draugijų vadovai, buvę merai Jonas Ščeponis ir Vincas Plikaitis, ir dar daug daug kitų, kuriems kapela brangi.
„Giminių“ vadovė A. Zavistauskienė dėkojo visiems, kuriems „Giminių“ muzika džiugina širdį, kurie ateina į koncertus, palaiko kolektyvą, remia, padeda.
Komentarai nepriimami.