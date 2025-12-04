Arūnas Valinskas: „Gerą žaidimą atpažįsti iš to, kad niekas nenori jo baigti“
Šie metai pažymėti išskirtiniu kūrybiniu produktyvumu – Lietuvoje pasirodė net trys nauji „Auksinio Proto“ stalo žaidimai, pratęsiantys tradiciją mąstyti, varžytis ir bendrauti ne tik per televizijos ekraną, bet ir prie namų stalo. Vienas ryškiausių šio žanro kūrėjų – Arūnas Valinskas, kurio vardas jau daugelį metų siejamas su intelektualiais žaidimais ir originaliais televizijos formatais.
Kartu su leidykla „Terra Publica“ jis nuosekliai kuria ir leidžia žaidimus, kurie tapo atpažįstama „Auksinis protas“ dalimi. Ryškiausios šių metų naujienos – „Auksinis protas. Didysis stalo žaidimas“ – geriausi 10-mečio klausimai. „Auksinis protas. Startas Nr. 3“ – kompaktiškas intelektinis kortelių žaidimas. Ir visų jau pamėgtas „Auksinis šprotas. Rykliai ir ašakos“ – antrasis bestseleriu tapusio „Auksinio šproto“ blefavimo stalo žaidimas.
Tad apie žaidimus, kūrybą, vaikystės fantaziją ir gyvenimo strategiją kalbamės su Arūnu Valinsku.
– Arūnai, jūs turbūt vienas tų žmonių, kuriems žaidimai – gyvenimo sinonimas. Nuo vaikystės iki televizijos.
Taip, žaidimai mane lydi nuo tada, kai pirmą kartą išėjau į kiemą. Aš augau Šilutėje – be telefonų, be planšečių, bet su beribe fantazija. O kai yra fantazija, žaidimų atsiranda savaime. Mūsų kiemas buvo kaip mažas Pentagonas – žaisdavom karą. Iš kepurės traukdavom korteles: ant vienos svastika – esi vokietis, ant kitos raudona žvaigždė – sovietas. Dar būdavo parašytas karinis laipsnis – majoras, leitenantas, pulkininkas, vėliavnešys.
Kai pagaudavai priešininką, žiūrėdavai jo kortelę – jei jo laipsnis žemesnis, iškrenta jis, jei aukštesnis – iškrenti tu. O jei vienodi – atiduodavom pagarbą ir tęsdavom žaidimą toliau. Tikra karo strategija! Dabar, turbūt, tėvai tokiam žaidimui nepritartų (juokiasi), bet mums tada tai buvo tiesiog nuotykis.
– Skamba kaip pirmasis jūsų „intelektualinis žaidimas.
Galima sakyti taip. Bet pirmas tikras intelektualinis žaidimas mano gyvenime atsirado per televizorių – kai žiūrėjau laidą, kurią vedė Remigijus Vilkaitis. Gulėjau ant sofos ir pamaniau: „Nuobodu, aš galėčiau padaryti geriau.“ Kitą dieną nuėjau į Lietuvos televiziją pas tuometį jos vadovą Algirdą Kaušpėdą, pasakiau, kad turiu idėją. Jis paprašė ją aprašyti. Parašiau. Taip gimė „Taip. Ne“ – pirmasis mano kurtas žaidimas.
Po to buvo „Žodžių mūšis“, „Šeši nuliai – milijonas“, „Vakarėlis Jums“. O tada – „Auksinis protas“.
– „Auksinis protas“ jau vienuoliktą sezoną. Kaip manote, kas jo sėkmės paslaptis?
Turbūt čia ir slypi sėkmės paslaptis – „Auksinis protas“ tapo ne tik televizijos laida, bet ir šeimos penktadienio ritualu.
Man be galo gera matyti, kad su juo užaugo visa karta. Tie, kurie prieš dešimt metų sėdėdavo prie ekrano su tėvais, šiandien tą patį daro su savo vaikais. Ir kai žmonės sako: „Penktadienis be jūsų – ne penktadienis“, – suprantu, kad čia jau nebe pramoga, o graži tradicija.
Ir dabar, kai „Auksinis protas“ tapo ir stalo žaidimu, man tai – dar vienas smagus etapas. Dabar gali žaisti ir be televizoriaus, be manęs, be Andriaus Tapino – tik su klausimais, kauliukais ir arbatos puodeliu. Nors pažįstu ne vieną, kuris tą arbatos puodelį pakeičia vynu, ir tada atsakymai dar kūrybiškesni (juokiasi).
Gerą žaidimą atpažįsti iš to, kad niekas nenori jo baigti. Ir, panašu, „Auksinis protas“ būtent toks – tęsiasi jau vienuoliktą sezoną. Man smagu, kad Lietuvoje žmonės iš tikrųjų mėgsta mąstyti. Kitose šalyse penktadienio vakaras – futbolas, o pas mus – klausimai ir atsakymai
– Bet jūs žaidžiate ne tik televizijoje. Namie irgi vyksta mūšiai?
Be abejo! Kai susirenka draugai, be šaradų neapsieinam. Žaidžiam komandomis – vyrai prieš moteris. Visi pradžioje sako: „Žaiskim ramiai“, bet po dešimties minučių jau riksmai, juokas, ginčai ir net emocinės pertraukos.
– Kokie žaidimai jums patys artimiausi?
Aš mėgstu šaškes ir šachmatus – klasika, kuri niekada neatsibosta. Man patinka logika, strategija, tas jausmas, kai vienas netikslus ėjimas gali viską pakeisti. Ir visada sakau: šachmatuose, kaip ir gyvenime, svarbiausia yra galvoti keliais žingsniais į priekį.
– O tas legendinis vaikystės „Tūkstantis“?
Taip, buvo ir toks! Reikėjo tik plytos ir akmenuko. Mėtydavom į plytą, o pataikius matuodavom, kiek žingsnių iki jos. Kiek žingsnių – tiek dešimčių taškų. Kas pirmas surenka tūkstantį, tas laimi. Skamba juokingai, bet tada tai buvo rimtas turnyras. Šiandien galvoju – mes turėjom mažai priemonių, bet labai daug vaizduotės.
– Žaidimai jums – pramoga ar filosofija?
Ir viena, ir kita. Žaidimas yra gyvenimo miniatiūra: jis moko planuoti, pralaimėti, juoktis iš savęs, kartais net susitaikyti su neteisybe. Kai kuriu žaidimą, man svarbiausia, kad žmogus ne tik galvotų, bet ir jaustų emociją. Nes žaidimas be emocijos – kaip cepelinas be spirgučių: atrodo tas pats, bet neskanu.
– Ir vis dėlto – jūs labiau žaidėjas ar kūrėjas?
Abu. Aš žaidžiu net tada, kai nežaidžiu. Bet man svarbiausia ne rezultatas, o nuotaika. Nors, tiesą sakant, kai pralaimiu, visada sakau, kad „tiesiog leidau kitiems laimėti“. Šita taktika patikrinta metų metais – veikia be priekaištų (juokiasi).
Per daugiau nei kelis dešimtmečius Arūnas Valinskas sukūrė intelektualių žaidimų tradiciją, kuri tapo svarbia Lietuvos televizijos ir kultūros dalimi. Nuo pirmojo projekto iki šiandien jau vienuoliktą sezoną rodomo „Auksinis protas“ – kiekvienas žaidimas liudija kūrėjo gebėjimą išlaikyti smalsumą ir žaidimo džiaugsmą.
Artėjant šventiniam laikotarpiui, tokie žaidimai tampa daugiau nei pramoga – tai galimybė padovanoti laiką kartu, pokalbį ir šypseną. Tai dovana, kuri sujungia kartas ir leidžia prie vieno stalo susėsti net tiems, kurie įprastai skuba pro vieni kitus kasdienybėje.
Bendradarbiaudamas su leidykla „Terra Publica“, Arūnas Valinskas sukūrė net 12 stalo žaidimų. Pirmasis išleistas dar 2019 m. – „Auksinis protas. Startas“. O visą žaidimų gausą sudaro: „Auksinis protas. Didysis stalo žaidimas“; „Auksinis protas. Startas Nr. 2“; „Auksinis protas. BLITZ“; „Auksinis protas. Grandinėlės“; „Auksinis protas. BLITZ: papildinys“; „Auksinis šprotas“; „Auksinis protas. Užuominos“; „Auksinis protas. Grandinėlės. Čempionų lyga“.
Ir 2025 m. naujienos, kurios gali tapti pačia geriausia šventine dovana kiekvienam: „Auksinis protas. Didysis stalo žaidimas“; „Auksinis protas. Startas“; „Auksinis šprotas. Rykliai ir ašakos“.
