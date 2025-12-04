Gruodžio 5 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Kalėdų eglučių įžiebimas – startas šventiškam šurmuliui
Artėjant gražiausioms metų šventėms miestai, miesteliai vienas po kito nušvinta girliandų šviesomis, aikštėse nutūpia puošnios žaliaskarės, ore tvyro Kalėdų stebuklo laukimas, o laikui nepavaldžios tradicijos vilioja susiburti prie didžiosios miesto kalėdinės eglutės ir tas pirmąsias vaikystės pasakos akimirkas būti visiems kartu – apkabinti artimuosius, draugus, nusišypsoti nepažįstamiesiems ir prisiminti, kad didžiausias stebuklas slypi mūsų pačių širdyse.
Tad gruodžio 5 d., prie papuoštų žaliaskarių rinksis Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojai, o šeštadienį, į kalėdinį šurmulį įsisuks marijampoliečiai.
Ką tikriname: horoskopus, orus ar vėjo kryptį?
Tegul tik namisėdos ryte skaito horoskopą ar stebi oro temperatūrą. O jei susiruošėte aplankyti vaikus ar kitus giminaičius, gyvenančius užsienyje, arba jau seniai nusipirkote poilsinę kelionę, pripraskite prie naujos rytinės rutinos – tikrinti vėjo kryptį: nuo to, pasirodo, gali priklausyti, ar pildysis jūsų kelionių planai. Nes, kaip sakė premjerė Inga Ruginienė, „oro balionai iš Baltarusijos skrido ir skris.“
Negalia reiškia galėti, tik kitaip
Trečiadienį, minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną Marijampolės dramos teatre surengta šviesos ir bendrystės kupina popietė, kurios metu įteikti padėkos raštai ir pagerbti labiausiai nusipelnę neįgaliųjų bendruomenės nariai – tie, kurie savo darbu, nuoširdumu ir kasdieniu indėliu kuria stipresnę, jautresnę ir atviresnę Marijampolę. Tądien nuo scenos sklido ypatinga šviesa – čia susirinko bendruomenė, kuriai rūpi šių žmonių istorijos, patirtys ir stiprybė. Minėjimas tapo akimirka, kai dar kartą sau priminėme, kad negalia nereiškia negalėti – tai reiškia galėti, tik kitaip.
Ketiname statyti namą: ką būtina žinoti?
Pastaraisiais metais vis daugiau žmonių Lietuvoje ryžtasi statyti savo namą. Vieni siekia daugiau privatumo, kiti – energinio savarankiškumo, o dar kiti nori erdvės, kuri atspindėtų jų gyvenimo būdą.
Architektas Gintautas Vieversys primena: statybos prasideda ne nuo plytos ar pamato, o nuo minties ir suvokimo, kokioje erdvėje norime gyventi.
„Architektūra gimsta iš piešinių, iš eskizų. Iš jų išauga projektas, o tik tada – pats statinys. Labai svarbu, kokią erdvę kuriame, nes būtent ji formuoja žmogaus kultūrinį ir estetinį veidą“, – sako architektas.
Komentarai nepriimami.