„Pyragų diena“ Bagotojoje
„Iš tiesų gal ne pyragai čia svarbiausia, o tai, kad dalinamės gerumu, skleidžiame šilumą, draugystę, rūpestį vaikučiais, kuriems reikia mūsų pagalbos“, – taip labai taikliai renginio „Pyragų diena“ prasmę jam prasidėjus apibūdino šios kilnios iniciatyvos Bagotojoje sumanytoja ir globėja Karolina Kinkaitė. Karolina šią gerumo akciją pradėjo dar būdama Bagotosios pagrindinės mokyklos mokinė ir ją tęsia štai jau šešerius metus dabar jau kartu su Bagotosios kaimo bendruomene ir kultūros namais.
Šiais metais nutarę, kad „Pyragų dienai“ ruoštis būtų dar smagiau bendrystėje, iniciatyvą išplėtojome visą pasiruošimo renginiui savaitę. Edukacijų „Svečiuose pas Pyragauskienę“ metu Bagotosios kultūros namuose ir maži, ir dideli stengėsi, maišė, kepė, skanavo. Ant stalo rikiavosi pyragai, kiekvienas su savo kvapu, skoniu ir istorija. O vienam išskirtiniam pyragui, kurį iškepė buvusi Bagotosios gyventoja Dalė Janauskienė, buvo galimybė renginio metu sudalyvauti net gerumo aukcione!
Renginį gražiu koncertu papuošė jaunimo vokalinė instrumentinė grupė „The Vivids“, Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos 10 kl. vokalinė instrumentinė grupė, Kazlų Rūdos kultūros centro dainavimo studija (kolektyvų vadovas Aidas Leskauskas) ir unikalaus balso savininkė atlikėja Mollie Jay (Mollie Migliušienė), atvykusi su šeima gyventi iš Anglijos. O kad būtų dar jaukiau, renginį papuošė simpatiška Domininkos Živelienės grafikos darbų paroda „Nosiaus pasmalsavimai“. Visas suaukotas lėšas su šilčiausiais palinkėjimais skyrėme labdaros ir paramos fondui „Rugutė“, kuri rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vaikučiais.
Dėkojame visiems, kurie palaikote, tikite, kepate, aukojate ar tiesiog siunčiate gerus žodžius. Jūsų šiluma pasiekia ten, kur jos labiausiai reikia. Maži darbai, kai daromi su didele širdimi, iš tiesų keičia pasaulį.
Organizatorių vardu Eglė SIMANAUSKIENĖ