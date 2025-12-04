Tarybos posėdyje – mažiau emocijų ir aktualūs sprendimai
Praėjusį penktadienį Tarybos posėdyje apsvarstyti 29 klausimai. Tarybos nariai šįkart dirbo sutelktai, gana ramiai, piktų replikų ar pastabų beveik nebuvo, mažiau emocingas stengėsi išlikti ir meras Povilas Isoda. Kai kurie sprendimai priimti labai greitai, kiti klausimai, nors prieš tai apsvarstyti komitetuose, sulaukė daugiau dėmesio ir pastabų. Posėdžio pradžioje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos atstovas Valdas Pileckas perskaitė pareiškimą, kuriame informavo apie artėjantį tradicinį, jau vienuoliktąjį bėgimą, skirtą Sausio 13-ajai paminėti.
Mero fondo kontrolė sukėlė įtarimų
Retas posėdis apsieina be biudžeto tikslinimo, kuris, ypač metams artėjant į pabaigą, toliau reikšmingai didėja. Šįkart jis buvo padidintas 597 tūkst. Eur ir dabar siekia 128,179 mln. Eur. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos vadovas Edmundas Razvickas teiravosi, kodėl jis negavo informacijos apie tai, kiek biudžetui kainavo Petro Armino progimnazijos ir Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Šaltinėlis“ remonto darbai. Meras P. Isoda sakė, kad jokios paslapties čia nėra, dokumentai ir darbų sutartys yra skelbiami viešai. „Šaltinėliui“ skirta 2,99 mln. Eur, P. Armino progimnazijai – 658,5 tūkst. Eur, dalis jų dar nepanaudota, nes darbai kol kas nebaigti.
Emocingiau buvo svarstytas klausimas dėl Savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos. E. Razvickas domėjosi, kodėl nėra numatyti kontrolės mechanizmai, nes neaišku, kas to fondo lėšų naudojimą kontroliuos. Anot mero, šiame fonde numatyta 20 tūkst. Eur suma sudaro labai mažą viso biudžeto dalį, ir jis gali visai atsisakyti to fondo, jei dėl tokios mažos sumos kyla emocijų ir įtarimų. „Fondo naudojimo taisykles mes griežtiname, skaidrumo bus dar daugiau. Šio fondo pinigai bus naudojami ir kalėdiniam renginiui gruodžio 10-ąją. Anksčiau dalis pinigų būdavo skiriama leidybai, dabar jau ir to turbūt nebeliko“, – sakė P. Isoda.
Opozicijos atstovui, TS-LKD frakcijos nariui Kęstučiui Traškevičiui kilo abejonių, ar mero padėkos vakaras nėra politinė reklama ir kaip tą atskirti? E. Razvickas teigė viešojoje erdvėje matęs vaizdo klipą, kuriame meras kalba apie besikeičiančią Marijampolę ir teiravosi, ar tai nebuvo politinė reklama. P. Isoda sakė, kad jokios politinės reklamos ten nėra ir dar kartą pakartojo, kad mero fondo galima atsisakyti. Jo taip pat klausta, ar daug užsienio kelionių jis turėjo šiemet ir kiek pinigų joms išleista? Anot P. Isodos, jis į užsienį beveik nevyksta, laikosi nuostatos, kad ekskursijų už valdiškus pinigus reikia vengti ir keliauja už asmenines lėšas atostogų metu.
Nekilnojamojo turto mokestis didės
Tarybos nariai 2026 metams nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus procentais nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės: 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamam turtui ir 5 proc. (anksčiau buvo 3 proc.) nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas.
Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės neapmokestinamas dydis bus 450 tūkst. Eur, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto mokestinę vertę. Nekilnojamojo turto mokestis yra sudedamoji Savivaldybės biudžeto pajamų dalis, kuri skiriama Savivaldybės įgyvendinamoms funkcijoms finansuoti. Anot mero, šeimai tas dydis sudaro 0,9 mln. Eur, o tokios vertės namų Marijampolėje nėra daug.
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijai perduotas mokyklinis autobusas IVECO, kurio įsigijimo vertė – 97889 Eur. Gimnazijos iki šiol naudotas autobusas „Mercedes-Benz 311“ (2006 m.) jau neatitiko saugaus eksploatavimo reikalavimų.
Pavojų eismui keliantį namą nugriaus
Aktyvesnes diskusijas sukėlė siūlymas nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – ūkinį pastatą, esantį Skaisčiūnų kaime, Mikalinės g. 75. Tai buvusio Mikalinės dvaro pastatas, kuris buvo pastatytas 1932 m. ir jo nusidėvėjimas siekia per 70 proc. Būta siūlymų seniai nenaudojamą pastatą išsaugoti, bet meras pabrėžė, kad šis namas stovi prie pat Mikalinės gatvės, kelio posūkyje, ir todėl kelia pavojų eismo saugumui. Pastatas yra menkavertis, jis neįrašytas į paveldo objektų sąrašus ir gali būti nugriautas.
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, atsižvelgdamas į teisinio reguliavimo nuostatas, perskaičiavo įmokos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius ir siūlo nuo 2026 m. sausio 1 d. Marijampolės savivaldybėje tvirtinti tokius pačius įmokų dydžius. Jie neviršija vieno procento vidutinių mėnesio namų ūkio pajamų (vienam namų ūkiui 2024 m. – 1426 Eur – 1 proc. 14,26 Eur, vienam namų ūkių nariui – 796 Eur – 1 proc. 7,96 Eur). Patvirtinta įmoka Marijampolės regione vienam gyventojui, naudojančiam kolektyvinius konteinerius yra 3,52 Eur, naudojančiam individualaus naudojimo konteinerius pagal minimalią paslaugos apimtį taip pat yra 3,52 Eur.
Pritarta projektui, suteiktas pavadinimas gatvei
Atlikus dalinę inventorizaciją ir perėmus buvusius valstybinės reikšmės kelius, taip pat naujai įregistravus esamus kelius patikslintas Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas. Taip pat pritarta projekto „Investicijų pritraukimui svarbios susisiekimo infrastruktūros plėtra“ rengimui ir įgyvendinimui. Įgyvendinant šį projektą bus sukurtas susisiekimo infrastruktūros koridorius nuo Marijampolės miesto Vasaros–Gamyklų gatvių sankryžos iki Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos.
Posėdyje patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2026 m. vykdomai veiklai. Prog-nozuojamos biudžeto pajamos 2026 m. iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, sudaro 140 tūkst. Eur. Savivaldybėje iki 2025 metų lapkričio 1 d. verslo liudijimus yra įsigiję 1832 gyventojai, mokesčio lengvata taikoma 1233 gyventojams. Iš viso mokėtina suma dabar sudaro 146613 Eur, suteikta lengvata siekia 60878 Eur.
Posėdyje taip pat priimtas sprendimas sugrupuoti gyvenamąsias vietoves ar jų dalis į seniūnaitijas. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, pakitus gatvių, gyvenamųjų vietovių ir seniūnijų skaičiui bei pavadinimams, reikėjo priimti sprendimą, tvirtinantį gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą į seniūnaitijas. Pasak Tarybos nario Kęsto Spūdžio, kelią toliau skinasi siūlymai mokėti seniūnaičiams atlyginimą už darbą, nes kol kas jie dirba neatlygintinai.
Liudvinavo seniūnijos Liud-vinavo kaimo bevardei gatvei suteiktas Medeinos gatvės pavadinimas. Dalis buvusios Liudvinavo seniūnijos Paežerėlių kaimo Medeinos gatvės patenka į Liudvinavo kaimą, todėl Liudvinavo kaime suteikiamas būtent Medeinos gatvės pavadinimas.