Vilties piligrimai kelyje
Jungtinis Igliaukos Šv. Kazimiero ir Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijų „Vilties piligrimų“ būrys, lydimas klebono Remigijaus Maceinos, šiais metais leidosi į dvi piligrimines keliones, padovanojusias gausybę įspūdžių, dvasinių patirčių ir bendrystės akimirkų.
Pirmoji „Vilties piligrimų“ grupelės kelionė dar vasarą nuvedė į dvi jubiliejines šventoves. Pirmiausia aplankėme Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką. Pasimeldę prie stebuklais garsėjančio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo, nuskubėjome susikaupti ir pasimelsti į didingą Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Vėliau kelionė tęsėsi į Tytuvėnus.
Čia piligrimus pasitiko gidė Rūta ir nuvedė į Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią bei bernardinų vienuolyną. Susipažinę su ansamblio istorija, architektūra ir vienuolių gyvenimu, piligrimai turėjo progą pasimelsti ir pasigrožėti nuostabiu vienuolyno gamtos prieglobsčiu. Po pietų aplankėme Kryžių kalną – ypatingą tikėjimo vietą, primenančią ne tik Kristaus kančią ir mirtį, bet ir prisikėlimo bei vilties slėpinį. Piligrimai užsuko ir į Pranciškonų vienuolyno koplyčią trumpai maldai.
Rudenį keliavome į Trakus, kur piligrimai aplankė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią ir vienuolyną. Ten mus šiltai sutiko šventovės puoselėtojai Danuta Rinkevič ir sesė benediktinė Teresė. Vienuolyne piligrimai susipažino su jo istorija, architektūra ir vienuolių kasdienybe.
Iš Trakų keliavome į Vilnių, kur apsilankėme Aušros Vartuose – jubiliejinėje Gailestingumo metų bažnyčioje. Klebonas R. Maceina ten aukojo šv. Mišias, o piligrimai meldėsi už savo artimuosius ir bendruomenę, patikėdami visas intencijas Švč. Mergelei Marijai. Po šv. Mišių aplankėme Angelų kalvą ir Užutrakio dvarą, gėrėjomės rudens spalvomis nusidažiusia parko gamta. Kelionę baigėme jaukia vakariene Senųjų Trakų kibininėje, kur laukė tradiciniai kibinai ir pokalbių akimirkos, kupinos bendrystės.
Abi kelionės atvėrė galimybę ne tik aplankyti šventas vietas, bet ir sustiprinti tikėjimą, bendruomeniškumą bei tarpusavio ryšį. Kelionėse lydėjo nuoširdi malda, istorijos pažinimas, grožio ir gamtos dovanotos akimirkos, o svarbiausia – širdyse skleidėsi dėkingumas Dievui už suteiktą laiką kartu.
Jurgita SPŪDIENĖ, parapijos katechetė