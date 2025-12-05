Kalėdų eglučių įžiebimas – startas šventiškam šurmuliui
Artėjant gražiausioms metų šventėms miestai, miesteliai vienas po kito nušvinta girliandų šviesomis, aikštėse nutūpia puošnios žaliaskarės, ore tvyro Kalėdų stebuklo laukimas, o laikui nepavaldžios tradicijos vilioja susiburti prie didžiosios miesto kalėdinės eglutės ir tas pirmąsias vaikystės pasakos akimirkas būti visiems kartu – apkabinti artimuosius, draugus, nusišypsoti nepažįstamiesiems ir prisiminti, kad didžiausias stebuklas slypi mūsų pačių širdyse.
Tad jau šiandien, gruodžio 5 d., prie papuoštų žaliaskarių rinksis Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojai, rytoj, šeštadienį, į kalėdinį šurmulį įsisuks marijampoliečiai.
Kiekvienas galime tapti Kalėdų stebuklo dalimi
Gruodžio 5 d. 17 val. į šventinę nuotaiką miesto centrinėje aikštėje, virsiančioje tikru Kalėdų stebuklo kampeliu, pasiners kalvarijiečiai. Čia jų jau beveik savaitę laukia papuošta natūrali sidabrinė eglutė, kurią miestui padovanojo Liepalotų kaime gyvenantys Danutė ir Antanas Eidukevičiai, gražuolę savo kieme auginę daugiau kaip trisdešimt metų.
Eglutės puošimu, miesto aikšte ir eglučių alėja šiemet, kaip ir ankstesniais metais, rūpinosi Kalvarijos kultūros centras (KC). Jo direktorė Jurgita Arelienė sakė, kad didžioji eglė nušvis žalios spalvos lempelėmis, pasipuoš keturių rūšių etnoženklais, nes visų šių metų renginių tema savivaldybėje buvo susijusi su tautinėmis tradicijomis, papročiais, tautosaka. Ženklus gamino Sangrūdos, Akmenynų, Jungėnų mokyklų, Kalvarijos gimnazijos moksleiviai. Etnoženklais papuošta ir aikštė. Čia taip pat stovi ir trys eglutės-piramidės, kurias kūrė patys KC darbuotojai ir menininkas Saulius Česna.
Eglės puošyba ir kitos aikštės bei alėjos dekoracijos kainavo apie 9000 Eur. Kitomis erdvėmis rūpinasi Kalvarijos seniūnija. Ji padėjo ir eglutę surasti. Pasak seniūnės Irenos Abraitienės, seniūnijos darbuotojai iš anksto papuošė eglutes, uždegė girliandas, „nurideno“ stilizuotus sniego rutulius ne tik prie seniūnijos, bet ir prie autobusų stoties, prie Laisvės paminklo, savo eglutę pastatė ir alėjoje.
Šventėje „Šviesa gyva tol, kol mes ja dalijamės“ dalyvaujantys išvys ugnies šou, šokių kolektyvų pasirodymus, klausysis atlikėjos Iglės, vaikus ir suaugusius vežios „Kalėdamobilis“, o jeigu oras nesukliudys, pas vaikučius atvyks animatoriai. Be to, visi bus vaišinami kakava, veiks prekybininkų mugė.
Kartu su pagrindine egle mieste nušvis ir eglučių alėja, kurią šiemet kūrė labai daug žmonių, įstaigų. Čia – taip pat etnotematika papuoštos dekoracijos, kūrybingai įrengta arka, pro kurią einama į 2026 metus.
– Tegul Kalvarija spindi šviesomis, o šventinė nuotaika užlieja visus. Dalinkimės gėriu, džiaugsmu ir šviesa, – linki KC direktorė J. Arelienė ir kviečia kartu įžiebti Kalėdų stebuklą.
Drauge pradėkime gražiausią žiemos laikotarpį
Aukso ir sidabro spalvų burbulais, lempelėmis šiandien, gruodžio 5 d., 18 val. nušvis Kazlų Rūdos Kalėdų eglė, stovinti šiais metais naujai atgimusioje Atgimimo gatvės alėjoje priešais Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastatą. Kalėdinės eglės pastatymas ir papuošimas kainavo 15 tūkst. eurų.
– Eglė, o tiksliau – balzaminis kėnis, augo visai šalia alėjos, Venskevičių šeimos namų kieme, – sako Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė Odeta Pučinskienė. – Miesto eglės įžiebimo šventė prasidės nuo 15 val. Rimvydo Žigaičio menų mokykloje ir Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje vyks edukacijos.
Turizmo ir verslo informacijos centre ir lauke prie eglutės šurmuliuos kalėdinė mugė. Prieš renginį ir jo metu vyks gerumo akcija „Maltiečių sriuba“. Šiemet, minint šios prasmingos iniciatyvos 20-metį, Maltos ordino Kazlų Rūdos savanorių grupė vaišins ne tik dubenėliu šiltos gardžios sriubos, bet ir 10 kg gimtadienio tortu.
Kalėdinės eglės įžiebimo šventėje koncertuos grupė „Čilinam“. O kitą dieną į kalėdinę muzikinę kelionę po savivaldybės kaimus išvyks „Brėmeno muzikantai“. Kultūros centras laukiančius švenčių pakvies į koncertą „Karalių pasaka“ bei naujametį renginį su Šampaniniu Kauno choru.
Kazlų Rūda kviečia visus kartu pajusti artėjančių švenčių magiją, pasimėgauti bendrystės džiaugsmu, pasisemti Kalėdų įkvėpimo ir drauge pradėti gražiausią žiemos laikotarpį.
Marijampolė kviečia sugrįžti į pasaką
Nuo pat savaitės pradžios Marijampolės Jono Basanavičiaus aikštėje buvo kuriama pasaka, kurios pagrindinė herojė – Kalėdų eglė. O kad ji būtų tvirta ir puošni, atrodė, jog darbuotasi čia ne tik dienomis, mat kiekvieną rytą skubančius į darbus marijampoliečius nustebindavo vis gražesnė eglutė. Šiemet ją puošia vilniečių UAB „Lumidėja“. Kalėdų eglutės ir Poezijos parko papuošimui Marijampolės savivaldybė skyrė 55 tūkst. eurų.
Kokia eglutė pasitiks į šventę šeštadienį, gruodžio 6-ąją, 17 val. sugužėjusius marijampoliečius ir jų svečius, papasakojo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
– Šiemet Marijampolė kviečia sugrįžti į pasaką – į tą vaikystės jausmą, kai Kalėdos atrodė tokios tikros, tokios šviesios ir kupinos stebuklo. Mūsų šventinio laikotarpio tema – jaukumas, šiluma ir pasakų nuotaika, kurią norime atnešti į kiekvieną širdį. Nesinori visko atskleisti, bet galiu patikrinti: kai žmonės pamatys pagrindinę miesto eglę, jie tikrai atpažins magiją, – užtikrina pašnekovas.
Šventės pradžia šiemet patikėta jaunimui – juk jie šiandien yra mūsų tikrieji stebukladariai. Scenoje dainuos vaikų grupės, jaunieji solistai, jų energija ir nuoširdumas sukurs tą tikrą, jaukią Kalėdų pradžią. Šventėje bus mugė, fejerverkai ir muzika, kviečianti tiesiog sustoti aikštėje ir pasidžiaugti, kad Kalėdos prasideda čia, namuose. Be abejo, apsilankys ir Kalėdų Senelis.
– Šios Kalėdos bus kitokios – norime ne tik grožio, norime sukurti jausmą. Todėl daug dėmesio skiriame edukacijoms, vaikų veikloms, Kalėdų Senelio rezidencijai aikštėje. Vaikai to laukia labiausiai, o mums, suaugusiems, turbūt nėra nieko gražesnio už mažų akių žibėjimą. Jei leis oro sąlygos, aikštėje planuojame ir ledo skulptūras, – sako vicemeras.
Tęsiama ir labai mylima tradicija – kalėdinių eglučių alėjos kūrimas Poezijos parke. Į ją pakvies gruodžio 12 d. 17 val. Pasak pašnekovo, šiemet eglučių puošėjų rekordiškai daug – dabar jau 155. Bendruomenių, įstaigų ir verslų įsitraukimas toks didelis, kad panašu, jog greitu metu reikės dar daugiau erdvės.
– Pastebime, kad bendruomeniškumas kasmet tik stiprėja. Įmonės puošia savo pastatus, žmonės kuria rankų darbo žaisliukus, seniūnijos ruošia savo eglučių įžiebimus, Kultūros centro skyriai, bibliotekos ir bendruomenių namai gyvena šventinėmis dirbtuvėmis.
Pats gražiausias dalykas šiame šventiniame laukime yra žmonės. Šeimos, sustojusios aikštėje prie eglutės. Vaikai, bėgantys pas Kalėdų Senelį. Senjorai, kuriems svarbu būti kartu. Tada supranti – Marijampolė nuostabi ne dėl dekoracijų, o dėl žmonių, kurie ją kuria, – šventinėmis nuotaikomis dalijasi A. Visockis.
Tad šeštadienį, gruodžio 6 d. 17 val. visi laukiami Marijampolės J. Basanavičiaus aikštėje.
