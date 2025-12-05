Marijampolės futbolo centro merginų komandos debiutas vainikuotas bronza
Marijampolės sporto istorija papildyta dar vienu reikšmingu pasiekimu. Marijampolės futbolo centro merginų komanda pirmąkart žaidė nacionaliniame moterų čempionate 11 x 11 formatu, o debiutą vainikavo iškovoti bronzos medaliai. Komandos trenerės Viktorijos Svirupskytės teigimu, džiugu, kad dalyvavimas II lygoje stiprina komandą ir suteikia jai neįkainojamos patirties.
Įmušė 24 įvarčius
Marijampolės futbolo centro merginų komanda šiais metais debiutavo nacionaliniame moterų II lygos čempionate ir ne tik įsitvirtino tarp patyrusių varžovių, bet ir iškovojo garbingus apdovanojimus – bronzos medalius. Jauna ir ambicinga ekipa įrodė, kad moterų futbolo potencialas – didžiulis.
Marijampolės futbolo centro merginų komandos kapitonė Diana Djačkova neslepia, kad pirmojo sezono II lygoje laukimą lydėjo ir baimė, ir jaudulys, nes nė viena žaidėja iki tol nebuvo rungtyniavusi 11 x 11 formatu. „Tai pirmasis mūsų čempionatas, todėl labai jaudinomės, tačiau mūsų lūkesčiai pasiteisino trenerės dėka. Ji mus motyvavo, kai reikėjo, išsakė kritiką, o kai pasisekdavo, pagirdavo. Taip ir pasiekėme gerą rezultatą“, – sakė pašnekovė.
Per nacionalinio moterų čempionato sezoną, prasidėjusį pavasarį ir pasibaigusį rudenį, merginų komanda pelnė 24 įvarčius. D. Djačkovos teigimu, komandos stiprybės ir sėkmės šaltinis yra ne tik techniniai įgūdžiai bei trenerės taktikos, bet ir stipri komandinė dvasia. „Prie komandos prisijungė ir kelios merginos, kurias mes vadiname legionierėmis. Jos mums daug padėjo ir tų įvarčių pasipylė. Komandos tikslas yra žaisti kaip vienam kumščiui, todėl ir tie įvarčiai gražūs, ir jų tiek daug“, – sako kapitonė.
Marijampolės futbolo centro merginų komandos trenerė V. Svirupskytė pasakoja, kad varžybos II lygoje tapo neįkainojama patirtimi visoms žaidėjoms. „Nacionaliniame moterų II lygos čempionate žaidė penkios komandos. Kitos, matyt, dar nedrąsiai pažiūrėjo į šį čempionatą, nes jis pirmąkart Lietuvos istorijoje buvo įtrauktas į čempionatus. Mūsų komanda turėjo šansų pretenduoti ir į kitas vietas, tačiau ne viskas susiklostė taip, kaip norėjome ir planavome. Mus džiugina ir trečioji vieta – tai pirmasis toks pasiekimas mano, kaip trenerės, aštuonerių metų karjeroje, kai merginos žaidžia 11×11 formatu ir dar iškovoja prizinę vietą“, – teigia V. Svirupskytė.
Šis sezonas marijampoliečių komandai buvo išskirtinis ne tik dėl pasiekto puikaus rezultato. Į komandą pavyko pritraukti naujų narių – legionierių iš kitų miestų. „Prie mūsų prisijungė merginos iš Vilkijos, Garliavos, o į antrąjį čempionato ratą grįžo ir marijampolietė iš Vilniaus. Tai tikrai sustiprino komandą“, – prideda trenerė.
Pagrindiniai sėkmės formulės ingredientai – talentas ir užsispyrimas
„Komanda išskirtinė savo norais, talentais, užsispyrimu ir sunkiu trenerės darbu. Manau, kad jau greitu metu kai kurios mūsų merginos galėtų papildyti jaunimo rinktines“, – pabrėžia D. Djačkova. Kapitonė yra vyriausia komandos žaidėja, tačiau sako to nejaučianti. „Mes esame vienodos ir esame komanda. Jeigu būčiau 10 metų jaunesnė, šioje komandoje būčiau dar seniau“, – sako kapitonė, kuri futbolą žaidžia trejus metus ir vadina tai vaikystės svajonės išsipildymu.
Merginų futbolo komandos treniruotės vyksta po tris kartus kiekvieną savaitę. „Treniruotės turi planus, pagal kuriuos dirbame. Jie sudaromi priklausomai nuo to, kokios tą savaitę bus rungtynės. Jeigu, pavyzdžiui, žinome, kad šeštadienį turėsime varžybas, tai rengiame greičio, jėgos ir sprinto treniruotę. Prieš varžybas taip pat turime taktines treniruotes, jų metu pasikartojame standartines padėtis. Po varžybų dažniausiai turime atstatomąsias treniruotes, rengiame filmuotos medžiagos analizes, peržiūrime ir aptariame klaidas ar dalykus, kurie nudžiugino“, – pasakoja V. Svirupskytė.
Stereotipas, kad futbolas – berniukų sportas, pamažu nyksta
Marijampolės futbolo centro merginų komandos kapitonė D. Djačkova sako, kad moterų futbolas darosi vis populiaresnis. „Per rungtynes būna pilni maniežai ir arenos. Moterų čempionų lygos dvikovas taip pat stebi dešimtys tūkstančių žiūrovų. Manau, kad toks dėmesys moterų futbolui yra didelė paspirtis jaunoms mergaitėms“, – teigia kapitonė ir prideda, jog dabar stereotipas, kad futbolas skirtas berniukams, nyksta, ir viskas susivienodina.
„Būkim biedni, bet teisingi, vyrų futbolas tribūnose sulaukia daugiau dėmesio nei moterų“, – sako merginų komandos trenerė V. Svirupskytė. Nepaisant to, ji tikisi, kad toks požiūris kažkada pasikeis. „Šiandien negaliu sakyti, kad moterų futbolo padėtis Lietuvoje yra blogiausias variantas. Tiek moterų, tiek vyrų futbolas mūsų šalyje pripažįstamas. Nėra net didelio skirtumo tarp vyrų ir moterų, žvelgiant į nacionalinę rinktinę“, – sako trenerė.
