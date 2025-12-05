Paukščių gripo apimtoje fermoje –masinis paukščių naikinimas
Šeštadienio vidurdienį Marijampolės regiono gyventojų telefonus pasiekė perspėjimo pranešimai. Juose informuota apie Liudvinavo seniūnijoje, Narto kaime, užfiksuotą paukščių gripo protrūkį. Virusas įsisuko į didžiulę „Joniškio grūdų“ antrinės bendrovės „Sūduvos ūkis“ kalakutų fermą. Visi 30 tūkst. ūkyje auginamų paukščių likviduojami.
Griežta higiena užkrato išvengti nepadėjo
Įmonės atstovė „Suvalkiečiui“ sakė, kad kol kas nėra žinoma, kaip virusas pateko į ūkį. Aišku tik tiek, kad užkratas pakliuvo į vieną iš šešių tvartų. Nors didžioji dalis paukščių yra sveiki, dėl ūkyje užfiksuoto viruso biosaugos taisyklės įpareigoja visus juos sunaikinti.
– Finansiniai nuostoliai dar skaičiuojami. Be abejo, jie ne tik finansiniai – prie paukščių dirbdami mūsų žmonės įdėjo labai daug darbo ir rūpesčio. Deja, kaip rodo pavyzdžiai, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse tokie ligų proveržiai atsitinka ir pačiuose geriausiuose ūkiuose. Net ir taikant visas biosaugos priemones ligos protrūkių 100 proc. negalima išvengti, – apgailestavo įmonės atstovė. – Biosauga mūsų ūkiui – didelis prioritetas. Įmonė laikosi visų įmanomų apsaugos priemonių. Dalyvaujame investicinėse biosaugos programose, ūkis yra apsirūpinęs visomis dezinfekcijos priemonėmis.
Jei paukščių gripas ar kita užkrečiama liga patvirtinama ūkyje, kuris vykdo tvarkingą veiklą ir laikosi biosaugos priemonių, ūkininkai ir įmonės gali prašyti kompensuoti nuostolius.
Kompensacijos gali apimti sunaikintų (nugaišusių ar utilizuotų) paukščių vertę, prarastas pajamas dėl ankstyvo skerdimo, taip pat ir susijusias išlaidas: lesalų sunaikinimą, ūkio dezinfekciją, gyvūnų utilizavimą, transportavimą, laidojimą ir kt.
– Kompensacijos apskaičiuojamos pagal patvirtintą metodiką. Su institucijomis bendradarbiaujame visais klausimais, – tvirtino pašnekovė.
Viruso kilmė lieka nežinoma
Paklausta, ar galėjo į rinką patekti nesaugi, infekcija užkrėsta produkcija, įmonės atstovė paaiškino, kad tai – neįmanoma. Anot pašnekovės, ūkyje vykdomas griežtas produkcijos atsekamumas, todėl į rinką pateko tik saugi mėsa.
Artėjant Kalėdoms kalakutienos paklausa paprastai išauga, todėl ypač apmaudu, kad paukščių gripo protrūkis kalakutų fermoje užfiksuotas prieš šventes. Paklausta, ar kalakutų šventiniam stalui pakaks, pašnekovė teigė, kad dėl susidariusios situacijos rinkoje gali būti juntamas kalakutienos stygius.
– Kol situacija nebus stabilizuota, galimi kalakutienos tiekimo sutrikimai, – tvirtino įmonės atstovė.
Nerimaujama, ar „Sūduvos ūkyje“ išplitęs virusas gali patekti į aplinkinius paukščių ūkius. Įmonės atstovė „Suvalkiečiui“ sakė, kad pasekmių kitiems verslams ar ūkiams dėl jos atstovaujamoje bendrovėje išplitusio viruso neturėtų būti. Pasak jos, Liudvinavo seniūnijos gyventojai į ligos protrūkį kaimynystėje reagavo ramiai – nerimą išreiškusiųjų ar besidominčiųjų situacija ūkyje nebuvo. Tuo metu įmonės darbuotojai situaciją priėmė kur kas jautriau.
– Visi labai išgyvena, kad taip nutiko, nes žmonės dirba tikrai nuoširdžiai – įdeda daug jėgų augindami ir prižiūrėdami paukščius, – pripažino pašnekovė.
Įmonės „Sūduvos ūkis“ veikla nėra sustabdyta – apribojimai taikomi tik Liudvinavo seniūnijoje veikiančiam padaliniui. Kiti bendrovės ūkiai dirba įprastai, todėl, nors rinkoje ir prognozuojami kalakutienos sutrikimai, tikėtina, kad artėjant šventėms „Sūduvos ūkis“ bent iš dalies prisidės prie lietuviškos kalakutienos pasiūlos.
