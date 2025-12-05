Perėjoje automobilis kliudė pėsčiąją

Nors saugumui kelyje skiriamas didelis dėmesys, tamsiuoju paros metu perėjose nukenčia vis daugiau pėsčiųjų, nes blogas matomumas (ypač kai pėstieji vilki tamsiais drabužiais ir neturi atšvaitų) apsunkina vairuotojų reakciją, o prastos oro sąlygos dar labiau sumažina matomumą ir pailgina stabdymo kelią.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Ši problema ypač aktuali rudenį ir žiemą, kai vaikai į mokyklas eina visiškoje tamsoje, o grįžta jau sutemus.
Pėstieji yra mažiausiai apsaugoti eismo dalyviai, todėl susidūrimai su transporto priemonėmis būna labai skaudūs.

Trečiadienio rytą Marijampolės pėsčiųjų perėjoje buvo kliudyta aštuoniolikmetė mergina.

Avarija įvyko apie 8 val. Kauno gatvės pėsčiųjų perėjoje, netoli sankryžos, reguliuojamos šviesoforu. Toje vietoje abiejose gatvės pusėse yra nemažai parduotuvių ir parduotuvėlių. Įžengusią į pėsčiųjų perėją aštuoniolikmetę kliudė automobilis „Renault“. Jį vairavo 42 metų vyras.

Į avarijos vietą atvyko policiją, greitosios medicinos pagalbos ekipažas. Po pirminės medikų apžiūros mergina išleista gydytis ambulatoriškai.

TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Moters portretas.Koks jis?
Nepriklausomybės atkūrimo diena Marijampolėje minėta pakiliai ir turiningai
Šokio spektaklis „Sofija“ | Genijaus šešėly
Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Įvykiai

Važiuodamas mopedu jaunuolis gavo kulką į sėdmenis
Puskelnių kaime automobilis taranavo stotelę
Prie Senosios Marijampolės užtvankos ištrauktas skenduolis
Vyras dėl neatliktos bausmės sučiuptas po aštuonerių metų

Verslas

Brangstančios trąšos keičia ir tręšimo planus
Verslo įmonių bendruomenė auga
Marijampolės centre – naujas gruziniškų patiekalų restoranas
Žiemą kelių darbininkai žūklauja, remontuoja namus ir eina tėvystės atostogų

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos