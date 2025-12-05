Perėjoje automobilis kliudė pėsčiąją
Nors saugumui kelyje skiriamas didelis dėmesys, tamsiuoju paros metu perėjose nukenčia vis daugiau pėsčiųjų, nes blogas matomumas (ypač kai pėstieji vilki tamsiais drabužiais ir neturi atšvaitų) apsunkina vairuotojų reakciją, o prastos oro sąlygos dar labiau sumažina matomumą ir pailgina stabdymo kelią.
Ši problema ypač aktuali rudenį ir žiemą, kai vaikai į mokyklas eina visiškoje tamsoje, o grįžta jau sutemus.
Pėstieji yra mažiausiai apsaugoti eismo dalyviai, todėl susidūrimai su transporto priemonėmis būna labai skaudūs.
Trečiadienio rytą Marijampolės pėsčiųjų perėjoje buvo kliudyta aštuoniolikmetė mergina.
Avarija įvyko apie 8 val. Kauno gatvės pėsčiųjų perėjoje, netoli sankryžos, reguliuojamos šviesoforu. Toje vietoje abiejose gatvės pusėse yra nemažai parduotuvių ir parduotuvėlių. Įžengusią į pėsčiųjų perėją aštuoniolikmetę kliudė automobilis „Renault“. Jį vairavo 42 metų vyras.
Į avarijos vietą atvyko policiją, greitosios medicinos pagalbos ekipažas. Po pirminės medikų apžiūros mergina išleista gydytis ambulatoriškai.
