Vokietijos pilietė dėkoja Marijampolės policijos pareigūnams
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) sulaukė Vokietijos pilietės nuoširdaus padėkos laiško už surastą pavogtą dviratį. Apie tai buvo paskelbta policijos komisariato „Facebook“ paskyroje.
Moteris gyvena Berlyne. Vokietė pasakojo, kad šiame mieste buvo pavogtas jos dviratis. Itin skaudu buvo, kad tai įvyko per moters gimtadienį.
Berlyno gyventoja dviratyje buvo įmontavusi daiktų ieškiklį „Airtag“. Vokietė pasakojo, kad beveik du mėnesius, stebėdama sekimo sistemą, matė kaip jos dviratis keliauja po Berlyną. Tuomet staiga buvo nugabentas į Frankfurtą, iš ten pajudėjo link Lenkijos ir buvo atvežtas į Lietuvą. Konkrečiai – dviratis atsidūrė Marijampolėje.
Berlynietė užpildė elektroninį pranešimą apie pavogtą dviratį ir pateikė jį Marijampolės apskrities VPK pareigūnams. Kitą dieną sulaukė tyrėjų skambučio. Šie uždavė kelis klausimus, paprašė pasidalinti daiktų ieškiklio duomenimis. Po dviejų dienų – moteris sulaukė malonios žinios – dviratis buvo rastas.
„Dėkoju Marijampolės apskrities VPK pareigūnams už profesionalumą, neabejingumą, operatyvumą. Ypač noriu padėkoti pareigūnui Lukui Krikščiūnui ir vyresniajam tyrėjui Rolandui Bendoriui. Jie buvo ne tik atsakingi, profesionalūs, bet džiugino ir malonus jų bendravimas, paslaugumas. Pareigūnai pasirūpino, kad dviratis būtų grąžintas į Vokietiją ir pristatytas man į namus. Viskas vyko operatyviai, profesionaliai“, – rašė Berlyno gyventoja.
Pasak Marijampolės apskrities VPK, tokie atvejai primena, kad kiekvienas mūsų pareigūnų darbas – net ir atrodytų smulkiuose įvykiuose – stiprina žmonių pasitikėjimą policija ir kuria teigiamą Lietuvos vardą tarptautiniu mastu.
