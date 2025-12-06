Mėsos kukuliai pomidorų padaže
Adventas ir pasninkas šiuo metu eina koja kojon. Bet kartais nutinka taip, kad atrodo, kažin ką atiduotum už gabalą mėsos – taip jos norisi.
Taip, gyvenimas yra nuodėmingas. Bet kukuliai advento metu gal ne pati didžiausia nuodėmė?
Kukuliams reikės:
- 500 g maltos jautienos,
- 1 svogūno,
- 2 skiltelių česnako,
- 50 g džiūvėsėlių,
- 30 g kapotų petražolių,
- 1 kiaušinio,
- 2 šaukštų aliejaus,
- druskos, prieskonių pagal skonį.
Padažui:
- 1 svogūno,
- 2 skiltelių česnako,
- 150 ml nealkoholinio balto vyno,
- 2 skardinių konservuotų pomidorų savo sultyse,
- 100 ml vandens,
- 2 šaukštų cukraus,
- druskos, prieskonių pagal skonį,
- šlakelio aliejaus,
- 150 g tarkuotos mocarelos.
Gaminame kukulius: smulkintus svogūnus ir česnakus pakepinkime aliejuje. Sumaišykime visus ingredientus, išminkykime ir suformuokime nedidelius kukulius. Sudėkime juos į kepimo indą ir kepkime 20 min. orkaitėje 180°C temperatūroje.
Ruošiame padažą: aliejuje pakepiname smulkintus svogūnus ir česnaką, supilame vyną ir pakaitiname, kol pusė jo išgaruos. Sudedame smulkintus pomidorus savo sultyse, įpilame vandens, įberiame cukrų, druskos ir sudedame prieskonius. Viską troškiname 20–30 min., kol masė sutirštėja.
Ir pagaliau! Kukulius apipilame padažu ir troškiname orkaitėje 180°C temperatūroje apie 20 min. Išėmę iš orkaitės pabarstykime tarkuota mocarela ir vėl dėkime kelioms minutėms į orkaitę, kol sūris išsilydys ir lengvai apskrus.
Skanaus!