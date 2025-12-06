www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Mėsos kukuliai pomidorų padaže

Daiva Klimavičienė

Adventas ir pasninkas šiuo metu eina koja kojon. Bet kartais nutinka taip, kad atrodo, kažin ką atiduotum už gabalą mėsos – taip jos norisi.

Taip, gyvenimas yra nuodėmingas. Bet kukuliai advento metu gal ne pati didžiausia nuodėmė?

Kukulių padaže receptu dalinasi Marijampolės profesinio rengimo centro virėjo profesijos mokinė Kamilė Baltuškonytė.

Kukuliams reikės:

  • 500 g maltos jautienos,
  • 1 svogūno,
  • 2 skiltelių česnako,
  • 50 g džiūvėsėlių,
  • 30 g kapotų petražolių,
  • 1 kiaušinio,
  • 2 šaukštų aliejaus,
  • druskos, prieskonių pagal skonį.

Padažui:

  • 1 svogūno,
  • 2 skiltelių česnako,
  • 150 ml nealkoholinio balto vyno,
  • 2 skardinių konservuotų pomidorų savo sultyse,
  • 100 ml vandens,
  • 2 šaukštų cukraus,
  • druskos, prieskonių pagal skonį,
  • šlakelio aliejaus,
  • 150 g tarkuotos mocarelos.

Gaminame kukulius: smulkintus svogūnus ir česnakus pakepinkime aliejuje. Sumaišykime visus ingredientus, išminkykime ir suformuokime nedidelius kukulius. Sudėkime juos į kepimo indą ir kepkime 20 min. orkaitėje 180°C temperatūroje.

Ruošiame padažą: aliejuje pakepiname smulkintus svogūnus ir česnaką, supilame vyną ir pakaitiname, kol pusė jo išgaruos. Sudedame smulkintus pomidorus savo sultyse, įpilame vandens, įberiame cukrų, druskos ir sudedame prieskonius. Viską troškiname 20–30 min., kol masė sutirštėja.

Ir pagaliau! Kukulius apipilame padažu ir troškiname orkaitėje 180°C temperatūroje apie 20 min. Išėmę iš orkaitės pabarstykime tarkuota mocarela ir vėl dėkime kelioms minutėms į orkaitę, kol sūris išsilydys ir lengvai apskrus.

Skanaus!

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pyragų diena“ Bagotojoje
30 metų su muzika: Kalvarijos kapelos „Giminės“ kelias
Kraujo lašas, keičiantis likimus
Marijampolės dramos teatras džiugina premjeromis

Įvykiai

Marijampolėje dingo „Audi“
Bandydamas prisijungti prie  „Sodros“ svetainės pateko į sukčių spąstus
Vokietijos pilietė dėkoja Marijampolės policijos pareigūnams
Perėjoje automobilis kliudė pėsčiąją

Verslas

Kodėl Stihl benzininiai pjūklai išlieka populiarūs rinkoje?
Elektros linijos remonto darbai sudarkė laukus, kelius ir melioraciją
Uždaryta siena –prarastos rinkos ir įstrigę autovežiai
„Norime būti žinomi nuo Marijampolės iki Majamio“

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos