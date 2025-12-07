Konstitucijos egzamine sužibėjo Liudvinavo gimnazistas
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos auklėtinis vienuoliktokas Simonas Ulevičius tapo Konstitucijos egzamino laureatu. Vaikinas surinko maksimumą balų ir buvo pripažintas 2025 metų Konstitucijos egzamino nugalėtoju 11–12 klasių grupėje, kartu su dar dviem moksleiviais iš kitų šalies mokyklų.
S. Ulevičius „Suvalkiečiui“ pasakojo, kad tai – ne pirmas kartas, kai jis dalyvauja Konstitucijos egzamine. Aštuntoje klasėje vaikinas jau buvo bandęs jėgas šiame konkurse. Šiemet žinias apie svarbiausią valstybės dokumentą jį, kaip ir kitus klasės mokinius, paskatino pasitikrinti istorijos mokytoja Laima Stoškė.
– Mokytoja parūpino mokomąją medžiagą, patarė, į ką verta atkreipti dėmesį. Remdamasis mokytojos rekomendacijomis mokiausi savarankiškai, bet nemažai dėmesio Konstitucijai skyrėme ir istorijos pamokose, – pasakoja moksleivis. – Į egzaminą ėjau be jokių lūkesčių. Konstitucijos žinių patikrinimo dieną išvydęs egzamino klausimus maniau, kad pasirodysiu prastai. Sužinojęs, kad surinkau 19 balų iš 19 galimų, apsidžiaugiau ir nustebau.
Simonas teigia, kad egzaminui kruopščiai ruošėsi – daug mokėsi ir skaitė, tačiau mano, jog puikų rezultatą didele dalimi lėmė ir sėkmė.
– Atsakydamas į kai kuriuos klausimus abejojau, todėl manau, kad prie galutinio rezultato šiek tiek prisidėjo ir sėkmė. Geram pasirodymui įtakos turėjo ir laisvojo klausimo pasirinkimas – tiksliai neatsimenu, kokią temą pasirinkau, bet, panašu, kad pataikiau, nes įvertinimas buvo maksimalus, – sako pašnekovas.
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos gimnazistas, atsiimdamas apdovanojimą iš šalies Prezidento Gitano Nausėdos ir teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės, kurios vadovaujama Teisingumo ministerija organizavo Konstitucijos egzaminą, pripažino jautęs jaudulį. Simonas sako, kad šis įvertinimas jam – ne tik žinių pripažinimas ir garbė, bet ir didelė atsakomybė. Pasak jo, tarp šių metų laureatų jis buvo vienintelis atstovas iš Marijampolės krašto.
– Šis įvertinimas įpareigoja ir motyvuoja. Kitais metais tikrai išbandysiu jėgas dar kartą, – pripažįsta Konstitucijos egzamino laureatas.
Paklaustas, ar istorija, politikos mokslai yra sritys, kuriose jis mato save ateityje, Simonas pripažino, kad humanitariniai mokslai jam iš tiesų artimesni. Ar būtent šios disciplinos taps pagrindiniu studijų pasirinkimo kriterijumi – jis dar nežino.
– Galutinio sprendimo dėl studijų krypties dar nesu priėmęs, tačiau jaučiu, kad mano interesai labiau krypsta į humanitarinę ir socialinių mokslų pusę, – sako Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos gimnazistas.