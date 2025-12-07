Negalia reiškia galėti, tik kitaip
Trečiadienį, minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną Marijampolės dramos teatre surengta šviesos ir bendrystės kupina popietė, kurios metu įteikti padėkos raštai ir pagerbti labiausiai nusipelnę neįgaliųjų bendruomenės nariai – tie, kurie savo darbu, nuoširdumu ir kasdieniu indėliu kuria stipresnę, jautresnę ir atviresnę Marijampolę. Tądien nuo scenos sklido ypatinga šviesa – čia susirinko bendruomenė, kuriai rūpi šių žmonių istorijos, patirtys ir stiprybė. Minėjimas tapo akimirka, kai dar kartą sau priminėme, kad negalia nereiškia negalėti – tai reiškia galėti, tik kitaip.
– Smagu šiandien būti čia kartu su jumis ir minėti šią dieną, kuri svarbi mums visiems. Jūsų čia tiek daug, tai rodo, kad turime apie ką pasikalbėti, turime kuo pasidžiaugti. Dėkoju jums visiems už tai, kad esate aktyvūs, kad sprendžiate problemas, kurios kyla. Ačiū organizacijoms, įstaigoms už rūpinimąsi žmonėmis su negalia, kad kartu kiekvienais metais galime kurti ir atnaujinti infrastruktūrą bei paslaugas. Bendromis pastangomis kiekvienam iš bendruomenės narių, nesvarbu, kokią negalią turinčiam, Marijampolė tampa patogesnė, jaukesnė vieta gyventi, – susirinkusius sveikino savivaldybės meras Povilas Isoda.
Meras ir Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė įteikė padėkos raštus tiems, kurių darbas kasdien įrodo, kad tikėjimas žmogumi daro stebuklus. Lietuvos kurčiųjų draugijos Marijampolės skyriaus meno vadovei Alai Grigorianai padėkota už nuoširdų darbą su klausos negalią turinčiais žmonėmis ir jų kūrybiškumo skatinimą. Rima Rušinskienė, Neįgaliųjų draugijos meno kolektyvo „Gija“ vadovė, apdovanota už profesionalumą, kūrybiškumą ir didžiulį indėlį į krašto muzikinį gyvenimą.
Padėkos raštas Socialinės pagalbos centro meno vadovei Ingai Zailskaitei skirtas už meninę veiklą, kuri drąsina žmones su intelekto negalia kurti, reikšti save ir būti bendruomenės dalimi. „Tikrai nesitikėjau šio įvertinimo, jis labai džiugina. Tai skatina kurti, atrasti, tobulėti profesinėje srityje. Mūsų žmonėms tokie koncertai, pasirodymai, koks bus šiandien, ilgam išlieka atmintyje ir širdyse“, – sakė I. Zailskaitė.
Mero padėkos raštą gavo ir jau 40 metų veikiančio Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Marijampolės savivaldybės filialo kolektyvo „Šviesa“ meno vadovas Algimantas Žiurinskas. Jis apdovanotas už ilgametį kūrybinį darbą, kuris suteikia regos negalią turintiems žmonėms galimybę spindėti scenoje.
Dar du padėkos raštai skirti žmonėms, kurie kasdien drąsina, įkvepia ir padeda atsiskleisti kitiems. Už kūrybišką veiklą, skatinančią žmonių su negalia meninę saviraišką ir dalyvavimą kultūriniame gyvenime, dėkota Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų „Pušyno“ ir „Lazdyno“ grupinio gyvenimo namų muzikinio kolektyvo „Miško balsai“ vadovams Romualdui Pauliukoniui ir Pauliui Sinkevičiui.
Renginyje Seimo nario Karolio Podolskio sveikinimo žodžius perdavė ir padėkos raštus įteikė jo patarėja Indra Ščiglinskienė. Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centrui „Židinys“ padėkos raštas, kurį atsiėmė jo vadovė Lina Bijūnaitienė, skirtas už palaikymą, jautrią pagalbą ir kasdien kuriamą bendrystę. Folkloro ansamblio „Gija“ vadovei Danei Jančienei padėka skirta už ilgametį atsidavimą kultūrai ir žmonėms.
– Nuoširdžiausiai dėkoju, kad prisimenate. Dienos, visą gyvenimą dirbant kultūrinį darbą su šiais žmonėmis, paliko nepamirštamą įspūdį. Mes buvome vienintelis toks kolektyvas iš visos Lietuvos, net keturis kartus su savo dainomis atstovavęs Marijampolei respublikinėse dainų šventėse. Malonumas dirbti kartu, pagalba ir pagarba vienas kitam man paliko gražiausius prisiminimus, – atsiimdama apdovanojimą sakė D. Jančienė.
Susirinkusius pasveikino Savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas. „Man maloniausia, kai tokiame būryje, ką besutiktum, niekas nenusuka galvos, akių, o tau nuoširdžiai šypsosi, mojuoja, pažįsta, gerbia.
Vadinasi, mes jums esame reikalingi, kaip ir jūs mums. Mes, kaip ir kasmet prieš didžiąsias metų šventes, rengiamės kiekvieną draugiją aplankyti, tad paspausime rankas kiekvienam, apsikabinsime ir palinkėsime gražių švenčių“, – sakė A. Kirkliauskas, priminęs, kad ir pats prieš keturis dešimtmečius išgyveno fizinę negalią.
Po sveikinimų surengtas jautrus, šiltas koncertas. Marijampolės socialinės pagalbos centro lankytojai renginį pradėjo kūriniu „Išgalvotas gyvenimas“ – jų pasirodymas priminė, kiek daug šviesos telpa paprastoje, nuoširdžioje akimirkoje. „Miško balsai“ iš „Pušyno“ ir „Lazdyno“ grupinio gyvenimo namų sudainavo „Kalėdų naktį tylią“, kolektyvas „Šviesa“ savo daina „Sugrįžau“ dar kartą priminė, kad pasaulį galima matyti ne tik akimis. Jau tris dešimtmečius gyvuojantis folkloro ansamblis „Gija“, kuris yra pelnęs Liaudies kultūros centro antros kategorijos sertifikatą, atliko kūrinį „Niekados netikėk“. Tą popietę būta ir daugiau nuoširdžių dainų, šiltų žodžių, o teatro sceną spalvingomis dekoracijomis papuošė Marijampolės senjorų bei neįgaliųjų dienos centro „Židinys“ lankytojai. Renginio pabaigoje visus džiugino melodingos grupės „Bernužėliai“ atliekamos dainos.