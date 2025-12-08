Gruodžio 9 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
„Kalėdinis karavanas“ sugrįžo nešti džiaugsmo
Marijampolės apskrities LIONS klubas tradicijų nelaužo. Organizacija šiemet jau dvyliktą kartą surengė labdaros renginį „Kalėdinis karavanas“, kurio metu klubo nariai aplankė nepasiturinčias, pagalbos laukiančias šeimas, vaikų dienos centrus, neįgaliųjų draugijas.
Dėl geležinkelio namus ir žemes prarandantys gyventojai – nežinioje
Europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ teritorijų planavimo etapas priartėjo prie pabaigos – nustatytos konkrečios teritorijos, žemės sklypai ir jų dalys, per kuriuos eis geležinkelio „Rail Baltica“ linija – ruože nuo Jiesios (Kauno) iki Lenkijos sienos. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas jau įpusėjęs.
Žemės sklypų savininkai, kurių sklypuose numatytas europinės vėžės geležinkelis ar kiti infrastruktūros objektai, geležinkelio tiesimu nesidžiaugia. Žmonės su nerimu žvelgia į ateitį. Netenkantys sodybų gyventojai dar nežino, ar pavyks įsigyti namus naujose vietose, ar pakaks lėšų, ar bus gera gyventi, ar pajus, kad tai jau jų namai. Prarandantys žemes svarsto, kaip geležinkelio statybos palies jų kasdienę duoną – ūkininkavimą, privažiavimus prie namų, bendrą infrastruktūrą. Žmonės sako suprantantys, kad projekto įgyvendintojų sprendimo nepakeis, tad telieka laukti ir viltis, kad po kurio laiko gyvenimas stos į vėžes.
Ruošiamės šventėms: Kūčios, Kalėdos, jausmai ir išlaidos
Kūčios – ne apie silkes. Kalėdos – tikrai ne apie keptą žąsį. Bet vis tiek šiomis dienomis dažniausiai gaminame tiek, kiek per visus metus negaminome – tarsi į maistą ir lėkštes dosniausiai krautume meilę savo brangiausiems.
Taip, visi žinome, kaip būna su tomis septynių rūšių silkėmis po Kūčių. Kai kurie išlaiko „tvarumo testą“ ir likučius, sako, suvalgo iki Trijų Karalių.
Kad suprastume, kaip šiandien atrodo pasiruošimas didžiausioms žiemos šventėms, ar užtenka joms 200 eurų, ką dar turime spėti padaryti iki Kalėdų, pakalbinau keturias skirtingo amžiaus moteris – dažniausiai būtent jos ir „pakrauna meile“ šventinį stalą. Ir, žinokite, labai apsidžiaugiau: sušių, kebabų ar kitų kvarabų sakė Kūčioms ir Kalėdoms negaminančios. Nors maitinimo įstaigos, ruošiančios užsakymus šioms šventėms, į valgiaraščius juos drąsiai įrašo. Nes laikai keičiasi.
Netičkampio kaimo istorija sugulė į solidžią knygą
Ką tik dienos šviesą išvydo knyga „Netičkampis: Šešupės ir Dovinės santakoje“, kurios autorė – šio kaimo gyventoja Alė Ruočkienė. Visai netoli Marijampolės, už 5 km į pietus esantis ir apie 500 gyventojų turintis Netičkampio kaimas sulaukė išties vertingos knygos, kuriai medžiagą buvusi mokytoja A. Ruočkienė rinko nemažai metų. Solidžią, daug fotografijų turinčią 440 puslapių knygą 250 egzempliorių tiražu išleido Marijampolės leidykla „Piko valanda“.