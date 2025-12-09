Bandydamas prisijungti prie „Sodros“ svetainės pateko į sukčių spąstus
Prieš šventes suaktyvėja ir sukčiai. Marijampolės apskrities VPK gavo gyventojo pranešimą apie tai, kad jo banko sąskaitą ištuštino sukčiai.
56 metų gyventojas bandė prisijungti prie „Sodros“ tinklapio. Naršyklės paieškos lange jis įvedė raktinį žodį „Sodra“. Paieškos rezultatuose jam buvo pateiktos kelios nuorodos, iš kurių vieną paspaudus atsivėrė interneto svetainė „Sodra“. Ji vizualiai atrodė taip, kaip šios įstaigos oficialus tinklapis.
Gyventojas naudodamasis „Swedbank“ elektronine bankininkyste norėjo prisijungti prie svetainės savitarnos paskyros. Suvedus prisijungimo duomenis iš jo banko sąskaitos į nepažįstamo asmens sąskaitą iškeliavo 1100 eurų.
Vėliau, atidžiau patikrinęs, prie kokio interneto puslapio buvo prisijungęs, vyras pastebėjo, kad svetainės adresas neatitinka tikrojo „Sodros“ puslapio adreso. Supratęs, kad pateko į sukčių sukurtą svetainę, gyventojas kreipėsi į policiją.
Pareigūnai primena: būdami budresni ir atsakingesni skaitmeninėje erdvėje, galime apsaugoti ne tik save, bet ir savo artimuosius nuo finansinių nuostolių bei duomenų vagysčių.