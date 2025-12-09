Finansų konsultantė Stefa Monkuvienė: „Gyvybės draudimas – tai meilė sau ir šeimai“
Marijampolėje „Allianz Lietuva“ vyr. finansų konsultante 19 metų dirbanti Stefa Monkuvienė ne tik konsultuoja beveik 2 500 gyvybės draudimo ir pensijų fondų klientų, bet ir priklauso pasaulinei organizacijai, kuri vienija geriausius draudimo specialistus iš viso pasaulio. Nuolat savo srityje tobulėjanti Stefa sako: „Jei stovi vietoje, tai eini atgal.“
Marijampolietės Stefos Monkuvienės finansų konsultantės karjera prasidėjo prieš 19 metų, kai tuometis administratorės darbas ir sėdėjimas prie stalo nuo 8 val. iki 17 val. pabodo. Moteris atsargiai pradėjo dairytis kitos profesijos, klausinėti draugų, nes tikėjosi proveržio tiek pareigose, tiek uždarbyje. „Tuo metu draugė pasiūlė išbandyti finansų konsultantės profesiją. Pradėjau pamažu, dar pasilikdama pusę etato tuometiniame darbe, nes į šį mano karjeros pokytį net ir šeimos nariai žiūrėjo kreivai. Baiminosi, ar tiks man toks darbas, ar turėsiu klientų“, – prisimena marijampolietė. Tačiau vos po dviejų mėnesių Stefa atsisakė senojo darbo ir visa galva paniro į finansų pasaulį. „Man iš karto patiko, greitai įsijungiau į kolektyvą, suradau pirmuosius klientus, buvusius bendradarbius – visi iki šiol yra mano klientai“, – šypsosi moteris.
Per 19 metų Stefa nė karto nesuabejojo savo profesijos pasirinkimu. Moteris sako, kad jai patinka, kad dienotvarkę gali lanksčiai planuotis, turi daug gyvų susitikimų, o ir rezultatai priklauso nuo jos pačios: „Esu pati sau ir darbuotoja, ir vadovė,“ – pabrėžia ji.
Šiuo metu Stefa yra ne tik vyresnioji „Allianz Lietuva“ finansų konsultantė, bet ir pasaulinės prestižinės organizacijos „Million Dollar Round Table“ (MDRT) narė, kuriai priklauso vos vienas procentas geriausių draudimo konsultantų iš viso pasaulio. Stefa dalyvauja mokymuose ir konferencijose, kuriose susiburia iki 3 000 draudimo profesionalų, tad ir mokosi bei semiasi žinių iš pačių geriausių.
Gyvybės draudimas – rūpestis savimi ir šeima
Marijampolietė pasakoja, kad karjeros pradžioje jautėsi nedrąsiai klientams pasakodama apie gyvybės draudimą ar pensijų kaupimą, tačiau ilgametis įdirbis kalba už save. Moteris šiuo metu turi beveik 2 500 nuolatinių „Allianz Lietuva“ klientų Marijampolėje, Jurbarke, Šakiuose, važinėja ir į mažesnius miestelius. „Kai pasitiki savimi, kalbi aiškiai, tiesiai, išmanydamas įstatymus, paslaugas, kurias teikia įmonė, turėdamas žinių bagažą, tai ir klientai tavimi pasitiki, nes sugebi išnagrinėti žmogaus poreikius ir pasiūlyti jam tai, ko iš tikrųjų reikia. Mano klientai, visų pirma, myli save ir savo šeimą, nes negalvoja tik apie šiandieną, o žiūri į ateitį, planuoja, kaip ją apsaugoti nutikus nelaimėms“, – sako finansų konsultantė.
Stefa prisimena istoriją, kai gyvybės draudimu draudė klientą, jauną vyrą, važinėjantį į darbą kitame mieste. Jis akcentavo, kad jam svarbiausia – apsauga nuo traumų. „Tuomet pasiūliau pridėti ir kritinių ligų draudimą, bet vyras motyvavo tuo, kad jaunas, jam nereikia. Paskutinį žodį tarė žmona, sakydama, kad pridėčiau draudimą ir neklausyčiau vyro“, – mini moteris.
Vos po pusmečio Stefa sulaukė šio kliento skambučio, kuris tikslinosi, ar vis tik buvo pridėtas jam kritinių ligų draudimas, ar ne? „Galvojau, juokauja, nes klientas – mėgstantis humorą vyriškis, bet, deja, vyras po infarkto gulėjo ligoninėje, žmona tuo metu nedirbo, nes augino mažametį vaiką, tad šeimos pajamos drastiškai sumažėjo. Gauta beveik 15 tūkstančių eurų išmoka buvo laiku ir vietoje – padėjo jaunai šeimai padengti dalį būtiniausių išlaidų, o vyrui, pagrindiniam šeimos maitintojui, greičiau pasveikti ir grįžti į darbus“,– prisimena moteris.
Klientai – ir darbininkai, ir prokurorai
Nors per ilgą Stefos karjerą įsiminė daug klientų istorijų, labiausiai sukrečia ne mirties atvejai, o, atvirkščiai, kai žmogus po nelaimės, traumos ar neįgalumo lieka gyventi ir turi tvarkytis ne tik su sveikatos problemomis, bet ir finansiniais sunkumais, privalo ir toliau maitinti šeimą. Konsultantė sako, kad klientų tokiomis istorijomis negąsdina ir neįkalbinėja, o užduoda klausimus, į kuriuos atsakius paaiškėja, kaip žmogus įsivaizduoja ateitį, ar turi tų apsaugų „juodai dienai“, pensijai. Pasak jos, finansinis išprusimas regionuose nėra aukštas, o klausimų klientams kyla nuolat, ar tai būtų paprastas darbininkas, ar prokuroras.
„Artėjant pensijų reformai, dirbu ir 12 valandų per dieną. Dabar sklando tiek daug informacijos, žmonės pasimetę, nežino, likti ar tęsti kaupimą II pakopoje, arba klausia, kiek galės išsiimti. Tačiau mano pirmas klausimas skambinantiems, kodėl nori nutraukti kaupimą, o jau tada kviečiu gyvam pokalbiui“, – dėsto Stefa. Moteris pastebi, kad dažnai žmonės neįsigilina, elgiasi instinktyviai: „jei kaimynas taip daro, tai ir aš taip darysiu“, – sako marijampolietė. Tačiau susėdus su klientu, aptarus prognozuojamas pajamas ir pensiją, dažniausiai jis išeina su aiškesne situacija. „Finansų konsultanto vaidmuo – ne skubinti ar gąsdinti, o padėti priimti informuotą, pagrįstą pasirinkimą. Stabilesnė ateitis prasideda nuo aiškaus supratimo, ko tau tikrai reikia ir kaip tai ilgainiui pasiekti, na, o galutinį sprendimą visada priima pats žmogus“, – pokalbį užbaigia Stefa.