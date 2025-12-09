Įtrūkimas – mažas, rizika – didelė: laiku nesuremontuotas automobilio stiklas gali lemti tūkstantinius nuostolius
Nors į automobilio priekinį stiklą atsitrenkęs akmenukas ir gali pasirodyti tik nereikšminga smulkmena, iš tiesų tokios situacijos yra gana pavojingos. Neretai net ir visai nežymus įskilimas gali pasibaigti dideliais finansiniais nuostoliais ar net tapti saugumo problema. Ekspertai ramina: apsidrausti nuo tokių atvejų tikrai įmanoma, jei tik neuždelsite.
Žalų skaičius išauga pavasarį
Draudimo bendrovės ERGO duomenimis, vien per pirmuosius keturis šių metų mėnesius jau užfiksuota daugiau nei pusantro tūkstančio KASKO žalų, susijusių su automobilio stiklo pažeidimais. Šiemet draudimo bendrovės klientams išmokėta bei rezervuota suma siekia beveik 900 tūkst. eurų, vidutinė žala – daugiau kaip 500 eurų.
„Dažniausia tokių žalų priežastis – nuo kelio atšokę akmenukai, pataikę į automobilio stiklą važiuojant žvyrkeliais arba remontuojamais kelio ruožais. Tradiciškai su automobilio stiklo pažeidimais susijusių KASKO žalų skaičius pradeda augti atšilus orams, kai prasideda aktyvūs kelio dangos tvarkymo darbai, po kurių ten kurį laiką būna daugiau akmenukų ir kitų smulkių nuotrupų. O didžiausius rekordus fiksuojame vasarą, vairuotojams iš miestų išvažiavus į gamtą“, – tendencijas atskleidžia ERGO Žalų administravimo vadovas Baltijos šalyse Gytis Matiukas.
Uždelsus – sumokėsite brangiau
Nors vairuotojai neretai mano, kad akmenuko sukeltas stiklo įtrūkimas – tik nereikšminga smulkmena, į kurią neverta kreipti dėmesio, iš tiesų yra priešingai. Pasak eksperto, net ir smulkus stiklo pažeidimas gali virsti rimta problema – įdauža gali išsiplėsti nuo vibracijos, temperatūrų skirtumo ar netgi stipriau uždarytų automobilio durelių.
„Tikrai nutinka taip, kad, atrodytų, nežymi įdauža per kelias dienas išauga į kelių centimetrų ilgio įtrūkimą. Vairuotojai dažnai linkę atidėlioti vizitą į servisą, tačiau toks delsimas gali lemti kur kas didesnius finansinius nuostolius. Stiklą, kurį iš karto buvo galima sutaisyti už kelias dešimtis eurų, po savaitės jau tenka keisti visą – ir sumokėti kelis šimtus ar net tūkstančius“, – įspėja G. Matiukas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad tam tikrais atvejais vykti į servisą nedelsiant yra ne tik rekomenduojama, bet ir būtina. Pirmiausia, jei stiklas įskilęs vairuotojo regėjimo lauke – tokia įdauža kelia tiesioginę grėsmę saugumui, nes gali iškreipti vaizdą ir blaškyti vairuotojo dėmesį.
„Nieko nelaukiant vykti į servisą reikėtų ir tuo atveju, jei įdauža yra arčiau nei 6 cm nuo stiklo krašto, arba didesnė nei 2,5 cm. Tokie pažeidimai laikomi struktūriškai nesaugiais, o dėl sudėtingo užtaisymo remontas dažnai būna nebegalimas. Belieka vienintelė išeitis – stiklo keitimas“, – kalba ekspertas.
Gali kainuoti tūkstančius eurų
Kad akivaizdžiai nepavojingai atrodanti situacija gali baigtis reikšmingais finansiniais praradimais, rodo ir draudimo bendrovės statistika. Šiemet didžiausia draudimo bendrovės išmokėta KASKO draudimo kompensacija už akmenuko sukeltą žalą stiklui viršijo 3500 eurų – lengvojo automobilio priekiniame stikle po akmenuko, kuris atskriejo nuo priešais važiuojančio automobilio, smūgio susidarė įtrūkimas ir stiklą teko visiškai pakeisti. Praėjusiais metais didžiausia kompensacija už panašų atvejį siekė net 6000 eurų. Pasak Gyčio Matiuko, ypač didelės žalos fiksuojamos ir tada, kai atsiranda papildomų išlaidų, susijusių su naujesniuose automobiliuose įdiegtomis technologijomis.
„Naujesni automobiliai dažnai turi stikluose integruotus jutiklius, kameras ar šildymo sistemas. Todėl stiklo keitimas reikalauja papildomos kalibracijos, o tai lemia ir didesnes išmokas. Visgi, savalaikis remontas bene visais atvejais padeda sutaupyti, tad delsti – tikrai neapsimoka“, – pataria draudimo bendrovės atstovas.
Plačiau apie automobilio draudimo rūšis skaitykite čia.