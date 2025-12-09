Lietuvos atviras Grappling čempionatas Šakiuose: absoliučių čempionų danieliaus grėbliūno ir miglės nemanytės triumfas
Gruodžio 6 d. Šakiuose surengtas Lietuvos atviras grappling čempionatas tapo ryškiausiu metų sporto akcentu ir įspūdingu 2025 m. sezono finišu. Ant tatamio varžėsi 169 sportininkai iš 20 komandų — nuo mažiausiųjų iki elitinių vyrų ir moterų grupių atletų. Varžybos subūrė ne tik stipriausius Lietuvos graplingo meistrus, bet ir svečius iš Latvijos, Jungtinės Karalystės bei JAV.
Aukščiausio prestižo divizijoje — absoliučios NOGI kategorijose — triumfavo du išskirtinę sportinę formą pademonstravę atletai:
– Danielius Grėbliūnas (SMAUGLYS) – absoliutus vyrų NOGI čempionas
– Miglė Nemanytė (FAITERIS) – absoliuti moterų NOGI čempionė
Jų pasirodymai sulaukė ypatingo žiūrovų palaikymo, o iškovotos pergalės dar kartą užtvirtino šių sportininkų vietą tarp Lietuvos graplingo sezono lyderių.
Danielius Grėbliūnas visas savo kovas laimėjo aiškia persvara, užbaigdamas jas skausmingais veiksmais ir taip įrodydamas neprilygstamą technikos bei fizinio pasirengimo lygį.
Miglė Nemanytė dar kartą pademonstravo tikros čempionės charakterį – užtikrintai įveikė visas savo varžoves ir finale vėl susitiko su savo pagrindine konkurente Sandra Bacevičiūte. Kaip ir ankstesniuose susitikimuose, Miglė iškovojo užtikrintą pergalę, galutinai įtvirtindama savo dominavimą moterų divizione.
Komandinėje įskaitoje nepralenkiami buvo Šakių sporto klubo „AUDRA“ sportininkai, surinkę net 220 taškų. Antrąją vietą iškovojo Vilniaus sporto klubas Pankratos (192 tšk.), o trečioji pozicija atiteko Vilniaus kovos menu centras SMAUGLYS klubui (95 tšk.).
Čempionate dalyvius sveikino LR Seimo narys Darius Jakavičius bei Marijampolės PRC atstovė Neringa Jankauskaitė, pabrėžę sporto ugdomąsias vertybes ir pasididžiavimą augančia graplingo bendruomene.
Lietuvos graplingo federacija reiškia nuoširdžią padėką čempionato partneriams — Marijampolės profesinio rengimo centrui, Šakių rajono savivaldybei ir Šakių JKSC — už nuolatinę paramą ir bendradarbiavimą.
Ypatinga padėka skiriama Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriui, kuris rūpinosi teisėjų, trenerių ir klubų vadovų priėmimu bei maitinimu.
Šis čempionatas tapo paskutinėmis 2025 metų sezono varžybomis. Po jų bus galutinai suskaičiuoti Lietuvos graplingo reitingo taškai, o sezono lyderiai bus apdovanoti Geriausių sportininkų apdovanojimų šventėje, vyksiančioje 2026 m. sausio 18 d. 12:00 val. Šakių kultūros centre.
Federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas po varžybų pasidalijo mintimis:
„Šis čempionatas dar kartą parodė, kad Lietuvos graplingas auga ne tik skaičiais, bet ir kokybe. Džiaugiuosi matydamas sportininkų progresą, trenerių atsidavimą ir stiprią bendruomenę. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šių varžybų organizavimo. Tai buvo įspūdingas sezono finišas, po kurio jau netrukus paskelbsime visų reitingų lyderius.“
ASMENINIAI REZULTATAI
ABSOLIUČIŲ KATEGORIJŲ ČEMPIONAI
GI DISCIPLINOS ČEMPIONAI
Merginos U11:
–33 kg: Anastasija Gladyseva (Pankratos)
+53 kg: Aurinta Balžekaitė (Ukmergės SC)
Merginos U15:
–47 kg: Darjana Tuchto (Pankratos)
–53 kg: Paulina Smirnovaitė (AUDRA)
+61 kg: Rūta Kulikauskaitė (AUDRA)
Moterys:
–53 kg: Vytautė Navickaitė (Ukmergės SC)
+77 kg: Miglė Nemanytė (FAITERIS)
Berniukai U9:
–25 kg: Matas Švilpa (AUDRA)
–32 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
–48 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
Berniukai U11:
–32 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
–36 kg: Motiejus Peciulevičius (Yamasaki BJJ Vilnius)
–44 kg: Erik Stefanovič (Pankratos)
Berniukai U13:
–52 kg: Emilis Šimoliūnas (AUDRA)
Berniukai U15:
–58 kg: Nikita Tunkevič (Yamasaki BJJ Vilnius)
–64 kg: Tomaš Misevič (Pankratos)
–72 kg: Naglis Sakalauskas (SMAUGLYS)
Berniukai U17:
–64 kg: Maksym Bykanov (Roger Gracie Academy)
–72 kg: Martynas Basys („Liūto Narvas“)
+90 kg: Adrijus Kirilovas („Liūto Narvas“)
Vyrai:
–72 kg: Aleksandras Juzik (Roger Gracie Kaunas)
–90 kg: Tomas Navickas (Roger Gracie Kaunas)
+100 kg: Saulius Švilpa (AUDRA)
Pradedantieji:
–72 kg: Andre Trippel (BJJ 125)
–80 kg: Jurijs Teretenko (Ballistic Liepāja)
Meistrai:
–80 kg: Mantas Gudiškis (AUDRA)
NOGI DISCIPLINOS ČEMPIONAI
Merginos U11:
–33 kg: Anastasija Gladyseva (Pankratos)
+53 kg: Aurinta Balžekaitė (Ukmergės SC)
Merginos U15:
–47 kg: Darjana Tuchto (Pankratos)
–53 kg: Liepa Bartusevičiūtė (SMAUGLYS)
–61 kg: Aurėja Sodaitytė (SMAUGLYS)
Moterys:
–53 kg: Vytautė Navickaitė (Ukmergės SC)
–69 kg: Ula Grikšaitė (Roger Gracie Kaunas)
+77 kg: Miglė Nemanytė (FAITERIS)
Pradedančios moterys:
+77 kg: Andrėja Kniuraitė (Roger Gracie Vilnius)
Berniukai U9:
–25 kg: Matas Švilpa (AUDRA)
–32 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
–48 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
Berniukai U11:
–32 kg: Eljotas Zaremba (ELIS/Gracie Barra)
–36 kg: Motiejus Peciulevičius (Yamasaki BJJ Vilnius)
–44 kg: Erik Stefanovič (Pankratos)
Berniukai U13:
–52 kg: Timofej Adamov (Pankratos)
–58 kg: Tautvydas Markevičius (FAITERIS)
Berniukai U15:
–58 kg: Emilijus Romanovskij (Pankratos)
–64 kg: Tomaš Misevič (Pankratos)
–72 kg: Naglis Sakalauskas (SMAUGLYS)
Berniukai U17:
–64 kg: Erik Kurajev (Pankratos)
–72 kg: Matas Žilys (SMAUGLYS)
+90 kg: Adrijus Kirilovas („Liūto Narvas“)
Vyrai:
–64 kg: Konstantin Moksin (Pankratos)
–72 kg: Matas Žilys (SMAUGLYS)
–80 kg: Mantas Navickas (Roger Gracie Kaunas)
–90 kg: Naglis Dargis (SMAUGLYS)
+100 kg: Danielius Grėbliūnas (SMAUGLYS)
Pradedantieji:
–72 kg: Andre Trippel (BJJ 125)
–80 kg: Karolis Sapezinskas (SMAUGLYS)
+100 kg: Saulius Švilpa (AUDRA)
Meistrai:
–80 kg: Vladislav Stefanovič (Pankratos)
