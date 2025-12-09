Prasideda prekyba kėniais: įsidėmėkite 5 dalykus, kad namuose jų spygliai nenubyrėtų iki Kalėdų
Tikrasis Kalėdų laukimas dažnai prasideda ne nuo dovanų – o nuo pirmųjų žaisliukų ant žaliaskarės namuose. Pasak „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, pirmąją gruodžio savaitę būtent kėniai kasmet tampa vienu laukiamiausių sezono augalų – jais tinklas jau pradeda prekiauti penktadienį.
Lietuviai namus puošia vis įvairiau
Dar iki parsinešant pagrindinę Kalėdinę puošmeną į namus, daugelis namuose jau kuria šventinę nuotaiką. Namus puošia ne tik dekoracijomis, advento vainikais, bet ir sezoniniais augalais, sako tinklo atstovė.
„Puansetija jau daugeliui tapusi tokiu pat neatsiejamu žiemos švenčių simboliu – lygiai tokiu, kaip ir kūčiukai ar šokoladinis advento kalendorius. Jos kasmet tiesiog graibstomos – juk ryškios raudonos jų karūnos bemat suteikia šventiškumo bet kokiam kambariui, taip pat puikiai tinka ir kaip simbolinė nebrangi dovana“, – pastebi G. Kitovė.
Daug dėmesio sulaukia ir vazone auginami puskiparisiai ar pušaitės – tokie variantai itin tinkami mažesnėms erdvėms, kai eglutės ar kėnio pasistatyti nėra kur, bet vis tiek norisi spygliuočių kvapo namuose.
Pasak G. Kitovės, žmonės ieško ir įdomesnių dekoratyvinių elementų: pavyzdžiui, skintos bugienio šakelės iškart sukuria jaukią, klasikinę Kalėdų atmosferą. Šiemet pirkėjai atranda ir elegantiškąsias selagineles – tai subtilus, minkšto žalsvo atspalvio augalas, žavintis savo itin dekoratyviais lapeliais.
„Kartais pakanka vos vieno žalio akcento, kad erdvė pradėtų atrodyti šiek tiek šiltesnė, o laukimas — malonesnis. Jaukumą namuose susikurti yra visai paprasta ir nebrangu“, – sako tinklo atstovė.
Svarbiausia, ką reikia žinoti apie kėnį namuose
Kalėdiniai augalai kasmet tampa svarbia šventinės namų atmosferos dalimi, o kėniai išlieka vienu geidžiamiausių pasirinkimų. „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkė Jolanta Sabaitienė primena: tinkamai parinktas ir prižiūrimas kėnis ne tik papuoš namus, bet ir džiugins ilgiau.
„Kėniai ypatingi tuo, kad jų spygliai tvirčiau laikosi nei eglių, bet yra švelnesni – todėl juos labiau mėgsta turintys mažų vaikų arba smalsių naminių gyvūnų. Didelis privalumas yra jų daili, taisyklinga forma – lyg iš atviruko. Sodraus žalumo vainikas ir purios šakos suteikia jiem natūralaus puošnumo, todėl net ir su nedaug dekoracijų medelis atrodo šventiškai. Be to, nors kėniai skleidžia natūralų spygliuočių kvapą, aromatas nėra stiprus – tad jie priimtini ir kvapams jautriems žmonėms“, – pasakoja J. Sabaitienė.
Kėnių priežiūra taip pat nėra sudėtinga, jei laikomasi kelių paprastų taisyklių. Su šiek tiek rūpesčio, kėnis išliks vešlus ir gyvybingas visą šventinį sezoną.
Apžiūrėkite. Visų pirma, renkantis kėnį atkreipkite dėmesį į spyglių išvaizdą. Sveiko kėnio spygliai – elastingi, žali, jie nelūžinėja ir lengvai nebyra.
Neskubėkite įnešti į šiltą kambarį. Ką tik įsigytas kėnis pirmiausia turėtų aklimatizuotis. Geriausia jį kelias valandas palikti vėsioje patalpoje, pavyzdžiui, balkone ar laiptinėje. Staigus temperatūros šuolis gali sukelti stresą augalui, todėl spygliai greičiau pradės byrėti.
Rinkitės vėsesnę vietą namuose. Kaip ir skintos gėlės, taip ir kirsti kėniai nemėgsta šilumos. Kuo vėsesnėje patalpoje stovės kėnis, tuo ilgiau jis išliks šviežias. Stenkitės vengti vietos šalia radiatorių, krosnelės ar kitų šildymo prietaisų, taip pat tiesioginių saulės spindulių. Jeigu jūsų grindys šildomos – verta būtų kėnį nuo jų bent šiek tiek pakelti.
Pastatykite į vandenį ir reguliariai drėkinkite. Kėnio kamieną reikia įstatyti į stovą su vandeniu. Jeigu turite galimybę – prieš tai pora centimetrų patrumpinkite ir jo kotą, taip augalas geriau gers vandenį. Vanduo turėtų būti šaltas, jį rekomenduojama papildyti kasdien. Pasak „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkės, kenis labai mėgsta drėgmę, todėl jam patiks ir kasdieninis spyglių apipurškimas vandeniu iš purkštuko.
Neperkraukite papuošimais. Nors dailus kėnis gundo išpuošti jį daugybe žaisliukų ir girliandų, gera mintis yra jausti saiką. Sunkūs papuošimai gali nusverti šakas – geriau rinktis lengvesnius žaisliukus. Galite naudoti ir dovanas iš gamtos: ant tikro medžio labai gražiai žiūrisi dekoracijos iš kankorėžių, citrusinių vaisių. O jei dar turite senųjų elektrinių girliandų, jas verčiau pakeisti į LED lemputes – jos nešyla ir todėl nedžiovina spyglių.
Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė
Komentarai nepriimami.