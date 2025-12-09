Skaidrumo pranešimas
1. Užsakovas: Europos Liaudies partijos frakcija Europos Parlamente
Europos Parlamento narys Liudas Mažylis, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, ASP 07F364,
Liudas.mazylis@europarl.europa.eu
2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas: Europos Parlamentas, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles.
3. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti:
2025 m. gruodžio 12 d.
4. Už politinės reklamos skelbimą „Liudas Mažylis. Geopolitiniai metų iššūkiai ir Europos ateitis“ UAB „Suvalkietis“ sumokės 836,57 Eur ELP frakcija Europos Parlamente.
5. Politinės reklamos paslaugų teikėjų gautos sumos kilmė – ELP frakcija Europos Parlamente.
6. Politinės reklamos sumai ir bendrai vertei apskaičiuoti naudojami UAB „Suvalkietis“ nustatyti reklamos paslaugų „Suvalkiečio“ laikraštyje įkainiai.
7. Pranešti apie politinės reklamos skelbimą, kuris galbūt neatitinka reikalavimų, el. p. Liudas.mazylis@europarl.europa.eu
Komentarai nepriimami.