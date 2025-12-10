www.suvalkietis.lt
Bibliotekoje – prasminga akcija

"Suvalkiečio" inf.

Igliaukos miestelio bibliotekoje įvyko jaukus ir informatyvus susitikimas, kuriame dalyvavo Marijampolės policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Agnė Stumburevičienė ir Deimantė Bijūnaitienė, Igliaukos vaikų dienos centro auklėtiniai su socialine pedagoge Joana Batušnikiene bei Igliaukos gyventojai.

Naudingam, informatyviam susitikimui prisiminti – bendra nuotrauka.

Akcija skirta Pasaulinei dienai žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti (minima kiekvienų metų trečiąjį lapkričio sekmadienį), prisimenant atvejus, kai žmonės žuvo arba buvo sunkiai sužeisti kelių eismo įvykiuose. Tai svarbi proga kalbėtis apie saugumą kelyje. Bendruomenės policininkės surengė atšvaitų klijavimo akciją, skirtą vaikams ir visiems gyventojams. Renginio metu pareigūnės priminė, kodėl tamsiuoju metu ypač svarbu būti matomiems, ir padėjo dalyviams tinkamai pritvirtinti atšvaitus prie drabužių, kuprinių ar dviratininkų įrangos.

Susitikimo metu pareigūnai pristatė pagrindines saugaus elgesio gatvėje ir internete taisykles. Vaikams buvo paaiškinta, kaip saugiai pereiti kelią, kaip atpažinti pavojingas situacijas, kodėl svarbu neatskleisti asmeninės informacijos socialiniuose tinkluose. Bibliotekos darbuotojos pabrėžė, kad tokie susitikimai kuria saugesnę ir artimesnę bendruomenę, skatina tarpusavio pagarbą bei pasitikėjimą.

Bendruomenės policininkės pažadėjo ir toliau aktyviai bendradarbiauti su biblioteka. Artimiausiu metu planuojama rengti dar daugiau edukacinių veiklų įvairioms amžiaus grupėms.

Renginys priminė, jog saugumas prasideda nuo žinojimo, bendravimo ir nuoširdaus rūpesčio vieni kitais.

Dalia SUDEIKIENĖ, Igliaukos bibliotekininkė

