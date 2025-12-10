Kovotojų medaliai iš džiudžitsu sostinės
„Kaunas – džiudžitsu sostinė“ – tai vienas reikšmingiausių ir sparčiausiai augančių BJJ (Braziliškojo džiudžitsu) turnyrų Lietuvoje, kasmet suburiantis kovotojus iš visos šalies ir užsienio. Varžybos organizuojamos Kaune – mieste, kuris pastaraisiais metais tapo vienu pagrindinių džiudžitsu centrų Lietuvoje.
Varžybose puikiai pasirodė gausi „A Force BJJ“ komanda iš Marijampolės. Rolando Janavičiaus treniruojami kovotojai pelnė 8 aukso, 5 sidabro, 4 bronzos medalius.