Kovotojų medaliai iš džiudžitsu sostinės

"Suvalkiečio" inf.

„Kaunas – džiudžitsu sostinė“ – tai vienas reikšmingiausių ir sparčiausiai augančių BJJ (Braziliškojo džiudžitsu) turnyrų Lietuvoje, kasmet suburiantis kovotojus iš visos šalies ir užsienio. Varžybos organizuojamos Kaune – mieste, kuris pastaraisiais metais tapo vienu pagrindinių džiudžitsu centrų Lietuvoje.

„A Force BJJ – Marijampolė“ kovotojai su treneriu R. Janavičiumi.

Varžybose puikiai pasirodė gausi „A Force BJJ“ komanda iš Marijampolės. Rolando Janavičiaus treniruojami kovotojai pelnė 8 aukso, 5 sidabro, 4 bronzos medalius.

