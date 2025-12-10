Nuo kūrybinių dirbtuvių iki vakarinių skaitymų
Dvi dienas Gudelių bibliotekoje vyravo šiluma, bendrystė ir kūrybiškumas: čia vyko tradiciniai Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai, sujungę skirtingo amžiaus bendruomenės narius.
Pirmąją dieną į biblioteką atvyko Igliaukos vaikų dienos centro auklėtiniai. Mažieji klausėsi farerų autoriaus Bárður Oskarssono knygos „Šuo, katė ir pelė“ garsinio skaitymo, o vėliau kartu kalbėjome apie draugystę, skirtumus ir gebėjimą susitarti. Po skaitymų vaikai noriai įsitraukė į kūrybinę veiklą – iš spalvingų medžiagų atraižų gamino raktų pakabukus „žmogeliukus“. Į biblioteką jie atsivežė ir savo piešinių, iš kurių parengta paroda „Šiaurės šalių rašytojų personažai“. Ji papuošė mūsų erdvę ir sukūrė šventišką šiaurietiškos literatūros nuotaiką.
Kitą dieną bibliotekoje vyko vakariniai garsiniai skaitymai „Sutemos“, skirti jaunimui ir suaugusiesiems. Šių metų tema – vienybė, primenanti, kad net ir tamsiausiu metų laiku mus jungia šviesa, žodis ir bendruomeniškumas. Renginį pradėjome uždegdami žvakeles ir dalindamiesi mintimis apie tai, ką kiekvienam reiškia vienybė. Susiliejusios liepsnos sukūrė ypatingą jaukumą ir simboliškai atskleidė vakaro dvasią – būti šviesa vieni kitiems.
Garsiniams skaitymams pasirinktas norvegų rašytojo Džono Fosse romanas „Nakvišų kelionės“ – jautrus kūrinys apie du jaunus žmones, klajojančius po svetimą miestą, ieškančius pastogės, šilumos ir žmogiško supratimo. 2015 m. šis romanas autoriui pelnė Šiaurės Tarybos literatūros premiją. Po skaitymo dalyviai diskutavo, kas juos labiausiai sujaudino – kodėl pagrindiniams veikėjams niekas nepasiūlė pagalbos? Ar lemtingą vaidmenį čia vaidina laikmetis, visuomenės nuostatos, ar šiaurietiškas santūrumas? Pokalbis natūraliai peraugo į diskusiją apie empatiją, socialinį jautrumą ir vieno žmogaus atsakomybę už kitą.
Vakaro pabaigoje visi kūrėme bendrą „Vienybės plakatą“ – ant didelio lapo kiekvienas užrašėme žodį ar frazę, simbolizuojančią vienybę. Taip gimė bendras kūrinys, atspindintis skirtingas, bet viena kryptimi susiliejančias mintis.
Gudelių biblioteka dėkoja visiems, kurie dalyvavo, dalijosi savo mintimis, šviesa ir kūryba.
Asta URKIENĖ, bibliotekininkė