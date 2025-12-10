Patašinėje – šventė poetiniam žodžiui
Patašinės bibliotekoje surengtos čia gyvenančios literatės Ritos Volteraitienės knygos ,,Žodis – akmuo, širdis – žaizda‘‘ sutiktuvės. Ketvirtasis šios autorės poezijos rinkinys, išleistas šiemet Marijampolėje (spaustuvė TeleSATpressa). Tai gili, prasminga ir begaliniai nuoširdi poezija, kuri nepalieka abejingų.
Pagrindinė eilėraščių tema – žodžio jėga.
Pasak Ritos, kartais žodis gali būti geras, švelnus, guodžiantis, džiuginantis, o kartais – kaip smūgis akmeniu, širdyje atveriantis gilią žaizdą. Poetė ragina sakyti tik gerus žodžius, kad pasaulis taptų šviesesnis. Kiekvienas eilėraštis spinduliuoja viltimi: mylėti, džiaugtis gyvenimu, neturėti laiko liūdesiui, pykčiui, melui, o visą susikaupusį blogį išmainyti „į šimtą metų nuoširdžios draugystės ir meilės“. Į knygos sutiktuvių šventę atvyko Marijampolės literatų klubo „Sietynas“, Kalvarijos literatų klubo „Rasa“ atstovai, kūrėjai iš Igliškėlių ir Patašinės, kultūriniu gyvenimu besidominti bei kuriančius kraštiečius palaikanti bendruomenė.
Lietuvių kalbos mokytoja Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje dirbančios Ritos Volteraitienės eiles renginio metu skaitė Marijampolės krašto literatai ir buvę mokiniai. Savo auklėtoją ir mokytoją Ritą, išleidusią naują knygą, atvyko pasveikinti būrys šios gimnazijos moksleivių. Tai buvo netikėtas ir labai jautrus momentas tiek pačiai literatei, tiek ir visiems susirinkusiems. Gimnazistai, tarp kurių jau yra ir eiles kuriančių, savo mylimai auklėtojai padovanojo ne tik puokštę gėlių, bet ir daug jos knygos tematiką atitinkančių, šiltų žodžių…
Nors Ritos Volteraitienės poezijos kartelė iškelta aukštai, autorei linkėta, kad knyga „Žodis – akmuo, širdis – žaizda“ dar netaptų pačia aukščiausia kartele kūryboje…
Žodžiai, kurie žadina tikėjimą, jog „svarbiausia žemėje – Žmogus“, turėtų tapti kasdienybės dalimi. Tik tuomet, pasak Ritos, „viens kitam be priekaištų kalbėsim, kad pasaulis tyras ir gražus“.
Ilona JANČAITIENĖ, Patašinės bibliotekos bibliotekininkė