Gerumas augina sparnus ateičiai
Jau 27 metus gyvuojantis tarptautinės organizacijos Marijampolės „Zonta“ klubas savo gimimo dieną, gruodžio 4-ąją, pakvietė marijampoliečius ir jų svečius į tradicinį paramos renginį – koncertą, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos meno srityje talentingų mergaičių iš Marijampolės savivaldybės stipendijoms.
Simboliškai Marijampolės „Zonta“ klubo paramos renginį pradėjo talentingos mergaitės rankomis išaustas gražiausias muzikinis paveikslas. Mery Lyf kūrinį ,,Burtininko fantazijos“ fortepijonu skambino Marijampolės meno mokyklos mokinė Ieva Charžauskaitė, kurios mokytoja Giedrė Stanionienė.
– Gerumas augina, stiprina, guodžia, palaiko, įveikia, stato, turtina, kuria… Gerumas sukuria viską, kas gera. Gerumas visada jaučiamas širdimi. Džiugu matyti tiek daug žmonių, kuriuos čia atvedė bendras širdžių gerumas. Kiekvieną iš mūsų laistyti savo rožę gerumu šį vakarą pakvietė Tarptautinės organizacijos ZONTA INTERNATIONAL Marijampolė klubo moterys, kurias sieja tarpusavio supratimas ir noras padėti kitiems, – sakė renginio vedėja Eglė Alenskaitė.
Šio vakaro metu surinktos lėšos bus skirtos meno srityje talentingų mergaičių iš Marijampolės savivaldybės stipendijoms.
Taip pat parama suteikta Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubui „Siekis“. Iš jų įsigyta 200 jų rankų darbo muiliukų – geltonųjų rožių, kurios po renginio padovanotos šio vakaro dalyviams. Juk gerumą kuria jautrios širdys ir atviros rankos.
Marijampolės ZONTA klubo prezidentė Asta Skripkienė, sveikindama susirinkusius, dėkojo atėjusiems į šį vakarą. „Marijampolės „Zonta“ klubas jau daug metų skatina mergaičių lyderystę. Šios mūsų iniciatyvos tikslas paprastas, bet labai kilnus – padėti gabioms mergaitėms patikėti savimi. Dažnai pasiektas rezultatas slepia savyje labai daug darbo valandų, daug mokytojo įdėto darbo, besąlygiško šeimos palaikymo. Bet būna dar viena dedamoji, kuri yra svarbi. Tai laiku pasakytas padrąsinantis žodis arba suteikta parama.
abai tikiuosi, kad būtent tokią paramą, kuri augina naujus talentus, šiandien suteiksime mes visi. Mūsų parodytas dėmesys jauniems žmonėms, kurie nėra tikri dėl savo talento, nėra tikri, ar gali pristatyti savo darbus viešai, labai svarbus jauniems žmonėms“, – kalbėjo „Zonta“ klubo prezidentė.
Tarptautinio „Zonta“ klubo 13-os apygardos, kuriai priklauso Islandijos, Norvegijos, Danijos ir Lietuvos klubai, valdytoja Rūta Jasionienė, pasidžiaugusiu jaukiu paramos vakaru, gausiai į jį susirinkusiais žmonėmis, pastebėjo, kad ne vienerius metus Marijampolės „Zonta“ klubo rengiami paramos vakarai rodo puikų klubo darbą, gerą vadovavimą jam. „Manau, kad Marijampolės zontietės nusipelnė ypatingų mūsų plojimų. Šių dienų lyderystės aukščiausia valiuta – atjauta. Labai nuoširdžiai dėkoju jums, kad ši vertybė Marijampolėje skamba aukščiausia nata“, – sakė R. Jasionienė.
Paramos vakare žiūrovai turėjo galimybę pamatyti dvi talentingas atlikėjas – operos solistę Moniką Falcon, kuri sukūrusi pagrindinius Aidos, Dezdemonos, Leonoros, Santukos, Nedos ir kitus vaidmenis žymiosiose Džiuzepės Verdžio, Ferdinando Paero, Pjetro Maskanjo (Pietro Mascagni) ir kitose operose – Vokietijoje, Italijoje, Čekijoje, Niujorke. Monika pasidžiaugė galimybe koncertuoti Marijampolės publikai, nes jai šis kraštas brangus, solistė kilusi iš Marijampolės.
Solistei akompanavo pianistė Rūta Blaškytė, labiausiai žinoma kaip vokalo akompaniatorė. Dirbusi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, šiuo metu yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pianistė repetitorė, akompanuoja tarptautiniuose meistriškumo kursuose.
Po koncerto Marijampolės „Zonta“ klubas padėkojo ilgamečiams partneriams: Alytaus „Zonta“ klubui, Marijampolės „Lions“, „Rotary“ vyrų klubams, „Lions“ moterų klubui ir Marijampolės dramos teatro komandai.
Stipendijos talentingoms mergaitėms bus įteiktos gruodžio 11-ąją iškilmingo renginio metu Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre.