Gruodžio 12 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Kolektyvų šventiniai vakarėliai: padėka darbuotojams ir motyvacija ar pinigų švaistymas?
Ekskursijos ir įvairios šventės, kalėdiniai vakarėliai ir net kalėdinės premijos – įprasta praktika daugelyje verslo įmonių. Dažniausiai kolektyvuose, kartais pasitelkus ir renginių vedėjus bei įvairius atlikėjus, minimos profesinės šventės. Pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo ir kalėdiniai vakarėliai. Daugelis įmonių juos organizuoja jau nuo gruodžio pradžios, o tokių renginių išlaidos yra planuojamos ir numatomos įmonių biudžetuose.
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Įsibėgėjant gruodžiui, įsisiūbuoja ir kalėdinių eglučių prekyba. Pasirinkimas – platus: nuo tradicinių paprastųjų ir dygiųjų, vadinamų sidabrinėmis, iki atvežtinių kėnių. Prekybininkai pažymi, kad pastarieji yra dažniausias ir populiariausias pirkėjų pasirinkimas. Anot jų, gyventojai šiemet eglučių dairytis pradėjo jau lapkričio antroje pusėje. Pardavėjai spėja, kad ankstyvą pirkėjų susidomėjimą kalėdiniais medeliais paskatino jau lapkritį prekybos centruose prasidėjusi šventinė prekyba.
Padėka kuriantiems Marijampolę
Trečiadienį, gruodžio 10-ąją, Marijampolės kultūros centre vyko Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėkos vakaras tiems mūsų bendruomenės nariams, kurie kraštą daro geresnį, pripildo jį tikromis prasmėmis. Kaip sakė šventinio vakaro vedėja Eglė Alenskaitė, tai – padėka tiems, kurie kartais lieka kasdienybės fone, bet jų darbai keičia gyvenimus ir kuria ateitį. Tiems, kurių kasdienybė – nuolatinis rūpestis žmonėmis ir atsakomybė.
Marijampolietis Saulius Klevinskas Dakaro ralyje garsins ir Lietuvą, ir Marijampolę
41-erių marijampolietis Saulius Klevinskas, dabar gyvenantis ir verslą vystantis Vilniuje, netrukus pirmą kartą stos prie Dakaro ralio starto linijos. Kadaise Marijampolės futbolo klubo „Sūduva“ vartus gynęs profesionalus futbolininkas tapo pirmuoju marijampoliečiu, atstovausiančiu Lietuvai vienose didžiausių pasaulio lenktynių. Jo teigimu, ši kelionė yra didelis iššūkis, kurį jis ryžosi priimti dėl savęs.
Kelionės į Dubajų išvakarėse S. Klevinską kalbino „Suvalkiečio“ žurnalistė Aistė UCKUTĖ.