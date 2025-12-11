Gruodžio 12 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
Kolektyvų šventiniai vakarėliai: padėka darbuotojams ir motyvacija ar pinigų švaistymas?

Šventės, vakarėliai ir pobūviai – įprasta praktika verslo įmonėse. Ar tik todėl, kad „Sūduvos vandenys“ priklauso Marijampolės savivaldybei, ji nebetenka teisės švęsti? Pažymėtina, kad pobūvis vyko ne darbo metu.

Ekskursijos ir įvairios šventės, kalėdiniai vakarėliai ir net kalėdinės premijos – įprasta praktika daugelyje verslo įmonių. Dažniausiai kolektyvuose, kartais pasitelkus ir renginių vedėjus bei įvairius atlikėjus, minimos profesinės šventės. Pastaraisiais metais itin išpopuliarėjo ir kalėdiniai vakarėliai. Daugelis įmonių juos organizuoja jau nuo gruodžio pradžios, o tokių renginių išlaidos yra planuojamos ir numatomos įmonių biudžetuose.

Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė

Eglučių vazonuose kainos svyruoja nuo 19 iki 50 eurų.
Įsibėgėjant gruodžiui, įsisiūbuoja ir kalėdinių eglučių prekyba. Pasirinkimas – platus: nuo tradicinių paprastųjų ir dygiųjų, vadinamų sidabrinėmis, iki atvežtinių kėnių. Prekybininkai pažymi, kad pastarieji yra dažniausias ir populiariausias pirkėjų pasirinkimas. Anot jų, gyventojai šiemet eglučių dairytis pradėjo jau lapkričio antroje pusėje. Pardavėjai spėja, kad ankstyvą pirkėjų susidomėjimą kalėdiniais medeliais paskatino jau lapkritį prekybos centruose prasidėjusi šventinė prekyba.

Padėka kuriantiems Marijampolę

Į padėkos vakarą meras pakvietė Savivaldybės vadovus, Tarybos narius, dvasininkus, kultūros, sporto ir verslo bendruomenę, taip pat Administracijos darbuotojus.

Trečiadienį, gruodžio 10-ąją, Marijampolės kultūros centre vyko Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėkos vakaras tiems mūsų bendruomenės nariams, kurie kraštą daro geresnį, pripildo jį tikromis prasmėmis. Kaip sakė šventinio vakaro vedėja Eglė Alenskaitė, tai – padėka tiems, kurie kartais lieka kasdienybės fone, bet jų darbai keičia gyvenimus ir kuria ateitį. Tiems, kurių kasdienybė – nuolatinis rūpestis žmonėmis ir atsakomybė.

Marijampolietis Saulius Klevinskas Dakaro ralyje garsins ir Lietuvą, ir Marijampolę

Saulius Klevinskas – šiandien Vilniuje gyvenantis verslininkas ir pirmasis marijampolietis, ryžęsis įveikti Dakaro ralį.

41-erių marijampolietis Saulius Klevinskas, dabar gyvenantis ir verslą vystantis Vilniuje, netrukus pirmą kartą stos prie Dakaro ralio starto linijos. Kadaise Marijampolės futbolo klubo „Sūduva“ vartus gynęs profesionalus futbolininkas tapo pirmuoju marijampoliečiu, atstovausiančiu Lietuvai vienose didžiausių pasaulio lenktynių. Jo teigimu, ši kelionė yra didelis iššūkis, kurį jis ryžosi priimti dėl savęs.
Kelionės į Dubajų išvakarėse S. Klevinską kalbino „Suvalkiečio“ žurnalistė Aistė UCKUTĖ.

