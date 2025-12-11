„Kalėdinis karavanas“ sugrįžo nešti džiaugsmo
Marijampolės apskrities LIONS klubas tradicijų nelaužo. Organizacija šiemet jau dvyliktą kartą surengė labdaros renginį „Kalėdinis karavanas“, kurio metu klubo nariai aplankė nepasiturinčias, pagalbos laukiančias šeimas, vaikų dienos centrus, neįgaliųjų draugijas.
„Kalėdinio karavano“ idėja priklauso norvegams
Marijampolės apskrities LIONS klubo prezidentas Regimantas Kavaliauskas sakė, kad „Kalėdinio karavano“ idėja priklauso kolegoms iš Norvegijos.
– Kvamo savivaldybė Norvegijoje yra Marijampolės savivaldybės partnerė. Bendraudami su norvegais, Marijampolės LIONS klubo nariai susidraugavo su LIONS klubais iš Bergeno regiono. Jie ir pasiūlė Marijampolėje surengti jų šalyje populiarią kalėdinę akciją. Idėja prigijo ir klubas jau dvyliktus metus iš eilės skiria paramą socialiai pažeidžiamiems Marijampolės krašto gyventojams ir organizacijoms, – paaiškina R. Kavaliauskas.
Marijampolės apskrities LIONS klubo prezidento teigimu, paramos gavėjų sąrašą klubui sudaryti padeda Marijampolės savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus specialistai, seniūnai.
– Dar prieš „Kalėdinį karavaną“ vykstame pas šeimas, kurioms reikia pagalbos. Pabendraujame, klausiame, ko joms labiausiai trūksta. Išsiaiškiname šeimos narių amžių, drabužių, batų dydžius – dažnai šeimos laukia ir tikisi gauti drabužių, avalynės, – paaiškina R. Kavaliauskas.
Pageidauja buitinės technikos, baldų, drabužių
Šeštadienį Marijampolės apskrities klubas LIONS kartu su kolegomis iš Norvegijos aplankė 34 šeimas. R. Kavaliauskas sakė, kad klubo nariai jiems vežė maisto paketus, buitinę techniką – šaldytuvus, virykles, mikrobangų krosneles. Šeimoms, kurioms pageidavo baldų, nugabenti stalai, kėdės. Aplankytos Marijampolės vaiko tėviškės namų šeimynos, parama skirta ir ukrainiečių, gyvenančių Avikiluose, šeimoms. Kaip ir pernai, jiems LIONS klubas nupirko ir padovanojo 6 tonas akmens anglies, kurios užteks visam šildymo sezonui.
– „Kalėdų karavano“ iniciatyvos renginiai prasidėjo jau ketvirtadienį. Tądien kartu su svečiais iš Norvegijos ir Degučių vaikų dienos centro lankytojais praleidome vakarą žaisdami boulingą. Vaikams artėjančių Kalėdų proga įteikėme dovanėles. Penktadienį lankėmės „Kartų namuose“. Prie jų įkūrimo kadaise dosniai prisidėjo Kvamo savivaldybės gyventojai, todėl atvykę į Marijampolę norvegai visada pageidauja šią įstaigą aplankyti ir toliau noriai dalijasi parama, – paaiškina R. Kavaliauskas.
Grįžę iš „Kartų namų“ LIONS klubo nariai su svečiais iš Norvegijos į „Spindulio“ kino teatrą pakvietė mokyklos-daugiafunkcio centro „Žiburėlis“, vaikų dienos centrų „Suvalkijos saulytės“, „Cukrinukai“, „Rainos svajonės“ auklėtinius filmo peržiūrai. Vaikus po filmo saldėsiais vaišino „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas.
Paramos tikslas – pagalba ir džiaugsmas
Norvegas Marvinas Hoplandas (Marwin Hopland), atvykęs perduoti paramos mūsų krašto gyventojams, paklaustas „Suvalkiečio“, kodėl užsiima labdara mūsų šalyje, sakė, kad jam tai atrodo prasminga.
– Labdara užsiimu ir Norvegijoje, tačiau noriu padėti kuo platesniam ratui žmonių. Su Marijampolės LIONS klubu bendraujame jau seniai, todėl man malonu tęsti šią draugystę ir kartu padėti tiems, kuriems pagalba ypač reikalinga, – paaiškino M. Hoplandas.
Pašnekovas pasakojo, kad kartu su kitais Norvegijos LIONS klubo nariais, teikdami paramą Lietuvoje, pirmiausia stengiasi pasirūpinti tuo, ko žmonėms labiausiai trūksta. Tačiau svarbu ir tai, kad parama suteiktų džiaugsmo – ypač vaikams.
– Kartais tai būna žaislai, kartais – kompiuteris, o kartais – tiesiog drabužiai, – sakė M. Hoplandas.
Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, Marijampolės apskrities LIONS klubas kartu su svečiais iš Norvegijos, Marijampolės apskrities gyventojams ir organizacijoms „Kalėdų karavano“ metu suteikė paramos už maždaug 20 tūkst. eurų.