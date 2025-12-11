Netičkampio kaimo istorija sugulė į solidžią knygą
Ką tik dienos šviesą išvydo knyga „Netičkampis: Šešupės ir Dovinės santakoje“, kurios autorė – šio kaimo gyventoja Alė Ruočkienė. Visai netoli Marijampolės, už 5 km į pietus esantis ir apie 500 gyventojų turintis Netičkampio kaimas sulaukė išties vertingos knygos, kuriai medžiagą buvusi mokytoja A. Ruočkienė rinko nemažai metų. Solidžią, daug fotografijų turinčią 440 puslapių knygą 250 egzempliorių tiražu išleido Marijampolės leidykla „Piko valanda“.
Medžiagą knygai rinko daug metų
Autorė monografiją apie Netičkampį paskyrė gyvenusiems, gyvenantiems ir gyvensiantiems šiame kaime žmonėms. Ji pati kilusi iš Baraginės kaimo, yra baigusi tuometę Jono Jablonskio vidurinę mokyklą (dabar – Rygiškių Jono gimnazija), o Netičkampyje gyvena nuo 1988 metų.
Baigusi tuomečiame Vilniaus pedagoginiame universitete filologijos mokslus A. Ruočkienė atvyko į savo vyro kraštą, nemažai metų dirbo lietuvių kalbos mokytoja „Šešupės“ pagrindinėje mokykloje. Kai ši 2010 metais užvėrė duris, darbavosi kitose mokyklose, o prieš išeidama į užtarnautą poilsį dirbo Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje.
– Daug metų rinkau medžiagą apie Netičkampį ir buvau sau davusi žodį, kad kai jau nedirbsiu, tai iš turimos medžiagos rašysiu kaimo istoriją. Aš labai domiuosi dokumentika, man patinka istorinės knygos, kažkada galvojau studijuoti istoriją. Kai buvo uždarinėjama „Šešupės“ mokykla, nesinorėjo visą sukauptą kraštotyrinę medžiagą tiesiog išmesti į makulatūrą, tai aš viską parsigabenau pas save. Taip viską po truputį kaupiau, o kai jau išėjau į pensiją, ėmiausi darbo ir pastaruosius dvejus metus rašiau šią knygą, – pasakojo autorė „Suvalkiečiui“.
Knygoje autorė pateikia Netičkampio istoriją, taip pat aiškina ir kaimo pavadinimo kilmę. Pagal legendą kažkada tarp miškų, kur tekėjo Šešupė ir Dovinė, buvo kaimelis, kurį plaukdami upe netyčia atrado lenkų vienuoliai, ir iš to netyčia atrasto kampo atsirado Netičkampis. Istorikas Rimvydas Urbonavičius mano, kad šis pavadinimas yra lenkiškos kilmės. Netičkampio kaimo pavadinimas, dabar turimais duomenimis, pirmą kartą paminėtas Lankeliškių bažnyčios metrikų knygoje dar 1689 metais.
Davė daug žymių žmonių
Pasak knygos autorės, ji daug valandų praleido įvairiuose archyvuose ir po kruopelę rinko istorinius faktus apie kaimą. Teko perversti daugybę knygų, periodikos leidinių, peržiūrėti šimtus fotografijų. Paklausta, kas ją pačią labiausiai nustebino rašant knygą, A. Ruočkienė sakė, jog stebėjosi, kad toks nedidelis kaimas, kurį daugelis vadino tiesiog Šešupe, davė Lietuvai tiek daug žymių žmonių.
Tarp žymių iš Netičkampio kaimo kilusių ar jame gyvenusių žmonių – garsi Matulaičių giminė, kurioje buvo ir knygnešys, tautosakininkas Juozas Matulaitis, ir Steigiamojo Seimo narys, karininkas, ateitininkas Antanas Matulaitis, žuvęs vos 25-erių, ir kiti šios giminės atstovai. Tai ir išeivijos rašytojas Antanas Gustaitis, garsus tarpukario fotografas Julius Miežlaiškis, gydytoja Ona Barkauskienė, dailininkas Vincas Norkus, fotografas Valentinas Juraitis, buvusi Marijampolės kolegijos vadovė Alė Murauskienė, kino režisierė Irma Pužauskaitė ir kiti.
Internetas nebuvo patikimas šaltinis
Knygą autorė išleido, kai Netičkampio kaimo bendruomenė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo 4,2 tūkst. eurų projektui „Bendruomenės tapatybės stiprinimas. Leidinio „Netičkampis: Šešupės ir Dovinės santakoje“ leidyba“ įgyvendinti. Dalį lėšų skyrė ir Marijampolės savivaldybė. „Turbūt sudėtingiausia rašant knygą buvo atsakomybė, nes tai yra dokumentika, istoriniai faktai, jų patikimumas.
Nesinorėjo privelti klaidų, o internetas, kaip pati įsitikinau, yra turbūt mažiausiai patikimas šaltinis. Turbūt daug lengviau yra rašyti grožinį kūrinį, romaną, o čia reikia remtis šaltiniais, ieškoti archyvuose, tikrinti faktus. Tai tikrai ne valgių receptai ar meilės romanai“, – sakė autorė.
Knygoje labai daug dėmesio skirta šio kaimo švietimo istorijai, pateikta daugybė buvusių mokytojų ir mokinių nuotraukų, dokumentų. Pirmoji Netičkampio pradinė mokykla buvo įkurta dar 1912 metais, bet savo 100-mečio nesulaukė – „Šešupės“ pagrindinė mokykla buvo uždaryta 2010-aisiais.
Autorė išsamiai ir įdomiai aprašo šio kaimo gyvenimą tarpukariu bei pokario metais, paliečia tremtinių istorijas, prisimena sovietinius metus ir nuo 1945 metų čia buvusį „Šešupės“ kolūkį. Biblioteka jame buvo įkurta nuo 1949 metais, medicinos punktas veikė nuo 1963-ųjų, po daugelio veiklos metų paštas buvo uždarytas 2007-aisiais. Daugeliui buvo žinomas ir čia dar 1952 m. įkurtas „Dovinės vingio“ parkas, vadintas „Krokodilu“, kuris jau daugiau kaip dešimtmetį yra apleistas. 1992-aisiais buvo įkurta „Šešupės“ žemės ūkio bendrovė, 2013 m. tapusi uždarąja akcine bendrove „Šešupės ūkis“.
Bus surengtas knygos pristatymas
Gyventojų skaičius Netičkampyje bėgant metams mažai keičiasi ir svyruoja tarp 500–600 žmonių. Anot A. Ruočkienės, džiugu, kad Netičkampis yra gyvas, būstus čia įsigyja jauni žmonės, auga nemažai vaikų, nes kaimas yra arti Marijampolės, su miestu geras susisiekimas, ir tai didelis privalumas.
2004 metais buvo įkurta Netičkampio kaimo bendruomenė, kurios pirmoji pirmininkė – Renata Kavaliauskienė. Ją pakeitė Kęstutis Šleinota, vėliau vadovavo Raimundas Žibūda, o nuo pernai bendruomenės pirmininkas yra Audrius Vaičiūnas. Anot A. Ruočkienės, bendruomenės nariai ją labai palaikė ir skatino rašant knygą. Savo prisiminimais, taip pat nuotraukomis iš asmeninių albumų pasidalino apie dvi dešimtys kaimo gyventojų. Jų pavardės, kaip ir šaltiniai, kuriais rėmėsi autorė, yra pateikta leidinyje.
Tikrai reikia pasidžiaugti, kad A. Ruočkienė atliko didžiulį darbą ir šio nedidelio kaimo istorija sugulė į tokią solidžią knygą, kuri liks ateities kartoms ir būsimieji istorikai tikrai galės remtis šiuo leidiniu.
O gruodžio 12-ąją knyga „Netičkampis: Šešupės ir Dovinės santakoje“ bus pristatyta Netičkampio kaimo bendruomenės namuose. Renginio pradžia – 18 val.
Miela Alyte,
knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. Tekerėjus).
Džiaugiamės, esi kaip visada šaunuolė. Sėkmės.
