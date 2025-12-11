„Visi kuriantys globoja mus“
Taip sakė Lukšiuose, Šakiuose, Lietuvoje – ir ne tik – dešimtmečius gerai žinomas kultūros žmogus Vidas Cikana. Pirmasis konkrečiais darbais pradėjęs Zyplių dvaro atstatymo, atgaivinimo darbus, pats kūręs ir Šakių tautodailininkus subūręs į ilgus metus gyvuojantį „Dailiaus“ klubą, ėmęs organizuoti „keistus“ plenerus… Ir visada besidžiaugiantis bet kokiomis kitų žmonių, kad ir nedidelėmis, kūrybos apraiškomis, nuolat dalyvaujantis parodų atidarymuose – būtinai su rože… Šį kartą jo žodžiai buvo skirti naujų parodų „Grįžulo ratų“ rezidencijoje autoriams.
Priartėjus gruodžiui čia, vienoje iš nedaugelio ne mieste esančių meno salelių, buvo pristatytos net kelios ekspozicijos. Per keletą metų šią veiklą gražiai įsukęs Vitas Daniliauskas į ją įtraukė daugybę kuriančių, neabejingų žmonių. Platesnis ratas padeda surasti ir vis naujus autorius – kai kuriuos tenka ilgokai įkalbinėti, nes mano nėra pasiekę „parodinio“ lygio, nors paskui džiaugiasi. Nes šiose erdvėse gražiai išsitenka ir „susikalba“ tiek Nacionalinės premijos laureato ar garsaus tautodailininko, tiek gabaus moksleivio ar pradedančio pusamžio autoriaus darbai.
Premjerų buvo ir šį kartą – ne viena. Paslaptimi bei egzotika dvelkė jau kvietimas į Rodicos Morari bei jos mokinių kūrybos parodas (nors, kita vertus, ar mažai sugalvotų vardų ar pseudonimų šiandien išgirsi?). Tačiau čia viskas tikra: įspūdingo grožio moteris Rodica Morari – moldavė, penketą metų su šeima gyvenanti Lietuvoje, Kačerginėje. Profesionali kūrėja, kurios vardas išvertus reiškia „reta rožė“, baigė Kišiniovo universitete meno ir dizaino fakultetą, tačiau interjero dizainerės darbas nesužavėjo – užvaldė tapyba. Parodoje „Šviesos pulsas“ vyrauja abstrakcijos, nors yra sukūrusi ir labai realistinių paveikslų.
Sakė, kad gyvenant Lietuvoje keitėsi spalvų paletė: dabar ji švelnesnė, liko mažai raudonos, nors anksčiau jos paveikslai buvę ryškūs. Gal dėl to, kad čia kitokia šviesa – jos, kaip ir šilumos, čia mažiau, kitokia spalvų gama gamtoje? O gamta, miškas, sakė autorė, jai labai patinka – kaip ir gyvenimas Lietuvoje, kur, nežiūrint skirtumų nuo gimtinės, greit pritapo. Gerai lietuviškai kalbanti moteris džiaugėsi ir dėkojo, kad buvo šiltai priimta, kad čia pildosi svajonės.
„Kažkada svajojau apie studiją – dabar ją turiu, čia aš mokau vaikus, vasarą rengiame stovyklas: norėjau dalintis su jais tuo, ką pati turiu. Vaikų sielos atviros, o mūsų pamokos – lyg terapija, rengiame parodas, esame sukūrę bendrą piešinį. Noriu, kad juos, kaip ir mane, įkvėptų ta graži aplinka, kurioje gyvename, kad ją pajustų…“ Rodicos mokinių piešiniai eksponuojami kitoje erdvėje, vienos autorių tėtis sakė jaučiantis dėkingumą šiai kūrėjai, nes ji suteikia vaikams tai, ko neįvertinsi jokiais pinigais – sukuria ypatingą aurą.
Dar vienas debiutas – šakietės Redos Konteikienės fotografijų paroda „Oranžinė klasika“. Ji – taip pat apie šviesą, kurią gauname ne tik iš visatos, bet ir vienas iš kito. Tautodailininko, kalvio Vytauto Jaručio dukra Šakiuose gyvena nuo 1984-ųjų, dirbo mokytoja. Buvimas gamtoje, fotografavimas – vieni didžiausių pomėgių. Aktyvi moteris sakė parodų nerengusi – bet nutarė sudalyvauti VU botanikos sodo surengtame konkurse „Augalų abstrakcijos“: kai jos nuotrauka pateko į geriausiųjų dešimtuką, susimąstė. „Pagalvojau: surengsiu savo nuotraukų parodą – kodėl ne?“ Taip gimė „Atspindžiai“, o dabar, labai greitai – ir „Oranžinė klasika“.
…Ir, žinoma, kaipgi be angelų artėjant Kalėdoms? Rezidencijos parodų erdvėse jų yra buvę ne kartą. Šiemet V. Daniliauskas sukvietė medžio meistrus, kurių prisilietimas prie šios medžiagos įkvepia gyvastį ir augalui, ir rūpintojėliui, ir paukščiui… Dėl pusnynų neatvyko Rimantė Butkuvė iš Prienų rajono, bet jos darbai eksponuojami. O vyriškos penkių autorių grupės nariai pasidalijo savo mintimis apie angelų vietą jų kūryboje. Algirdą Vorevičių žinome kaip tapytoją, tačiau ir jis neatsispiria medžio kerams…
Angelą sakė suprantantis kaip gero nešėją: matome jį sapnuose, svajose. „O gal angelai yra mūsų moterys? Tegul jos paskraido su angelų sparnais…“ Zenonas Skinkys sakė, kad jo dūšia tebėra kaime – tai ir angelai atėję iš ten, žemiški. Ir pripažino, kad jie jau tapo atskira kūrybos dalimi šalia kompozicijų, gamtos temų. Vyrai nedaugžodžiavo: angelai iš jų rankų išskrenda tada, kai sieloje šviesu – o kartais atvirkščiai…
