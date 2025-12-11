Žinia trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus
Kalvarijos savivaldybės teritorijoje numatyta paimti 750 sklypų, visuomenės poreikiams čia reikės apie 384 ha žemės. Numatoma nugriauti 61 statinį, vienuolika iš jų – gyvenamieji namai.
Kalvarijos savivaldybės gyventojai, kuriuos tiesiogiai paliečia geležinkelio statybos, dar nesusitaikę, kad praranda namus, ūkius, žemes, ir neskuba pasirašyti nusavinimo dokumentų.
Mockų kaime gyvenantis ūkininkas Algirdas Naujalis pasakoja, kad geležinkelis eis per jo ūkį. Padalina turimą 40 hektarų sklypą į dvi dalis. Pagal projektą jis turi atiduoti dalį žemės ir visus ūkinius pastatus, kurie bus nugriauti.
– Mano ūkis įkurtas 1990 metais. Aš daug dirbau, kol visus pastatus pasistatėme, tėtė labai daug padėjo. Kūrėmės tiesiog ant lauko, o dabar visko netenkame. Gyvenamąjį namą pasistatėme visai neseniai – prieš šešerius metus, – pasakojo Algirdas.
Pasak vyro, žinia, kad per sodybą eis geležinkelis, trenkė kaip perkūnas iš giedro dangaus. Iš pradžių kalbėta, kad paima žemes, gyvenamąjį namą ir visus ūkinius pastatus, vėliau, vykstant projektavimo darbams, namą paliko.
– Nugriaus kluoną, kuris yra 400 kvadratinių metrų, metalo konstrukcijų, skarda apsiūtas, išbetonuotas. Paimamas ir dar vienas ūkinis pastatas, garažas, didelės fermos, iš viso keturi pastatai. Viskas buvo naudojama ūkininkavimui. Viename garaže laikėme techniką, daug ką buvome susipirkę, kitame techniką remontuodavome. Vertėmės gyvulininkyste. Laikėme keturiasdešimt karvių, prieauglio. Viską turiu sunaikinti, karvių į namus juk neparsivesi“, – kalbėjo ūkininkas.
Pasak Algirdo, skaudžiausia ir pikčiausia, kad ta atkuriamoji vertė ar rinkos kaina, kuria įvertinamas turtas ir išmokama žmogui kompensacija, visiškai neatitinka šiandienos kainų.
– Už tiek lėšų, kiek turto vertintojai įvertino nusavinamus pastatus, aš jų neatstatau. Viską sudėjus man dar tiek trūksta, turėsiu imti paskolą iš banko. 400 kvadratų ūkinį pastatą įvertino 17 tūkst. eurų. Už tokią kainą kito tokio aš niekaip nepasistatau. Tvenkinys įvertintas 3,5 tūkst. eurų, surask tu žmogų, kuris tau už penkiolika tūkstančių tvenkinį iškas ir aplinką sutvarkys, – piktinosi Algirdas, kuris nesirašė nusavinimo dokumentų, pasisamdė advokatą ir kovos dėl turto įvertinimo.
Ne ką geriau jaučiasi ir Sūsninkuose prieš dvejus metus namus pasistačiusi ir įsikūrusi jauna šeima. Iš jų paimamas namas. Algirdas sakė kalbėjęsis su gyventoju. Visa žmogaus sodyba su išpuoselėta aplinka įvertinta 200 tūkst. eurų. Namuose esančius baldus, kurie daryti pagal užsakymą, įvertino 15 tūkst. eurų. Vyras sako, kad jam tik virtuvės baldai tiek kainavo.
– Turto vertinimas, išmokant atstatomąją ar rinkos vertę apsimoka seniems gyventojams, kurių namukai buvo seni, susidėvėję. Mums, ūkininkams, ar naujakuriams, dar tiek reikia, kad galėtume iš naujo susikurti įprastą gyvenimą, tai, ką mes turėjome. Jaučiamės skriaudžiami, su mumis nesiskaitoma, – apmaudo dėl susiklosčiusios situacijos neslėpė vyras.
Lietuvos Valstybe tiesiog daro viska, kad isigyti priesu savo pilieciu tarpe. koks didesnis chaosas ir visus tuos politikus, zmones pastatys prie sienos.
Baisu, kai šitaip elgiamasi su žmonėmis ir jų turtu. Tačiau juk ne politikai atlieka tuos vertinimus. Paprastai visi tie vertintojai – iš privačių kontorų.
