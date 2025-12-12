Eugenijus Chrebtovas pristato debiutinį albumą „Akimirka“

"Suvalkiečio" informacija

Žinomas operos solistas, dainininkas Eugenijus Chrebtovas kviečia tapti ypatingo karjeros etapo liudytojais! 2025 m. gruodžio 16 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre atlikėjas pristatys savo pirmąjį autorinių dainų albumą „Akimirka“. Laukia išskirtinė proga gyvai išgirsti autorines bei specialiai rinkiniui sukurtas dainas.

„Akimirka“ žymi Eugenijaus Chrebtovo svarbų žingsnį – tai pirmasis debiutinis atlikėjo albumas, atspindintis meilę muzikai ir atvirą ryšį su klausytoju. Išleistos albumo dainos jau spėjo sužavėti gerbėjus, o gyvai – su visa atlikėjo charizma, energija ir ypatingu vokalo tembru – jos skambėsiančios dar stipriau. Debiutiniame albume yra šimtus tūkstančių peržiūrų renkantys kūriniai kaip „Akimirka“, „Man nieko nereikia”, „Ateinu“ bei „Dėl tavęs esu“.

Debiutinio albumo „Akimirka“ pristatymo turas aplankys daugiau nei 20 Lietuvos miestų. Koncertuose laukia staigmenos – į sceną kartu žengs puikaus balso savininkas, atlikėjas Nerijus Stankus iš Klaipėdos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje Eugenijus Chrebtovas pasirodys su valstybiniu choru „Vilnius“ – drauge sukurs nepakartojamus emocijų ir profesionalumo kupinus muzikos vakarus.

„Choras „Vilnius“ jau daugybę metų yra žinomas dėl savo sugebėjimo įtaigiai atlikti ir klasikinę, ir populiariąją muziką. Šio turo metu jie vėl įrodys, kad choro repertuaro lankstumas ir muzikinė patirtis sugeba pavergti įvairiausio amžiaus ir muzikinių skonių klausytojus“, – sako meno vadovas prof. Artūras Dambrauskas.

„Akimirka“ ne tik koncertas, bet ir emocinis potyris, kuriame muzika taps momentais, ilgai įstringančiais atmintyje. Eugenijus Chrebtovas kviečia kartu švęsti muziką ir išgyventi kiekvieną „Akimirką“!

Bilietai platinami www.kakava.lt bei Marijmapolės kultūros centro kasoje.

Eugenijus Chrebtovas – Akimirka (iš albumo „Akimirka”)

Eugenijus Chrebtovas, Nerijus Stankus – Lai kyla audra (iš albumo „Akimirka”)

