„Gal norite gyventi 200 metų?“
…Stebukladarys ištarė tuos žodžius ir kilo didžiulis šurmulys! Kas nenorėtų? Susižavėjimo šūksniai sklido iš visų pusių: nuo kada jau galima tikėtis? Ar tai bus mokama ir kiek kainuos – o gal, kaip kokią platininę kortelę, dalins ar bus loterija? Ką reikės daryti, kur keliauti – ar viskas vyks čia pat, mūsų platumose ir šiuose miestuose bei kaimuose – o gal tai nebus visuotina, gal šito galės tikėtis tik kai kas?
Ir pagal ką tai bus nuspręsta? Ar reikia registruotis ir skubėti, kaip perkant brangų bilietą į renginį, kur plūsta visi: kad būtum pirmas, kad patektum į elito ložę, ar veržtis jėga – kaip į „juodąjį“ išpardavimą, ar laukti – kaip iki šiol laukdavome: kas atlyginimo ar pensijos, o kas – prabangios vienetinės rankinės, kas – mokyklos baigimo ar sužadėtuvių žiedo ant piršto, kas – retų, brangių vaistų nuo sunkios ligos…
Ir, staiga euforijai atslūgus, klausimas: o tai per tuos du šimtus metų visą laiką būsime sveiki? Ar reikės dirbti – ir kiek, nes paskaičiavus šiandienos formulėmis… Tų klausimų kilo vis daugiau, vis daugiau veidų su klaustukais akyse atsisukdavo į stebukladarį, kuris apsimetė, kad nė neištarė šių žodžių. Ir tada minia pradėjo šaukti…
Ar tai kokia paralelė su mūsų šiandiena? Ne – tik vis dažniau pastaruoju metu prašmėžuoja informacija apie… na, ne gyvybės eliksyrą, bet būdus, kaip gyventi iki pusantro šimto metų ar išlikti jaunam tiek, kiek nori. Kai kas „išlieka“ – matome kone kasdien. Kaip iš tiesų gyventume gavę tokią galimybę?
Aš nežinau – ir iš tiesų man to antrojo šimto nereikia. Per dešimtmečius, kurie mums su jumis, mieli mūsų skaitytojai, buvo likimo padovanoti (kaip kitaip pavadinti gyvybės stebuklą?), patyrėme visko tiek daug: daug ko gal nebenorėtume pakartoti, o tai, kas geriausia, saugome slapčiausiose atminties ir sielos kertelėse – ir jos pilnutėlės. Žvelgdami atgal galime džiaugtis, kad jau galėjome be baimės galvoti apie savo ar vaikų rytdieną, nes karai buvo nudundėję (atrodė – iš gražiųjų mūsų žemių visiems laikams), apie klimato kaitą nebuvo nė kalbos, o kai gamta pažerdavo netikėtumų, jie buvo tik menka bėda lyginant su tuo, kas mums žadama…
…Nekeikime šio kol kas besniegio gruodžio – nepamatysime, kaip jis sutirps, kaip ir tie gyvenimo dešimtmečiai. Jau greit bus šviesiau ir dangus galbūt pragiedrės primindamas, kad žvelgdami aukštyn, į žvaigždes ar baltus vasaros debesis, kiekvieną kartą esame apdovanojami. Atrodo, kad taip turi būti – bet ne visur ir ne visiems taip yra.
Kas žino – švenčių proga gal vėl pasnigs. Tegul geros mintys, gražūs eilėraščių posmai, išpuoštos erdvės teikia džiaugsmo akims ir sielai. Nereikia mums tų dviejų šimtų metų – kiekviena diena, kuri yra mūsų, galėtų būti pati geriausia, jei tik prisimintume visada optimistiško poeto Algimanto Baltakio žodžius: „Gimiau nei per anksti, / Nei per vėlai. / Gimiau pačiu laiku. / Viduržiemy“.
