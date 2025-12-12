Mokinių savivaldos lyderiai sulaukė įvertinimo
Marijampolėje pagerbtos ir apdovanotos Marijampolės savivaldybės mokyklų mokinių tarybos. Renginys „Mokinių savivaldos – matomos ir girdimos“ šiemet jubiliejinis – surengtas penktą kartą.
Renginio organizatoriai – Marijampolės atvirasis jaunimo centras ir Marijampolės moksleivių kūrybos centras. Jo vadovė Beata Valungevičienė sako, kad mintis surengti tokius apdovanojimus kilo pastebėjus, kad mokyklų tarybos yra pasyvios.
– Dalyvavimas mokinių tarybų veikloje skatina mokinių pilietiškumą ir įsitraukimą į mokyklos gyvenimą. Prieš penkerius metus mokinių tarybos buvo pasyvios, tačiau dabar situacija gerokai pasikeitė. Svarstant, kurioms taryboms skirti apdovanojimus, tikrai buvo iš ko rinktis. Galime pasidžiaugti, kad tarybos tapo aktyvios, visos turi savo reglamentus, o mokiniai noriai įsitraukia į jų veiklą ir aktyviai prisideda prie mokyklos gyvenimo, – džiaugiasi B. Valungevičienė.
Renginio metu apdovanojimai įteikti devynių mokyklų taryboms bei jų atstovams. Mokinių savivaldos organizacijos įvertintos už aktyvų socialinės savimonės puoselėjimą, renginių idėjų originalumą, aktyvų bendruomenės telkimą, drąsių idėjų įgyvendinimą ir aktyvią veiklą. Padėkota renginio partneriams ir globėjams.
Komentarai nepriimami.