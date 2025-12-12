Mokslo neįrodyta –bet gal egzistuoja?
Norite tikėkite, nenorite – netikėkite
Tai – apie prietarus. Nes tai, ką įvardijame šiuo žodžiu, mus veikia nebūtinai dėl išsilavinimo spragų ar proto tingumo. Net šiais, technologijų ir dirbtinio intelekto laikais, ir šiose srityse dirbantys žmonės ne visada gali paaiškinti įvairius reiškinius bei jų priežastingumą, panašiai yra ir su sapnais. Todėl ir sakoma, kad tai, kas neįrodyta (neįrodoma) mokslo, nebūtinai neegzistuoja… Tad metams visai artėjant prie pabaigos prisiminkime kai kuriuos įspėjimus bei patarimus, atėjusius iš senųjų ir naujesnių laikų, kurie, kaip vis atranda mokslininkai, nebuvo jau tokie tamsūs – daug kas atspindi gyvenimo patirtis…
Mūsų laikmetis pulsuoja energija: aplinkos skatinami keičiamės (bent jau norėtume) tobulumo link ir keičiame viską aplink save. Drabužius, baldus, interjerą, darbus, miestus, draugus… „Neišmeskite savo laimės“: taip skambėtų įspėjimai. Tai gali būti… ir duona, kuri daugelyje kultūrų buvo vertinama labiau už auksą: seną, sudžiūvusią reikėtų atiduoti tiems, kas sumaitins gyvuliams ar paukščiams, bet jokiu būdu nemesti į šiukšlių kibirą – tai gali prišaukti badą ir neturtą…
Jokiu būdu negalima išmesti veikiančių laikrodžių – taip išmetame savo laiką; ezoterikai pataria tokiu atveju išardyti juos į detales ir išmetant mintimis atsisveikinti. Išmesdami senas nuotraukas kartu išmetame ir dalį to ar tų, kurie jose įamžinti – mūsų atvaizdai iš tiesų turi energetikos, tik šiais laikais apie tai, dalindamiesi asmenukėmis su kitais, nebegalvojame. Tikima, kad į blogas rankas pakliuvusi fotografija gali tapti blogio įrankiu. Nuotraukas reikėtų sudeginti. Jokiu būdu negalima išmesti šventų knygų ar paveikslų: šie daiktai perduodami iš kartos į kartą, o jei ne – dovanojami tiems, kas juos saugos.
Nekvieskime vargo laikydami namuose daiktus, kurie jį traukia, nes užblokuoja materialinės gerovės energetiką. Tai – sudužę, įdužę veidrodžiai bei indai, net menkas įskilimas jau kenkia. Tai ir seni daiktai: sunešioti drabužiai, skleidžiantys į visatą žinią apie jūsų neturtą, susikaupę seni leidiniai, kuriais nesinaudojama. Nereikia laikyti namie sugedusių laikrodžių: sustojęs laikas simbolizuoja praradimus – utilizuokite juos. Neigiamą energetiką, atstumiančią turtus ir sėkmę, į namus prišaukia sausi augalai, gyvūnų ragai, iškamšos. Metams baigiantis tinkamas laikas peržiūrėti visas kertes ir protingai atsisakyti to, kas galimai trukdo ramiau, gražiau gyventi.
Ar beldžiate į medį – tris kartus, kad lydėtų sėkmė, „neprisišnekėtume“? Šis veiksmas turi gilias šaknis: manoma, kad atsirado pagonybėje, kai medis buvo garbinamas ir tikima, kad saugo nuo nelaimių… Daugybės kitų poelgių ar patarimų kilmę sunku beatsekti, tegalime prisiminti kai kuriuos jų. Sakoma, kad jei pas jus lizdą sukrovė kregždė, namuose nekils gaisras ir nesilankys vagys. Radus monetą nereikėtų imti, jei viršuje skaičius: herbas atvirkščiai – laimės ženklas, tokį pinigą galima nešiotis kaip talismaną. Nuo seno žinoma, kad rasti pasagą – laimė namams (deja, dabar ne tik pasagų, bet ir arklių retai bepamatysi, tad radinys būtų itin vertingas).
Daugybė prietarų ar įspėjimų susiję su namais, mūsų kasdiena. Nebūtina jais tikėti, tačiau nuolat skubant, einant įbedus akis į ekraną, bėda gali būti čia pat už artimiausio kampo. Ir be jokių prietarų…
Lina VOLUNGYTĖ
Komentarai nepriimami.