Tvarkaraščio „kortoms“ atakiečiai atsikirto
Puikias dvi pergales „Nostra.lt-RKL“ pirmenybėse iškovojo Tomo Bietkio treniruojama Kazlų Rūdos „Ataka-Danilus“ ekipa. Taip tvarkaraščio „kortos“ sukrito, kad atakiečiams dvigubo savaitgalio metu, teko susikauti su pastarųjų dvejų metų aštuntfinalio varžovais – „Raseinių“ ir VDU ekipomis. O komandai padėti negalėjo vienas iš jos lyderių Matas Makauskas.
Pirmose atkakliose savaitgalio rungtynėse „Ataka-Danilus“ 88:80 (14:17, 19:16, 29:22, 26:25) palaužė tuo metu trečioje vietoje turnyrinėje lentelėje laikiną prieglobstį radusius VDU krepšininkus, na, o antrame superfantastiniame mače jau namų aikštelėje turėję net 33 taškų deficitą atakiečiai sugebėjo 95:92 (21:32, 15:19; 21:30, 38:11) patiesti „Raseinius“.
