Marijampolietis Saulius Klevinskas Dakaro ralyje garsins ir Lietuvą, ir Marijampolę
41-erių marijampolietis Saulius Klevinskas, dabar gyvenantis ir verslą vystantis Vilniuje, netrukus pirmą kartą stos prie Dakaro ralio starto linijos. Kadaise Marijampolės futbolo klubo „Sūduva“ vartus gynęs profesionalus futbolininkas tapo pirmuoju marijampoliečiu, atstovausiančiu Lietuvai vienose didžiausių pasaulio lenktynių. Jo teigimu, ši kelionė yra didelis iššūkis, kurį jis ryžosi priimti dėl savęs.
Kelionės į Dubajų išvakarėse S. Klevinską kalbino „Suvalkiečio“ žurnalistė Aistė UCKUTĖ.
– Gimėte ir užaugote Marijampolėje, koks jūsų gyvenimas buvo Suvalkijos sostinėje?
– Mokiausi tuometėje 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija, – aut. past.). Tuo metu augome be mobiliųjų telefonų ir kompiuterių, tai visą laisvalaikį leisdavome su draugais. Važinėdavome tų laikų motocik-lais. Vieną dieną važiuodavome, o dvi savaites taisydavome. Vėliau mano gyvenime atsirado futbolas, o jau tada to laisvo laiko nelabai ir buvo. Vyko daug treniruočių, stovyklų, varžybų. Būdamas keturiolikos pasirašiau sutartį su „Sūduvos“ komanda ir jau tuomet visą mano gyvenimą užėmė tik futbolas.
O kaip mokykla?
– Visko buvo: ir pykčių su mokytojais, ir kitokių niuansų. Į keletą pamokų nueidavau, paskui neidavau arba tik pasakydavau, kad nueisiu. Aišku, mokytojai pyko, sakė, kas čia tas futbolas, nieko iš jo nebus, reikia skirti dėmesį mokslams. Nelabai palaikymo sulaukiau, bet užsispyriau ir nekreipiau dėmesio. O jau baigus mokyklą pasidarė lengviau kvėpuoti, niekas nekvaršino galvos, galėjau susikoncentruoti į sportą.
– Pamokas mokykloje aukojote sportui, o kodėl vėliau futbolą paaukojote verslui?
– Atėjo toks etapas, kai reikėjo pasirinkti. Tuo metu man buvo 33-eji, sveikata nebebuvo jau tokia gera, ir perspektyvų kažkur išvažiuoti ir žaisti aukštesniame lygyje nebebuvo. Reikėjo susikoncentruoti kitur. Taip atsirado verslas.
– Ar vis dar stebite, palaikote savo gimtąjį klubą?
– Anksčiau turėdamas galimybę dar atvažiuodavau, bet pastaruosius dvejus metus stadione nesilankiau. Visgi varžybas ir rezultatus seku visada. Esu marijampolietis, „Sūduva“ yra mano gimtojo miesto komanda, mano komanda, kurioje užaugau ir praleidau geriausius metus. Negaliu viso to tiesiog numesti. Manau, kad visa tai liks su manimi visam gyvenimui.
– Užsiminėte, kad motociklais domėjotės dar vaikystėje. O kada prasidėjo didžioji meilė jiems?
– Net ir žaisdamas futbolą aš jais važinėjau. Dažniausiai paprastu motociklu ir kiek įmanoma atsargiai. Baigiau futbolininko karjerą ir prisiminiau savo visada jaustą aistrą enduro (motociklų sporto rūšis, kai važiuojama natūraliomis gamtos trasomis, – aut. past.). Vėliau gavau dovanų kelialapį į Ispaniją, ten vyko stovykla su enduro motociklais. Mane labai sudomino tai, kad šiame sporte neužtenka tik lėkti, reikia ir pamąstyti. Visuomet galvojau, kad motociklų sportas nėra toks sudėtingas, sėdi ir važiuoji, tačiau pabuvęs keletą savaičių ir pavažinėjęs supratau, kad tai iš tikrųjų labai sunku fiziškai. Taip pat reikia apgalvoti kiekvieną detalę, nes kiekviena klaida gali tapti trauma.
– Kaip jūsų aistra motociklams atvedė iki sprendimo dalyvauti Dakaro ralyje?
– Po stovyklos Ispanijoje gavau dar vieną dovaną – treniruotę su vienu garsiausių motociklų sporto lenktynininkų Arūnu Gelažninku. Po treniruotės jis man pasiūlė sudalyvauti Kalvarijoje vykstančiose „Cross Country“ varžybose. Tuomet pagalvojau: „ką aš čia, vieną kartą pravažiavęs motociklu dalyvausiu varžybose“, bet vis tiek pabandžiau. Aš esu toks žmogus, jeigu kažką pradedu, turiu su kažkuo varžytis, ir nesvarbu, ar žaidžiu tenisą, krepšinį, futbolą, ar važiuoju motociklu. Varžybose sekėsi neblogai, o po jų pradėjome su Arūnu treniruotis dar daugiau, pabandžiau ir ralio discipliną. Po kurio laiko Arūnas man pasiūlė važiuoti į Dakaro ralį. Pagalvojau, o kodėl gi ne? Dėl savęs. Tuo labiau kad su žmona esame keletą kartų dalyvavę šiame ralyje kaip žiūrovai ir mums labai patiko.