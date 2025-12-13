Padėka kuriantiems Marijampolę
Trečiadienį, gruodžio 10-ąją, Marijampolės kultūros centre vyko Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos padėkos vakaras tiems mūsų bendruomenės nariams, kurie kraštą daro geresnį, pripildo jį tikromis prasmėmis. Kaip sakė šventinio vakaro vedėja Eglė Alenskaitė, tai – padėka tiems, kurie kartais lieka kasdienybės fone, bet jų darbai keičia gyvenimus ir kuria ateitį. Tiems, kurių kasdienybė – nuolatinis rūpestis žmonėmis ir atsakomybė.
Linkėjo šviesaus ir viltingo advento
Renginio svečias J. E. vyskupas Rimantas Norvila kalbėjo apie advento meto centre esantį Betliejuje gimstantį kūdikį Jėzų Kristų – jis labiausiai ir pripildo šį laukimo, vilties, švenčių laiką. Vyskupas linkėjo, kad šventosios Kalėdos atneštų į mūsų gyvenimus džiaugsmo, ramybės, šviesos. Jis taip pat paminėjo Ukrainoje besitęsiantį karą, kurio aidai mus suvienija ir sustiprina. Ir dėl to ragino pastebėti šalia esančius žmones, kuriems šiuo metu sunkiau ar net gerokai sunkiau. Kvietė dalintis kalėdiniu gerumu, kartu išgyvenant ypatingą laiką metuose ir kuriant gėrį.
„Blogį – ne blogiu, blogį – gerumu“
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, kaip ir kasmet, kalbėjo be „paruoštuko“ – paprastai ir nuoširdžiai kreipdamasis į susirinkusius: „Marijampolę kuriantys ir ją mylintys žmonės, jei esate čia, vadinasi, esate tiesiogiai susiję su rezultatais, kuriuos šiais metais pavyko pasiekti. Šis vakaras – padėka jums už tai, ką kiekvienas darote savo kasdienybėje.“
Meras plačiai apžvelgė, kas 2025-aisiais pavyko Marijampolės savivaldybei (apie tai – kituose „Suvalkiečio“ numeriuose). Jis taip pat išsakė dėkingumą už tai, kad, nors esame skirtingų pažiūrų, patirčių, supratimų, bet nepereiname į „karo statusą“, kai negalėtume vieni kitiems į akis pažiūrėti. „Išlaikykime tai Marijampolėje – susitelkimą, bendrystę (kartais ir ginčuose), taip pat supratimą, kad nėra dėl ko kovoti – mes turime susitarti. Nuo mūsų gerumo, susikalbėjimo priklauso, kokie bus rezultatai. Mūsų komanda žino mano kasdienybės posakį: „Blogį – ne blogiu, blogį – gerumu“ – palaimintasis Jurgis Matulaitis mus taip įpareigojo gyventi. Turime išlaikyti bendrystę, nuoseklumą, kuriuo visada vadovavomės.“
Meras dėkojo ir politinei komandai, ir kolegoms, ir Administracijos darbuotojams – tai žmonės, kurie moka dirbti greitai, daug, yra orientuoti į rezultatą. „Net pats sau pavydžiu – man smagu eiti į darbą ir žinoti, kad savivaldybės likimas yra atsidavusių žmonių rankose, kurie žino, ką daro, kurie sprendžia problemas. Ačiū jums – jūs ir esate šio miesto, savivaldybės kūrėjai. Nepavarkite, nesustokite, išlaikykite pozityvą ir susitelkimą, kurkite bendruomenes. Laimingų ateinančių švenčių, sveikatos, ramybės, atjautos, supratimo, šilumos jūsų namams“, – linkėjo meras.
Apdovanojimai Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliais
Kaip ir kasmet, nusipelniusiems savivaldybės žmonėms įteikiami apdovanojimai. Šiemet Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliai įteikti keturiems mūsų bendruomenės nariams.
„Visada ėjau keliu, kurį pasirinkau“
Harimantui POŠKEVIČIUI, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui (jį šiam apdovanojimui teikė Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Marijampolės poskyris), apdovanojimas įteiktas už profesionalų vadovavimą ir reikšmingus policijos veiklos pasiekimus.
Pristatydama H. Poškevičių, renginio vedėja minėjo, kad šio pareigūno darbo esmė – žmonių saugumas, pasitikėjimas ir ramybė. Daugelį metų jis vedė komandą, kuri pokytį kūrė tyliai, bet labai reikšmingai, o pasiekti rezultatai – vieni geriausių šalyje. Už kiekvieno statistikos skaičiaus – žmogus, kuriam buvo padėta, išklausyta, apsaugota. Tai – lyderis, nebijantis atsakomybės ir žinantis: stipriausia komanda ta, kuriai vadovaujama rodant pavyzdį.
Iš mero P. Isodos rankų priėmęs apdovanojimą, H. Poškevičius kalbėjo:
– Jaučiu didelį dėkingumą ir jaudulį: tai vainikuoja daugiau kaip 30 metų tarnybos Lietuvai ir miestui. Vainikuoja kelią, kuriame telpa ir iššūkiai, ir didi prasmė. Iš tikrųjų, būdavo vakarų, kai namo parsinešdavau tylą. Tylą, kurioje telpa žmonių likimai, jų skausmai ir sudėtingi sprendimai. Apie kai kuriuos iš jų galvodavau mėnesius, apie kai kuriuos – iki šiol. Tačiau visada ėjau keliu, kurį pasirinkau. Kryptimi, kuri reikalauja ne tik pareigos, bet ir širdies. Dėkoju už pasitikėjimą ir įvertinimą.
Labai džiaugiuosi, kad mes visi kartu kuriame saugesnį miestą, geresnę ateitį mūsų vaikams. Ačiū tariu ir savo komandai – policijos pareigūnams, kurių pasiaukojimas ir atsidavimas tarnybai leidžia mums tvirtai stovėti savo kelyje. Ypatingą padėkos žodį noriu tarti savo artimiausiam žmogui – Aurelijai. Ji laikė mano pečius, kai aš privalėjau laikyti kitų. Ačiū visiems. Smagių ir, svarbiausia, saugių švenčių.
„Jei Prancūzija yra Paryžius, tai Lietuva turi Marijampolę“
Jurgitos BUBNIENĖS, gidės ir turizmo entuziastės, kandidatūrą šiam apdovanojimui teikė VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ už nuoseklų darbą kuriant Marijampolės turizmo patrauklumą.
„Jurgita sukūrė dešimtis ekskursijų, kurios pavertė mūsų miestą atradimų labirintu. Gatvės menas, architektūros sluoksniai, istorijos apie žmones – visa tai Jurgita surinko, pripildė jausmo ir padovanojo tiek marijampoliečiams, tiek mūsų miesto svečiams. Ji įrodė, kad Marijampolė – tai pasakojimas, kurį norisi išgirsti“, – taip J. Bubnienę susirinkusiems pristatė renginio vedėja E. Alenskaitė.
Dėkodama už apdovanojimą, Jurgita sakė, jog „tai ženklas, kad esu teisingame savo kelyje. Dirbau gide ne vienoje pasaulio šalyje, bet mylimiausias miestas yra Marijampolė. Už šį miestą labiau myliu tik savo šeimą – dėkoju jai už palaikymą, už suteiktas galimybes – kai vaikai buvo maži, šeima mane išleido dirbti šį mylimą darbą.
Prisimenu savo pirmąsias ekskursijas prieš 14 metų: atvyko turistai iš Kretingos, jie be galo žavėjosi Marijampole, o tuo metu marijampoliečiai stebėjo ir fotografavo turistus. Turistai ir toliau plūsta į Marijampolę, bet marijampoliečiai tuo jau nebesistebi. Šiandien mano svajonė išsipildžiusi: mūsų miestas jau tampa turizmo traukos centru. Aš ir toliau pasakosiu įtraukiančias istorijas apie šį miestą su atsidavimu ir meile“.
„Kiekvienas žmogus vertas pagarbos, palaikymo ir pagalbos“
Vidos BRUŽINSKAITĖS, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėjos, kandidatūrą už reikšmingą indėlį kuriant šiuolaikinę socialinės paramos sistemą šiam apdovanojimui teikė Marijampolės savivaldybės administracija.
V. Bružinskaitė daugiau nei tris dešimtmečius kūrė tai, kuo šiandien remiasi Marijampolės ir visos Lietuvos socialinė sistema. Ji rengė pirmuosius teisės aktus, stiprino paramos prieinamumą, dirbo jautriausiomis temomis, niekada nenusigręždama nuo žmogaus. Jos darbo moto: kiekvienas žmogus nusipelno pagarbos, orumo ir galimybės jaustis saugiau. To Vida visada mokė ir savo komandą.
Dėkodama už apdovanojimą V. Bružinskaitė kalbėjo: „Tai – visų darbo metų įvertinimas man dirbant Socialinės paramos srityje, kur reikia be galo daug jautrumo, nuoširdumo, atsidavimo ir tikėjimo žmonėmis. Darbas šioje srityje – tai ne tik pareigos. Tai – pasirinkimas būti šalia, girdėti, padėti ir tikėti, kad kiekvienas žmogus vertas pagarbos, palaikymo ir pagalbos. Per visą šį laikotarpį teko matyti be galo daug sudėtingų situacijų, bet dar daugiau teko patirti žmogiškumo, stiprybės, bendrystės.
Todėl šį įvertinimą priimu ne tik kaip asmeninę padėką, bet kaip visų bendro darbo, atsidavimo ir rūpesčio žmonėmis pripažinimą. Tai visos komandos rezultatas. Komandos, su kuria nuo 1992 metų kartu kūrėme ir kuriame vis modernesnę, šiuolaikiškesnę, į žmogaus orumą orientuotą socialinės paramos sistemą. Dėkoju merui, Administracijai už palaikymą, supratimą, bendrą darbą, nes be komandos sunku būtų pasiekti tokių rezultatų. Išskirtinis ačiū mano artimiausiai – skyriaus – komandai, kuri dirba tyliai, bet iš visos širdies.
Šis apdovanojimas mane įkvepia ir toliau dar drąsiau, ryžtingiau ir nuoširdžiau, su dar didesne meile tęsti darbą savivaldybės bendruomenės žmonėms. Darykime gerus darbus ir tegul šie darbai į kiekvieno širdį sugrįžta šviesa.“
„Meilė – ne teorija“
Virginijos ŽAKEVIČIENĖS, budinčios globotojos, kandidatūrą už motinišką meilę ir širdies šilumą tėvų globos netekusiems vaikams apdovanojimui teikė Marijampolės socialinės pagalbos centras.
Virginija – pirmoji Marijampolės savivaldybėje budinti globotoja, per savo namų slenkstį įsileidusi daugiau nei 30 vaikų – vaikų, kurie atėjo iš skirtingų istorijų, skirtingų likimų, bet visi jos šeimoje rado švelnumą, saugumą ir nepaprastai jautrų, žmogišką priėmimą. Virginija moko gyvenimo: meilė – ne teorija. Meilė yra veiksmas. Šiluma – ne žodis, o kasdieniai darbai. Kad kiekvienas žmogus – mažas ar didelis – privalo būti priimtas.
Ši didelės ir geros širdies moteris, atsistojusi prie mikrofono, dėkojo už šį apdovanojimą, bet pridūrė, kad nepriima jo kaip asmeninio nuopelno, bet „kaip visų mūsų – globėjų – nueitą kelią, Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorės, savo koordinatorės indėlį. Tai – apdovanojimas mums visiems. Kiekvienas vaikas, kuriam suteikiame saugius namus ir meilę – tai dar viena uždegta šviesa. Tai – švelnumo, kantrybės ir besąlygiškos meilės kelias. Tad šiandien noriu padrąsinti tuos, kurie svarsto apie globą. Ženkite šį žingsnį – gerumas visada grįžta“.
Štai tokių žmonių dėka Marijampolė yra vieta, kurioje gera gyventi. Po apdovanojimų jiems ir visiems susirinkusiems koncertavo Justinas Jarutis, o po koncerto laukė simbolinės vaišės.